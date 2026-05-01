Στα ίχνη του Αυτοκράτορα Αύγουστου: Η αποκάλυψη της επιγραφής στο Ιερό του Ηρακλή λύνει έναν ιστορικό γρίφο αιώνων

Επί αιώνες, οι περιγραφές του Σουητώνιου για την απονομή δικαιοσύνης από τον Αυτοκράτορα Αύγουστο στο Τίβολι παρέμεναν ένα ιστορικό ερώτημα χωρίς επαλήθευση. Σήμερα, η αποκάλυψη μιας μνημειώδους επιγραφής δίνει οριστική απάντηση, τοποθετώντας με ακρίβεια τη δικαστική Βασιλική στην καρδιά ενός από τα σημαντικότερα ιερά της ρωμαϊκής Ιταλίας.

Οι ανασκαφές που διεξήχθησαν από το Ινστιτούτο της Villa Adriana και της Villa d’Este, υπό την αιγίδα του Ιταλικού Υπουργείου Πολιτισμού, έφεραν στο φως έναν μνημειακό όγκο που επιβεβαιώνει τη δημόσια λειτουργία του κτιρίου, το οποίο εντοπίστηκε πριν από τρεις δεκαετίες πίσω από τον ναό.

Οι αρχαιολογικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο Ιερό του Ηρακλή του Νικητή στο Τίβολι, ένα από τα πιο επιβλητικά μνημειακά συγκροτήματα της ρωμαϊκής Ιταλίας, απέδωσαν ένα εύρημα εξαιρετικής σημασίας:

Ένα τμήμα επιστυλίου από τραβερτίνη με επικάλυψη κονιάματος (stucco), το οποίο περιέχει μέρος μιας μνημειώδους επιγραφής όπου διακρίνονται ακόμα καθαρά τα γράμματα BASILICAM DE

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των νέων εργασιών που προωθεί το Ινστιτούτο της Villa Adriana και της Villa d’Este, με χρηματοδότηση από τη Γενική Διεύθυνση Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Αρχαιότητας του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης.

Το επιγραφικό εύρημα χρονολογείται στην εποχή του Αυτοκράτορα Αύγουστου, καλύπτοντας τα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. και τις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ., και αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη.

Από τον μύθο στην πραγματικότητα: Η ταυτοποίηση της ρωμαϊκής Βασιλικής

Το κτίριο που είχε εντοπιστεί πριν από τριάντα και πλέον χρόνια πίσω από τον ναό ήταν πράγματι μια βασιλική, δηλαδή ένας μεγάλος στεγασμένος δημόσιος χώρος που προοριζόταν για πολλαπλές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών και δικαστικών.

Η επιγραφή, επομένως, παρέχει την υλική βεβαιότητα που έλειπε μέχρι τώρα για τον ορθό προσδιορισμό της συγκεκριμένης δομής.

Η σημασία της ανακάλυψης ξεπερνά τα στενά αρχαιολογικά όρια, καθώς ρίχνει άπλετο φως σε ένα πασίγνωστο απόσπασμα της λατινικής γραμματείας.

Ο ιστορικός Σουητώνιος, στο έργο του De vita Caesarum (Ο Θεός Αύγουστος, 72), αναφέρει ότι ο Αύγουστος, ανάμεσα στα καταφύγια της επιλογής του, επισκεπτόταν συχνά τις παραθαλάσσιες πόλεις και τα νησιά της Καμπανίας ή τις πόλεις κοντά στη Ρώμη, όπως το Λανούβιο, την Πραινεστό και το Τίβολι, όπου συχνά απένεμε δικαιοσύνη στις στοές του ναού του Ηρακλή.

Το κείμενο του Σουητώνιου αναφέρει συγκεκριμένα: “Ex secessibus praecipue frequentavit maritima insulasque Campaniae aut proxima urbi oppida, Lanuvium, Praeneste, Tibur, ubi etiam in porticibus Herculis templi persaepe ius dixit”.

Η εμφάνιση της επιγραφής με τη λέξη basilicam μετατρέπει αυτή τη λογοτεχνική μαρτυρία σε απτή πραγματικότητα, καθώς ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο νομικό χώρο που χρησιμοποιούσε ο αυτοκράτορας κατά τις διαμονές του στο Τίβολι.

Ο Υπουργός Πολιτισμού, Alessandro Giuli, σχολίασε τη σημασία της ανακάλυψης με τους εξής όρους:

“Η ανακάλυψη αυτής της επιγραφής έχει εξαιρετική επιστημονική σημασία, καθώς μας επιτρέπει να ταυτοποιήσουμε με βεβαιότητα τη βασιλική του Ιερού του Ηρακλή του Νικητή, έναν από τους σημαντικότερους δημόσιους χώρους του συγκροτήματος, αποκαθιστώντας τη σαφήνεια στη μνημειακή του διάταξη και τη λειτουργία του”.

Επιπλέον, το εύρημα παρέχει συγκεκριμένη επιβεβαίωση σε όσα μεταδίδονται από τις αρχαίες πηγές: το απόσπασμα του Σουητώνιου, που αναφέρει τον Αύγουστο να απονέμει δικαιοσύνη στο Τίβολι, βρίσκει εδώ μια απτή αντιστοιχία.

Χάρη σε αυτή την ανακάλυψη, μπορούμε να φανταστούμε και να αντιληφθούμε μια νέα διάσταση αυτών των χώρων, αυξάνοντας έτσι την ιστορική μας επίγνωση.

Το στρωματογραφικό πλαίσιο της ανακάλυψης είναι εξαιρετικά ευνοϊκό για την έρευνα.

Ένας ανέγγιχτος θησαυρός κάτω από τα ερείπια των αιώνων

Περίπου τρία μέτρα κάτω από το σημερινό επίπεδο εδάφους, ήρθαν στο φως εκτεταμένα στρώματα κατάρρευσης, τα οποία πιθανότατα προκλήθηκαν από σεισμό που συνέβη κατά την Ύστερη Αρχαιότητα.

Αυτά τα στρώματα, που παρέμειναν σφραγισμένα για αιώνες, απέδωσαν ένα εξαιρετικά πλούσιο και άθικτο σύνολο υλικών:

Κεραμικά, αρχιτεκτονικά πήλινα στοιχεία, επιγραφές σε μαρμάρινες πλάκες, μεταλλικά αντικείμενα, γλυπτά ανάγλυφα και πολυάριθμα τμήματα τοιχογραφιών. Ανάμεσα στα τελευταία, ξεχωρίζει η παρουσία ενός χάλκινου δακτυλιδιού με εγχάρακτες επιγραφές.

Πομπηιανή πολυτέλεια και επώνυμοι τεχνίτες: Ο διάκοσμος της Βασιλικής

Οι τοιχογραφίες που διατηρήθηκαν στους κατεδαφισμένους τοίχους αποδίδονται στον δεύτερο και τρίτο “πομπηιανό ρυθμό”, γεγονός που υποδηλώνει ότι το κτίριο διέθετε ήδη πλούσιο διάκοσμο κατά την πρώιμη αυτοκρατορική περίοδο, προβάλλοντας την εικόνα ενός ιδιαίτερα πολυτελούς χώρου εκπροσωπήσης.

Ανάμεσα στα υλικά που ανακτήθηκαν περιλαμβάνονται επίσης σφραγίδες αποτυπωμένες σε πλίνθους με τα ονόματα των παραγωγών C. Naevius Asc(lepiades;) και P. Decumius, τεχνιτών που δραστηριοποιούνταν μεταξύ του τέλους της Δημοκρατίας και των αρχών της Αυτοκρατορίας.

Επιπλέον, βρέθηκαν αρκετά θραύσματα από πλάκες “Campana” —αρχιτεκτονικά διακοσμητικά από τερακότα— που αναπαριστούν τη σκηνή της φιλονικίας για τον δελφικό τρίποδα ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον Ηρακλή.

Τα κομμάτια αυτά είναι συγκρίσιμα με παραδείγματα από τη λεγόμενη “Οικία του Αυγούστου” στον Παλατίνο Λόφο.

Τα στρώματα που ακολούθησαν την κατάρρευση απέδωσαν άφθονη κεραμική που χρονολογείται στον 5ο και 6ο αιώνα μ.Χ., συμπεριλαμβανομένης αφρικανικής σφραγισμένης γης (sigillata), λυχναριών και αμφορέων μεταφοράς.

Τα υλικά αυτά μαρτυρούν τη συνέχεια των δραστηριοτήτων και των εμπορικών ανταλλαγών στην περιοχή ακόμη και κατά την Ύστερη περίοδο, ενώ ενισχύουν την υπόθεση της επανάχρησης του ιερού με αμυντική λειτουργία κατά τη διάρκεια των Γοτθικών Πολέμων, που διεξήχθησαν τον 6ο αιώνα μ.Χ. μεταξύ Βυζαντινών και Οστρογότθων.

Η μνημειώδης πρόσοψη με τις 9 εισόδους

Το κτίριο, του οποίου η ταυτοποίηση ως βασιλική μπορεί πλέον να επιβεβαιωθεί, είχε εντοπιστεί —αν και δεν είχε ανασκαφεί— το 1992, πίσω από τον ναό και εφαπτόμενο στον οπίσθιο τοίχο του “triporticus”, ενός μεγάλου χώρου της στοάς, διατεταγμένου σε τρεις πλευρές γύρω από μια κεντρική ανοιχτή περιοχή.

Εκείνη την εποχή, ήρθε στο φως η μνημειώδης πρόσοψη της δομής, η οποία αρθρωνόταν σε εννέα εισόδους.

Οι διαστάσεις του, που ξεπερνούν τα οκτακόσια τετραγωνικά μέτρα, και η αρχιτεκτονική του διάταξη είχαν οδηγήσει στην υπόθεση μιας μεγάλης κεντρικής αίθουσας που περιβαλλόταν από στεγασμένο διάδρομο.

Τώρα, η ανακάλυψη της επιγραφής επιτρέπει επιτέλους την ταυτοποίηση αυτού του κτιρίου ως της βασιλικής του Ιερού του Ηρακλή του Νικητή, αποκαθιστώντας την πλήρη σημασία ενός από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς χώρους του συγκροτήματος.

Οι ανασκαφικές εργασίες θα συνεχιστούν τους επόμενους μήνες και ενδέχεται να προσφέρουν νέες πληροφορίες για τη δομή του κτιρίου, τη διακόσμησή του και τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνταν το ιερό κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας του.