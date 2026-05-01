Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι είναι δικό του το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου

Ο Βρετανός διάσημος street artist Banksy επιβεβαίωσε ότι ένα μεγάλο άγαλμα που εμφανίστηκε στο κεντρικό Λονδίνο είναι δικό του έργο.

Το γλυπτό – το οποίο φέρει την υπογραφή του – απεικονίζει έναν κοστουμαρισμένο άνδρα να περπατάει μπροστά από το βάθρο του, κρατώντας μια σημαία που καλύπτει το πρόσωπό του, σαν να μην βλέπει πού πηγαίνει.

Η τοποθεσία του – Waterloo Place, St James’s – είναι μια περιοχή που έχει σχεδιαστεί για να προβάλλει τη βρετανική ιμπεριαλιστική και στρατιωτική ισχύ του 19ου αιώνα κυριαρχία τον 1800. Το γλυπτό βρίσκεται κοντά σε αγάλματα ιστορικών μορφών όπως του Εδουάρδου Ζ΄ και της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ, αλλά και στο μνημείο του Κριμαϊκού Πολέμου

Εκπρόσωποι του Banksy δήλωσαν στο BBC ότι το άγαλμα εγκαταστάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, προτού ο καλλιτέχνης δημοσιεύσει ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram το απόγευμα της Πέμπτης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Banksy (@banksy)

Στη βάση του αγάλματος είναι χαραγμένη η υπογραφή του.

Από την πρώτη στιγμή, πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στο σημείο για να δει και να φωτογραφίσει το έργο, με αρκετούς να το ερμηνεύουν ως σχόλιο για τον εθνικισμό και την πολιτική εξουσία.

«Με τον Banksy, πρόκειται για μια εκδήλωση περιορισμένου χρόνου επειδή είναι δημόσια τέχνη – δεν ξέρεις πόσο καιρό θα παραμείνει», είπε ο 23χρονος μαθητής Ollie Isaac που βρέθηκε ανάμεσα στους δεκάδες που το εξέταζαν.

«Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό», πρόσθεσε, λέγοντας ότι πίστευε ότι το άγαλμα ήταν μια απάντηση στην «αναβίωση του εθνικισμού στον κόσμο και σε αυτή τη χώρα».

«Αυτό το κοστούμι φωνάζει πολιτικός», πρόσθεσε.

Η 55χψρονη δασκάλα Lynette Cloraleigh, κατέβηκε μόλις είδε μια δημοσίευση φίλης της στο Instagram.

«Μου αρέσει», είπε. «Μου αρέσει πού βρίσκεται. Είναι ενδιαφέρον πώς έφτασε εδώ».

Εργολάβοι εθεάθησαν να στήνουν κιγκλιδώματα ασφαλείας γύρω από το έργο το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο δημιουργός του podcast «The Banksy Story», James Peak, σημείωσε ότι η φιγούρα μοιάζει με άνθρωπο εξουσίας που, «τυφλωμένος» από τη σημαία, οδηγείται στην πτώση. Ο ίδιος ο Banksy σχολίασε λιτά την επιλογή της τοποθεσίας λέγοντας: «Υπήρχε ένα κενό».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο καλλιτέχνης τοποθετεί γλυπτό στο Λονδίνο. Το 2004 είχε εγκαταστήσει το έργο «The Drinker», μια σατιρική εκδοχή του «Σκεπτόμενου» του Auguste Rodin, το οποίο όμως κλάπηκε λίγο αργότερα.

Το νέο έργο εντάσσεται σε μια σειρά παρεμβάσεων του Banksy στη βρετανική πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια, που συχνά εμφανίζονται αιφνιδιαστικά και ερμηνεύονται ως πολιτικά σχόλια.

Πηγή: BBC