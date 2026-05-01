Στη δημοσιότητα βίντεο από την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Ομοσπονδιακές αρχές στην Ουάσιγκτον έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει την ένοπλη επίθεση του Κόουλ Άλεν εναντίον ανδρών της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια απόπειρας προσέγγισης και δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Στο υλικό από το ξενοδοχείο όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση το περασμένο Σάββατο, ο 31χρονος φέρεται να εμφανίζεται να παραβιάζει τα μέτρα ασφαλείας και να κινείται στους διαδρόμους κρατώντας όπλο, ενώ επιχειρεί να προσεγγίσει τον χώρο της εκδήλωσης.

Ο δράστης της επίθεσης εμφανίζεται να τρέχει ξαφνικά στο 4:23 του βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα:

BREAKING: US Attorney for D.C. releases video showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner — Full video pic.twitter.com/NMgXShb5ZZ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 30, 2026

Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών τραυματίστηκε στο στήθος πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος ωστόσο σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε.

Ο Κόουλ Άλεν αντιμετωπίζει τρεις ομοσπονδιακές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ, μεταφορά πυροβόλου όπλου εκτός πολιτείας και χρήση όπλου κατά τη διάρκεια βίαιης εγκληματικής πράξης. Σε περίπτωση καταδίκης του, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης.