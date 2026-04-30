Ο Τραμπ καταργεί τους δασμούς για το σκωτσέζικο ουίσκι προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Britain
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄ της Βρετανίας και τη Βασίλισσα Καμίλα σε τελετή αποχώρησης στο Νότιο Χλοοτάπητα του Λευκού Οίκου, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι καταργεί τους δασμούς για το σκωτσέζικο ουίσκι μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ του βασιλιά Καρόλου Γ’ και της βασίλισσας Καμίλα.

«Προς τιμήν του Βασιλιά και της Βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι μόλις αναχώρησαν από τον Λευκό Οίκο και επιστρέφουν σύντομα στην υπέροχη χώρα τους, καταργώ τους δασμούς και τους περιορισμούς στο ουίσκι που συνδέονται με την ικανότητα της Σκωτίας να εργάζεται μαζί με την Κοινοπολιτεία του Κεντάκι για το ουίσκι και το μπέρμπον», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, λέγοντας μάλιστα πως ο «Βασιλιάς και η Βασίλισσα με έκαναν να κάνω κάτι που κανείς άλλος δεν ήταν ικανός να κάνει, χωρίς καν να με ρωτήσουν!».

«Είναι ένας μεγάλος βασιλιάς, ο μεγαλύτερος από τους βασιλιάδες, κατά την άποψή μου», δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, κατά την άφιξη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο.

00:39 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ιράν: Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν απόψε στην Τεχεράνη, χωρίς να έχει διευκρινισ...
00:27 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει «κατακόρυφη» πτώση των τιμών του πετρελαίου μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ότι...
22:41 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Τραμπ: Ετοιμάζεται να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία – Γιατί η απειλή του δεν έχει πλέον το ίδιο βάρος

Η απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από τη Γε...
18:51 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

ΥΠΕΞ Ισραήλ: Στην Ελλάδα μεταφέρονται οι επιβαίνοντες σε σκάφη του στολίσκου «Sumud» – «Την ευχαριστούμε»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ευχαρίστησε δημόσια την Ελλάδα για τη συνεργασία στη διαχεί...
