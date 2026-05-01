Eurovision 2026: Αναχωρεί ο Akylas για την Βιέννη – «Παίρνουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας»

Enikos Newsroom

Lifestyle

Akylas

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Akylas, καθώς αναχώρησε για την Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί η φετινή Eurovision. «Παίρνουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας, στην καρδιά μας».

Ο Akylas ανέφερε πως το τραγούδι είναι αφιερωμένο στη μητέρα του και σε όλους τους γονείς που προσπαθούν να προσφέρουν το καλύτερο στα παιδιά τους, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες.

«Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου και σε όλους αυτούς, οι οποίοι πάντα προσπαθούσαν να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους, ακόμη και αν είχαν δυσκολίες. Είναι δίπλα μου, με στηρίζουν και ψυχολογικά και είναι πολύ ωραίο να τους έχουμε δίπλα μας».

Όσο για τη συμβουλή που θα έδινε στον νεότερο εαυτό του, είπε: «Θα του έλεγα να έχει υπομονή, ότι θα περάσει πολλά, αλλά αν δε σταματήσει να πιστεύει στα όνειρά του και να τα κυνηγάει, θα έρθουν πολύ μεγάλα πράγματα».

