Τραγωδία στην Ηλεία: Σήμερα η κηδεία του 13χρονου Κωνσταντίνου – «Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι»

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

13χρονος Ηλεία

Σε κλίμα οδύνης και ανείπωτης θλίψης, συγγενείς, συμμαθητές και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα (01/05) τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με το πατίνι του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, όπου συγγενείς, φίλοι και σύσσωμη η τοπική κοινωνία θα δώσουν το «παρών» για να πουν το τελευταίο αντίο.

Ο 13χρονος Κωνσταντίνος, ήταν ένα παιδί γεμάτο ζωή, χαμόγελο και όνειρα που δεν πρόλαβαν να πραγματοποιηθούν. Η απώλειά του έχει συγκλονίσει όχι μόνο την οικογένειά του, αλλά και ολόκληρη την περιοχή, καθώς επρόκειτο για ένα παιδί ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους.

Πώς έγινε το δυστύχημα στα Μακρίσια

Το θανατηφόρο δυστύχημα έγινε όταν ο 13χρονος προσπάθησε να αποφύγει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο ανήλικος πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο φίλος του 13χρονου, ο οποίος προπορευόταν με άλλο πατίνι, έκανε ελιγμό και πέρασε μπροστά από το αυτοκίνητο. Ο Κωνσταντίνος, όμως, δεν κατάφερε να αντιδράσει εγκαίρως και προσέκρουσε στο όχημα.  Το παιδί μεγάλωνε με τον πατέρα του, τη γιαγιά του και τον παππού του.

Σε βάρος του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Συγκλονίζουν οι γονείς του

Τραγική φιγούρα είναι ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος έφτασε αμέσως στο σημείο και αντίκρισε τον γιο του. Σε ανάρτησή του έγραψε:

«Ρε bro, δεν είσαι ωραίος. Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί μου και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα. Είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μία προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε #29_4_2026».

«Μονάκριβε Κωνσταντίνε μου, σε πήρε ο Θεός στα 13 σου». Με αυτά τα λόγια που ραγίζουν καρδιές, μεταξύ άλλων, η μητέρα του 13χρονου που έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο με πατίνι στην Ηλεία, τον αποχαιρετά μέσω μίας ανάρτησης στα social media.

«Καλό παράδεισο μικρέ μου άγγελε, παιδάκι μου καλό…» προσθέτει η μητέρα του στην ανάρτησή της.

Σε διαφορετική ανάρτηση έχει γράψει: «Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου … Δεν προλάβαμε.. Κάναμε σχέδια για τις διακοπές μας φέτος αλλά ο Θεός σε ήθελε εκεί κοντά του… Κωνσταντίνουλη μου μικρέ μου μαχητή άγγελε μου… Ήδη λείπεις…».

Πρωτομαγιά: Πώς να φτιάξετε εύκολα το πιο εντυπωσιακό στεφάνι λουλουδιών

Τεστ προσωπικότητας: Επιλέξτε ένα λουλούδι και ανακαλύψτε πώς συμπεριφέρεστε στις σχέσεις

Ακρίβεια: Παίρνουν «φωτιά» οι τιμές στα καύσιμα – Στα ύψη εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός – Ξεπέρασε τη Γερμανία, τη Γαλλία και τ...

ΑΑΔΕ: Παράταση έως 29 Μαΐου για δηλώσεις ΦΠΑ αγροτών χωρίς κυρώσεις – Ποια είναι η προϋπόθεση

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι φάρμακα για την απώλεια βάρους ίσως μειώνουν τη συσσώρευση πρωτεϊνών που σχετίζονται με το Αλτσχ...

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
07:39 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Καιρός: Πρωτομαγιά που θυμίζει… χειμώνα – Πτώση της θερμοκρασίας, ισχυροί άνεμοι, βροχές και καταιγίδες

Βροχερό και με πολύ κρύο αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού που θα επικρατήσει σήμερα Π...
07:00 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Πρωτομαγιά: Απεργιακές συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα – Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Απεργιακές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα, 1η Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της Εργατικής Π...
05:53 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Σαν σήμερα 1 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Επέτειοι Δ...
05:23 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (1/5)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς