Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Η θέση των Αμερικανών είναι «στον πάτο της θάλασσας» – Αδιαπραγμάτευτο το ζήτημα των πυρηνικών

Σε ένα ηχηρό μήνυμα προς την Ουάσινγκτον και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα προστατεύσει τις πυρηνικές και πυραυλικές της δυνατότητες ως «εθνικό κεφάλαιο», ενώ προέβλεψε ένα μέλλον για την περιοχή χωρίς την παρουσία των ΗΠΑ.

Το γραπτό μήνυμα του Χαμενεΐ αναγνώστηκε στην κρατική τηλεόραση με αφορμή την Εθνική Ημέρα του Περσικού Κόλπου.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια έκτοτε, με πληθώρα αναφορών να υποδηλώνουν ότι τραυματίστηκε σοβαρά κατά την αεροπορική επιδρομή που κόστισε τη ζωή στον προκάτοχό του.

«Φύλακες των συνόρων» οι πυρηνικές δυνατότητες

Απαντώντας στις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχει μια συμφωνία που θα εξουδετερώσει το οπλοστάσιο της Τεχεράνης, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν κατέστησε σαφές ότι αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι αδιαπραγμάτευτα.

«Οι Ιρανοί βλέπουν τις πυρηνικές και πυραυλικές δυνατότητες της χώρας ως εθνικό τους κεφάλαιο και θα τις φυλάξουν όπως τα υδάτινα, χερσαία και εναέρια σύνορα», τόνισε.

Επίθεση στις ΗΠΑ και το «νέο κεφάλαιο» στον Κόλπο

Αναφερόμενος στην 62η ημέρα των εχθροπραξιών, ο Χαμενεΐ έκανε λόγο για μια «ταπεινωτική αποτυχία» των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική τους στην περιοχή έχει καταρρεύσει.

«Σήμερα, δύο μήνες μετά τη μεγαλύτερη εκστρατεία και επιθετικότητα στον κόσμο στην περιοχή και την ταπεινωτική αποτυχία της Αμερικής στο δικό της σχέδιο, ένα νέο κεφάλαιο αναδύεται στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ».

Δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα για τη φυσική παρουσία των Αμερικανών στην περιοχή, δηλώνοντας ότι το μόνο μέρος όπου ανήκουν στον Περσικό Κόλπο είναι «στον πάτο των υδάτων του».

Αμφισβήτηση της περιφερειακής ασφάλειας των ΗΠΑ

Ο Χαμενεΐ απέρριψε τον ρόλο των ΗΠΑ ως εγγυητή της σταθερότητας, χαρακτηρίζοντας τις βάσεις τους στην περιοχή ως ανίσχυρες «φωλιές» που δεν μπορούν να προστατεύσουν ούτε τον εαυτό τους.

«Έχει αποδειχθεί… ότι η παρουσία των Αμερικανών ξένων και το φώλιασμά τους στα εδάφη του Περσικού Κόλπου είναι ο σημαντικότερος παράγοντας ανασφάλειας στην περιοχή. Οι βάσεις-μαριονέτες της Αμερικής δεν έχουν καν τη δύναμη και την ικανότητα να διασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια, πόσο μάλλον να υπάρχει ελπίδα ότι η Αμερική θα παρέχει ασφάλεια στους εξαρτώμενους από αυτήν και στους αμερικανόφιλους λαούς της περιοχής».

Ιστορικές αναφορές και το όραμα για το μέλλον

Συνδέοντας τη σημερινή σύγκρουση με την εκδίωξη των Πορτογάλων από τα Στενα το 1622, ο Χαμενεΐ ανέφερε ότι η περιοχή πάντα «διέγειρε την απληστία πολλών διαβόλων», αλλά οι Ιρανοί επέδειξαν «πανέμορφες εκδηλώσεις σταθερότητας, επαγρύπνησης και θαρραλέου αγώνα».

Καταλήγοντας, προέβλεψε μια ριζική αλλαγή στον γεωπολιτικό χάρτη: «Το λαμπρό μέλλον της περιοχής του Περσικού Κόλπου θα είναι ένα μέλλον χωρίς την Αμερική και στην υπηρεσία της προόδου, της άνεσης και της ευημερίας των λαών της».

Με πληροφορίες από: Al Jazeera, Times of Israel