Ακρίβεια: Παίρνουν «φωτιά» οι τιμές στα καύσιμα – Στα ύψη εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός, ξεπέρασε τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία

Δημήτρης Χριστούλιας

Oικονομία

βενζίνη καύσιμα

«Φωτιά» στον πληθωρισμό βάζει η εκρηκτική άνοδος στα καύσιμα, με την τιμή της ενέργειας να αυξάνεται τον Απρίλιο στην Ελλάδα σε ποσοστό που προσεγγίζει το 22%.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, ο πληθωρισμός της χώρας μας τον Απρίλιο εκτοξεύτηκε στο 4,6% από 3,4% τον Μάρτιο, 3,1% τον Φεβρουάριο, και 2,9% τον Ιανουάριο.

Ποιες χώρες έχουν μικρότερο και ποιες μεγαλύτερο πληθωρισμό

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3% τον Απρίλιο από 2,6% τον Μάρτιο. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από την Ελλάδα έχει η Βουλγαρία 6,2%, η Κροατία 5,4%, η Λιθουανία 4,9%, το Λουξεμβούργο 5,2% και μικρότερο το Βέλγιο κατά 4,3%, η Γερμανία 2,9%, στην Εσθονία 3,3%, στην Ιρλανδία 3,6%, η Ισπανία 3,5%, η Γαλλία 2,5%, η Ιταλία 2,9%, η Κύπρος και Λετονία 3%, η Μάλτα 2,4%, η Ολλανδία 2,5%, η Αυστρία 3,3%, η Σλοβενία 3,4%, η Σλοβακία 4% και η Φινλανδία 2,3%.

Εκρηκτική άνοδος του Μπρεντ

Τα τελευταία 24ωρα καταγράφεται εκρηκτική άνοδος στην τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να συνεχίσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμούζ.

Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ κινείται πλέον στα 110 δολάρια το βαρέλι. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει  σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ενώ αυξημένη είναι και η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών για τα καύσιμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,06 ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,88 ευρώ.

Αναλυτικότερα, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο και σήμερα πωλείται προς 2,06 ευρώ το λίτρο, με την διαφορά να φτάνει τα 31 λεπτά το λίτρο. Πριν 5 ημέρες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν χαμηλότερη κατά 4 λεπτά λίτρο. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης, στις αρχές Μαρτίου πωλούνταν προς 1,57 ευρώ το λίτρο, κατά μέσο όρο και σήμερα προς 1,88 ευρώ το λίτρο με την αύξηση να φτάνει τα 31 λεπτά το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης πριν από 5 ημέρες είχε χαμηλότερη τιμή κατά περίπου 5 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης έχουν αυξηθεί κατά 4 και 5 λεπτά ανά λίτρο τις τελευταίες 5 ημέρες.

Στην Φλώρινα η φθηνότερη αμόλυβδη

Η πιο φθηνή αμόλυβδη βενζίνη διατίθεται στον νομό Φλώρινας με τη μέση τιμή στα 2,024 ευρώ ανά λίτρο και το πιο φθηνό πετρέλαιο κίνησης στον νομό Πιερίας με τη μέση τιμή να φτάνει το 1,846 ευρώ ανά λίτρο.

Ακρίβεια: Παίρνουν «φωτιά» οι τιμές στα καύσιμα – Στα ύψη εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός – Ξεπέρασε τη Γερμανία, τη Γαλλία και τ...

