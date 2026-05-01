Εγκεφαλικό: 3 απρόσμενες συνήθειες που αυξάνουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικό

Όταν γίνεται λόγος για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου, η προσοχή στρέφεται συνήθως σε βασικούς παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, η υγιεινή διατροφή, η τακτική άσκηση και η αποχή από το κάπνισμα. Πρόκειται για συνήθειες που είναι ευρέως γνωστό ότι συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του κινδύνου. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένες καθημερινές πρακτικές, λιγότερο προφανείς, που ενδέχεται να κρύβουν κινδύνους τους οποίους οι περισσότεροι αγνοούμε.

3 συνήθειες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για εγκεφαλικό, σύμφωνα με νευρολόγο

Ο Baibing Chen, M.D., M.P.H., πιστοποιημένος νευρολόγος, αποκάλυψε πρόσφατα μέσα από ανάρτησή του στο Instagram τρεις κοινές συνήθειες που ο ίδιος αποφεύγει, έχοντας διαπιστώσει στην κλινική του εμπειρία ότι —αν και σπάνια— μπορούν να συνδεθούν με εγκεφαλικά επεισόδια.

Όπως επισημαίνει, για τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων αυτές οι πρακτικές είναι πιθανότατα ακίνδυνες, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσουν ως αφορμή για μια επικίνδυνη αλληλουχία γεγονότων.

Μάθετε τι συνιστά ο ειδικός να αποφεύγετε και την επιστημονική εξήγηση πίσω από κάθε κίνδυνο.

Χρήση Massage Gun (πιστολιού μασάζ) στον αυχένα

Υπερέκταση αυχένα

Να σπάτε σπυράκια στο «Τρίγωνο του Θανάτου»

Χρήση Massage Gun στον αυχένα

Τα πιστόλια μασάζ (massage guns) έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή για την ανακούφιση των πιασμένων μυών μετά από την προπόνηση ή μια κουραστική μέρα στο γραφείο. Παρόλο που είναι αποτελεσματικά για τις γάμπες, τους μηρούς και την πλάτη, είναι προτιμότερο να τα κρατάτε μακριά από την πρόσθια και τις πλάγιες πλευρές του αυχένα σας.

Ο κίνδυνος για τις αρτηρίες

Στον αυχένα βρίσκονται ζωτικής σημασίας αιμοφόρα αγγεία, συγκεκριμένα οι καρωτίδες και οι σπονδυλικές αρτηρίες. Οι καρωτίδες ανέρχονται από τις πλάγιες πλευρές του λαιμού, ενώ οι σπονδυλικές αρτηρίες βρίσκονται στο πίσω μέρος. Μαζί, είναι υπεύθυνες για την παροχή του απαραίτητου οξυγονωμένου αίματος στον εγκέφαλο.

Η εφαρμογή επιθετικής, ταχείας κρούσης ή βαθιάς πίεσης σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή μπορεί να τραυματίσει σωματικά τα αγγεία. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η μηχανική δύναμη ενός massage gun μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο εσωτερικό τοίχωμα αυτών των αρτηριών. Αυτός ο τύπος τραυματισμού μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση που ονομάζεται διαχωρισμός, η οποία ουσιαστικά είναι μια μικρή σχισμή στο τοίχωμα του αιμοφόρου αγγείου.

Η σύνδεση με το εγκεφαλικό επεισόδιο

Όταν μια αρτηρία υποστεί ρήξη, το σώμα προσπαθεί να την επουλώσει σχηματίζοντας έναν θρόμβο αίματος. Ο κίνδυνος προκύπτει εάν αυτός ο θρόμβος αποκολληθεί. Καθώς αυτές οι αρτηρίες οδηγούν απευθείας στον εγκέφαλο, ο θρόμβος μπορεί να μετακινηθεί προς τα πάνω, να φράξει ένα μικρότερο αγγείο στον εγκέφαλο και να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις για να αντιμετωπίσετε την ένταση στον αυχένα

Αν νιώθετε δυσκαμψία ή πόνο στον αυχένα, προτιμήστε πιο ασφαλείς μεθόδους αντί για συσκευές κρουστικού μασάζ:

Ήπιες διατάσεις: Βοηθούν στην επιμήκυνση των μυών χωρίς τραυματισμούς.

Θερμά επιθέματα: Η ζέστη χαλαρώνει τους σφιγμένους μυς και βελτιώνει την κυκλοφορία.

Ελαφρύ χειροκίνητο μασάζ: Χρησιμοποιήστε τα χέρια σας για απαλές κινήσεις, αποφεύγοντας την υπερβολική πίεση στα πλάγια του λαιμού.

Προσοχή: Η ασφάλεια προηγείται της ανακούφισης. Πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή μασάζ σε ευαίσθητες περιοχές, συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

Υπερέκταση αυχένα

Η υπερέκταση συμβαίνει όταν γέρνετε το κεφάλι σας πολύ πίσω, με αποτέλεσμα να τεντώνεται το μπροστινό μέρος του λαιμού και να πιέζεται το πίσω μέρος. Μπορεί να βρεθείτε σε αυτή τη θέση ενώ βάφετε ένα ταβάνι, όταν κοιτάτε ψηλά σε μια οθόνη ή ακόμα και όταν λούζεστε στον νιπτήρα ενός κομμωτηρίου.

Ενώ ένα σύντομο τέντωμα είναι απόλυτα φυσιολογικό, η διατήρηση του αυχένα σε θέση υπερέκτασης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να αποδειχθεί προβληματική. Το ζήτημα εντοπίζεται στις σπονδυλικές αρτηρίες, οι οποίες διέρχονται μέσα από τα μικρά οστικά κενά των σπονδύλων του αυχένα σας.

Η επίδραση στη ροή του αίματος

Όταν γέρνετε το κεφάλι σας έντονα προς τα πίσω για πολλή ώρα, αυτές οι αρτηρίες μπορεί να συμπιεστούν ή να «τσακίσουν». Αυτή η πίεση μπορεί να μειώσει προσωρινά τη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.

Για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους, αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνο ήπια ενόχληση.

Σε ορισμένα άτομα, όμως, αυτός ο περιορισμός μπορεί να οδηγήσει σε ζάλη, αλλαγές στην όραση ή ακόμα και σε εγκεφαλικό επεισόδιο.

Συμβουλές για την προστασία του αυχένα σας

Για να προστατεύσετε τη σπονδυλική σας στήλη, ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες:

Ουδέτερη θέση: Προσπαθήστε να κρατάτε τον αυχένα σας σε ευθεία (ουδέτερη θέση) όποτε είναι εφικτό, ειδικά όταν χαλαρώνετε κοιτάζοντας μια οθόνη για πολλή ώρα.

Συχνά διαλείμματα: Αν εργάζεστε σε ένα project που απαιτεί να κοιτάτε ψηλά, κάντε τακτικά διαλείμματα. Κοιτάξτε ευθεία μπροστά και κάντε κυκλικές κινήσεις με τους ώμους σας.

Σωστή υποστήριξη στο κομμωτήριο: Όταν πρέπει να γείρετε τον αυχένα σας προς τα πίσω (π.χ. στον λουτήρα), βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζεται σωστά με μια τυλιγμένη πετσέτα. Αυτό βοηθά στην αποφυγή της ακραίας κάμψης προς τα πίσω.

Να σπάτε σπυράκια στο «τρίγωνο του θανάτου»

Αν και ακούγεται σαν όρος από ταινία δράσης, το «τρίγωνο του θανάτου» —γνωστό και ως επικίνδυνο τρίγωνο του προσώπου— είναι ένας πραγματικός ανατομικός όρος. Σύμφωνα με τον ειδικό Chen, η περιοχή αυτή σχηματίζει ένα τρίγωνο που ξεκινά από τη γέφυρα της μύτης και εκτείνεται μέχρι τις γωνίες του στόματος, καλύπτοντας το πάνω χείλος και μέρη των μάγουλων.

Οι κίνδυνοι κάτω από την επιφάνεια του δέρματος

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε σπάσει ένα σπυράκι κάποια στιγμή, αλλά η κίνηση αυτή στη συγκεκριμένη ζώνη ενέχει έναν σπάνιο αλλά σοβαρό κίνδυνο. Οι φλέβες σε αυτό το πρόσωπο συνδέονται με βαθύτερες φλέβες στο κρανίο, οι οποίες τελικά καταλήγουν σε μια περιοχή που ονομάζεται σηραγγώδης κόλπος. Ο σηραγγώδης κόλπος είναι ένας κοίλος χώρος που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον εγκέφαλο, πίσω από τις κόγχες των ματιών.

Πώς μια μόλυνση μπορεί να φτάσει στον εγκέφαλο

Όταν σπάτε ένα σπυράκι, πληγώνετε το δέρμα και εκθέτετε την περιοχή σε βακτήρια από τα χέρια και το πρόσωπό σας. Εάν αυτά τα βακτήρια εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος, μπορούν να ταξιδέψουν προς τα πίσω μέσω αυτών των φλεβών μέχρι τον σηραγγώδη κόλπο. Μια σοβαρή λοίμωξη σε αυτό το σημείο μπορεί να προκαλέσει τον σχηματισμό θρόμβων αίματος, στην προσπάθεια του οργανισμού να σταματήσει την εξάπλωση της μόλυνσης.

Σοβαρές επιπλοκές και νευρολογικά προβλήματα

Εάν σχηματιστεί θρόμβος μέσα ή κοντά στον σηραγγώδη κόλπο, μπορεί να εμποδίσει τη ροή του αίματος, οδηγώντας σε:

Σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές

Λοιμώξεις του εγκεφάλου

Εγκεφαλικό επεισόδιο

Αν και αυτού του είδους οι επιπλοκές είναι εξαιρετικά σπάνιες σήμερα χάρη στα σύγχρονα αντιβιοτικά, ο κίνδυνος παραμένει υπαρκτός.

Συμβουλή: Την επόμενη φορά που θα δείτε ένα σπυράκι κοντά στη μύτη ή το στόμα, προτιμήστε μια τοπική θεραπεία αντί να το πιέσετε. Η ασφάλεια της υγείας σας είναι πιο σημαντική από μια στιγμιαία αισθητική βελτίωση.

Προστατεύοντας την αγγειακή υγεία: Τι να αποφεύγετε στην καθημερινότητά σας

Το σώμα μας είναι ανθεκτικό και είναι σημαντικό να μην πανικοβαλλόμαστε με τις καθημερινές μας κινήσεις. Οι επιπλοκές για τις οποίες προειδοποιεί ο Chen είναι σπάνιες, ωστόσο υπογραμμίζουν τις λεπτές και ζωτικές συνδέσεις ανάμεσα στον αυχένα, το πρόσωπο και τον εγκέφαλο.

Για να προστατεύσετε την αγγειακή σας υγεία, μπορείτε να ακολουθήσετε μερικά απλά, προληπτικά βήματα:

Αποφύγετε τη χρήση πιστολιών μασάζ (massage guns) υψηλής έντασης στην περιοχή του αυχένα.

Αποφύγετε την παρατεταμένη υπερέκταση του αυχένα.

Μην πειράζετε σπυράκια που βρίσκονται στο λεγόμενο «τρίγωνο του θανάτου» στο πρόσωπο.

Πότε να συμβουλευτείτε γιατρό

Εάν αντιμετωπίσετε ξαφνικό πόνο στον αυχένα, ανεξήγητη ζάλη ή σημάδια δερματικής λοίμωξης στο πρόσωπο, επικοινωνήστε άμεσα με έναν επαγγελματία υγείας για εξατομικευμένες ιατρικές συμβουλές και κατάλληλη θεραπεία.