ΥΠΕΞ Ισραήλ: Στην Ελλάδα μεταφέρονται οι επιβαίνοντες σε σκάφη του στολίσκου «Sumud» – «Την ευχαριστούμε»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Saar gideon

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ευχαρίστησε δημόσια την Ελλάδα για τη συνεργασία στη διαχείριση της λεγόμενης «νηοπομπής» (flotilla) που επιχείρησε να προσεγγίσει τη Γάζα, σε μια εξέλιξη που επαναφέρει στο προσκήνιο την ένταση γύρω από τον ναυτικό αποκλεισμό της περιοχής.

Το μήνυμα του Ισραηλινού ΥΠΕΞ

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις απέτρεψαν επιτυχώς προσπάθειες παραβίασης του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, χαρακτηρίζοντας τη νηοπομπή «προκλητική».

Όπως υποστήριξε, όλοι οι επιβαίνοντες στα πλοία απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και χωρίς να τραυματιστούν, ενώ – σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση – πρόκειται να αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή τις επόμενες ώρες.

«Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να υποδεχθεί τους συμμετέχοντες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε όσους επιθυμούν να συμβάλουν στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα να το πράξουν μέσω επίσημων διαύλων, τονίζοντας ότι το Ισραήλ «δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού».

Οι νηοπομπές προς τη Γάζα αποτελούν εδώ και χρόνια σημείο τριβής, με διεθνείς ακτιβιστές να επιχειρούν να σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός είναι απαραίτητος για λόγους ασφάλειας, προκειμένου να αποτραπεί η μεταφορά όπλων προς τη Χαμάς. Αντίθετα, οργανώσεις και ακτιβιστές τον χαρακτηρίζουν παράνομο και ζητούν την άρση του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

