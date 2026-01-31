Εκπληκτική ανακάλυψη από αρχαιολόγους – Ίσως βρήκαν μια χαμένη πόλη που λύνει ένα τεράστιο μυστήριο

Η αρχαιολογία της Μαγιόρκα, η ρωμαϊκή ιστορία και οι αρχαίες πόλεις βρίσκονται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Αρχαιολόγοι που εργάζονται στο ισπανικό νησί της Μαγιόρκα πιστεύουν ότι μπορεί να ανακάλυψαν μια χαμένη ρωμαϊκή πόλη, λύνοντας ενδεχομένως ένα μυστήριο που προβλημάτιζε τους ιστορικούς για αιώνες.

Στον αρχαιολογικό χώρο του Son Fornés, κοντά στην πόλη Μοντουΐρι (Montuïri) στην κεντρική Μαγιόρκα, ερευνητές από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης έφεραν στο φως ρωμαϊκές δομές μεγάλης κλίμακας που υποδηλώνουν έντονα την παρουσία ενός προηγουμένως μη ταυτοποιημένου αστικού οικισμού.

Η ομάδα πιστεύει ότι η τοποθεσία θα μπορούσε να είναι η Tucis ή η Guium, δύο ρωμαϊκές πόλεις που αναφέρονται από τον αρχαίο συγγραφέα Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, αλλά δεν έχουν εντοπιστεί ποτέ οριστικά.

Μια πρωτοπορία μετά από δεκαετίες έρευνας

Η ερευνητική ομάδα Arqueología Social Mediterránea πραγματοποιεί ανασκαφές στο Son Fornés για σχεδόν 20 χρόνια. Ωστόσο, οι ανακαλύψεις που έγιναν κατά την πιο πρόσφατη ανασκαφική περίοδο ανέβασαν το έργο σε ένα νέο επίπεδο. Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που ακολουθούν έναν προσεκτικά σχεδιασμένο ρωμαϊκό πολεοδομικό ιστό, βασικό δείκτη μιας επίσημα ιδρυμένης ρωμαϊκής πόλης και όχι ενός αγροτικού οικισμού.

Η ανασκαμμένη περιοχή καλύπτει ήδη περίπου 5.000 τετραγωνικά μέτρα, έκταση περίπου ίση με το Μουσείο Es Baluard της Πάλμα. Σύμφωνα με την αρχαιολόγο Beatriu Palomar, τα ευρήματα είναι τόσο πειστικά που η ομάδα θα «στοιχημάτιζε ακόμη και στην Tucis» ως την πόλη που βρίσκεται σε αυτή την τοποθεσία.

Γιατί οι πόλεις Tucis και η Guium έχουν σημασία

Η Tucis και η Guium συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα μυστήρια της ρωμαϊκής Μαγιόρκα. Πιστεύεται ότι και οι δύο πόλεις ιδρύθηκαν αφότου ο Ρωμαίος στρατηγός Κόιντος Καικίλιος Μέτελλος κατέκτησε τις Βαλεαρίδες Νήσους το 123 π.Χ. Αυτό σηματοδότησε την έναρξη της πλήρους ενσωμάτωσης της Μαγιόρκα στον ρωμαϊκό κόσμο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πολλοί προ-ρωμαϊκοί οικισμοί αναδιοργανώθηκαν σε civitates stipendiariae — πόλεις που κατέβαλλαν φόρους και διέθεταν ρωμαϊκές διοικητικές και πολιτικές δομές.

Αυτές οι πόλεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διακυβέρνηση του νησιού, τη συλλογή φόρων και τη διάδοση του ρωμαϊκού πολιτισμού, του δικαίου και των υποδομών. Παρά το γεγονός ότι αναφέρονται από τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, ούτε η Tucis ούτε η Guium έχουν ταυτοποιηθεί ποτέ οριστικά.

Με την πάροδο των ετών, οι ιστορικοί πρότειναν τοποθεσίες όπως το Σινέου (Sineu), το Μανακόρ (Manacor), την Πέτρα (Petra) και τις Σες Σαλίνες (Ses Salines), αλλά καμία δεν παρείχε αρχαιολογικές αποδείξεις — μέχρι τώρα.

Ρωμαϊκά τεχνουργήματα υποδηλώνουν μια σπουδαία πόλη

Αυτό που κάνει το Son Fornés να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η κλίμακα των κατασκευών, αλλά και η ποιότητα των αντικειμένων που βρέθηκαν στον χώρο. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν tegulae, παραδοσιακά ρωμαϊκά κεραμίδια στέγης που έπρεπε να αγοραστούν και να μεταφερθούν, γεγονός που υποδηλώνει κτίρια υψηλού κύρους.

Επιπλέον, αμφορείς και εκλεκτά επιτραπέζια σκεύη υποδηλώνουν πλούτο, εμπορικές διασυνδέσεις και σημαντικό πληθυσμό κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο. Σύμφωνα με το Mallorca Magazine, η Cristina Rihuete, διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Son Fornés, δήλωσε ότι ο όγκος των υλικών που βρέθηκαν μόνο στην επιφάνεια υποδεικνύει έναν «εξαιρετικά σημαντικό ρωμαϊκό χώρο».

Ένα μοναδικό μέρος με ιστορία 2.000 χρόνων

Το Son Fornés θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στις Βαλεαρίδες Νήσους. Οι ανασκαφές συνεχίζονται από το 1975, αποκαλύπτοντας σχεδόν 2.000 χρόνια συνεχούς ανθρώπινης κατοίκησης. Ο χώρος τεκμηριώνει τη μετάβαση της Μαγιόρκα από τον προϊστορικό Ταλαγιωτικό πολιτισμό στη ρωμαϊκή κυριαρχία και στη συνέχεια στην πρώιμη Αυτοκρατορική εποχή.

Τα πρώιμα στρώματα δείχνουν μια κοινοτική κοινωνία με επίκεντρο τα talayots, μεγάλους κυκλικούς πέτρινους πύργους που χρησιμοποιούνταν για κοινωνικές και πολιτικές συγκεντρώσεις. Μεταγενέστερες φάσεις αποκαλύπτουν αυξανόμενη κοινωνική ανισότητα, την εμφάνιση μιας ελίτ και, τελικά, επαύλεις ρωμαϊκού τύπου, αντανακλώντας ευρύτερες μεσογειακές επιρροές από τον φοινικικό, τον καρχηδονιακό και τον ρωμαϊκό αποικισμό.

Η Μαγιόρκα του Ρωμαϊκού κόσμου

Υπό τη ρωμαϊκή κυριαρχία, η Μαγιόρκα —γνωστή τότε ως Balearis Maior— απέκτησε στρατηγική σημασία λόγω της θέσης της στη δυτική Μεσόγειο. Οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν δρόμους, λιμάνια, τη γεωργία και νέα οικονομικά συστήματα. Πόλεις όπως η Pollentia (κοντά στη σημερινή Alcúdia) άκμασαν ως διοικητικά και εμπορικά κέντρα. Εάν επιβεβαιωθεί ότι το Son Fornés είναι η Tucis, αυτό θα αναδιαμορφώσει σημαντικά την κατανόησή μας για το ρωμαϊκό αστικό δίκτυο και την πολιτική οργάνωση της Μαγιόρκα.

Τα επόμενα βήματα

Το αν η τοποθεσία αντιπροσωπεύει πράγματι την Tucis ή την Guium ενδέχεται να απαντηθεί στην επόμενη ανασκαφική περίοδο, όταν οι ερευνητές σχεδιάζουν να εστιάσουν σε αυτό που πιστεύουν ότι θα μπορούσε να είναι το κέντρο της πόλης. Όπως το θέτει ο αρχαιολόγος Vicente Llull: «Αποκαλύπτουμε σελίδες της ιστορίας που δεν γράφτηκαν ποτέ». Προς το παρόν, το Son Fornés αποτελεί μία από τις πιο υποσχόμενες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στη Μαγιόρκα εδώ και δεκαετίες — μία ανακάλυψη που θα μπορούσε τελικά να φέρει μια χαμένη ρωμαϊκή πόλη ξανά στο φως.