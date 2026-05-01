Τραγωδία στην Ηλεία: Σήμερα η κηδεία του 13χρονου Κωνσταντίνου – «Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι»

Σε κλίμα οδύνης και ανείπωτης θλίψης, συγγενείς, συμμαθητές και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα (01/05) τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με το πατίνι του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, όπου συγγενείς, φίλοι και σύσσωμη η τοπική κοινωνία θα δώσουν το «παρών» για να πουν το τελευταίο αντίο.

Ο 13χρονος Κωνσταντίνος, ήταν ένα παιδί γεμάτο ζωή, χαμόγελο και όνειρα που δεν πρόλαβαν να πραγματοποιηθούν. Η απώλειά του έχει συγκλονίσει όχι μόνο την οικογένειά του, αλλά και ολόκληρη την περιοχή, καθώς επρόκειτο για ένα παιδί ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους.

Πώς έγινε το δυστύχημα στα Μακρίσια

Το θανατηφόρο δυστύχημα έγινε όταν ο 13χρονος προσπάθησε να αποφύγει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο ανήλικος πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο φίλος του 13χρονου, ο οποίος προπορευόταν με άλλο πατίνι, έκανε ελιγμό και πέρασε μπροστά από το αυτοκίνητο. Ο Κωνσταντίνος, όμως, δεν κατάφερε να αντιδράσει εγκαίρως και προσέκρουσε στο όχημα. Το παιδί μεγάλωνε με τον πατέρα του, τη γιαγιά του και τον παππού του.

Σε βάρος του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Συγκλονίζουν οι γονείς του

Τραγική φιγούρα είναι ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος έφτασε αμέσως στο σημείο και αντίκρισε τον γιο του. Σε ανάρτησή του έγραψε:

«Ρε bro, δεν είσαι ωραίος. Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί μου και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα. Είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μία προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε #29_4_2026».

«Μονάκριβε Κωνσταντίνε μου, σε πήρε ο Θεός στα 13 σου». Με αυτά τα λόγια που ραγίζουν καρδιές, μεταξύ άλλων, η μητέρα του 13χρονου που έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο με πατίνι στην Ηλεία, τον αποχαιρετά μέσω μίας ανάρτησης στα social media.

«Καλό παράδεισο μικρέ μου άγγελε, παιδάκι μου καλό…» προσθέτει η μητέρα του στην ανάρτησή της.

Σε διαφορετική ανάρτηση έχει γράψει: «Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου … Δεν προλάβαμε.. Κάναμε σχέδια για τις διακοπές μας φέτος αλλά ο Θεός σε ήθελε εκεί κοντά του… Κωνσταντίνουλη μου μικρέ μου μαχητή άγγελε μου… Ήδη λείπεις…».