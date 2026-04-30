Πεζεσκιάν: Ο αμερικανικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ είναι καταδικασμένος να αποτύχει

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ είναι «καταδικασμένος να αποτύχει», εντείνοντας τη σκληρή ρητορική της Τεχεράνης εν μέσω των αδιεξόδων στις διαπραγματεύσεις.

Προειδοποιήσεις για «μακρά και επώδυνα αντίποινα»

Οι δηλώσεις του συνοδεύτηκαν από απειλές ανώτατου αξιωματούχου των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση, ακόμη και περιορισμένη, θα οδηγήσει σε «μακρά και επώδυνα πλήγματα» ως αντίποινα, αναφέρει το Sky News.

Ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης, Ματζίντ Μουσαβί, φέρεται να δήλωσε:

«Είδαμε τι συνέβη στις βάσεις σας στην περιοχή – το ίδιο θα δούμε να συμβαίνει και στα πολεμικά σας πλοία».

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν έχει ήδη στοχοποιήσει αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

«Έτοιμοι για πόλεμο αλλά και ειρήνη»

Σε πιο μετριοπαθή τόνο, ο Ιρανός πρέσβης στην Ινδία δήλωσε ότι η χώρα δεν επιθυμεί να εγκλωβιστεί σε έναν φαύλο κύκλο συγκρούσεων, εκεχειριών και νέων εντάσεων.

«Είμαστε προετοιμασμένοι τόσο για πόλεμο όσο και για ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μη διαπραγματεύσιμη η ασφάλεια του Περσικού Κόλπου»

Παράλληλα, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, υπογράμμισε ότι η ασφάλεια του Περσικού Κόλπου αποτελεί «μη διαπραγματεύσιμο ζήτημα», σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, με το Στενό του Ορμούζ να παραμένει κρίσιμο σημείο για τη διεθνή ενεργειακή ασφάλεια.