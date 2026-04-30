LIVE – 62η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων
- Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσινγκτον επιδιώκει τη δημιουργία μιας νέας διεθνούς συμμαχίας για την εξασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Η πρωτοβουλία θα εστιάζει στην ανταλλαγή πληροφοριών, τον διπλωματικό συντονισμό και την επιβολή κυρώσεων.
- Ο διοικητής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «ανακατεύθυναν με επιτυχία» το 42ο εμπορικό πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.
- Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως ο ναυτικός αποκλεισμός θα διατηρηθεί μέχρι η Τεχεράνη να υπογράψει συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. «Ο ναυτικός αποκλεισμός, σε κάποιο βαθμό, είναι πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς. Οι Ιρανοί ασφυκτιούν – σαν καλοθρεμμένο γουρούνι. Και θα γίνει χειρότερο γι’ αυτούς. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ.
- Ο Τραμπ παρότρυνε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να περιοριστεί σε «χειρουργικά» πλήγματα στον Λίβανο, αποφεύγοντας μια γενικευμένη σύρραξη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, τόνισε: «Το Ισραήλ πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ο μόνος δρόμος για την επίτευξη ασφάλειας είναι οι διαπραγματεύσεις».
- Το Πεντάγωνο αποκάλυψε ότι ο πόλεμος έχει κοστίσει ήδη 25 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια ακρόασης για τον προϋπολογισμό-μαμούθ των 1,5 τρισ. δολαρίων, επιτέθηκε στους επικριτές του πολέμου: «Η μεγαλύτερη πρόκληση, ο μεγαλύτερος αντίπαλος που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το σημείο, είναι τα απερίσκεπτα, αδύναμα και ηττοπαθή λόγια των Δημοκρατικών του Κογκρέσου και ορισμένων Ρεπουμπλικάνων».
- Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στοχεύει στον εσωτερικό διχασμό. «Ο εχθρός θέλει να ενεργοποιήσει την οικονομική πίεση και τον εσωτερικό διχασμό μέσω του ναυτικού αποκλεισμού και της προπαγάνδας των μέσων ενημέρωσης, για να μας εξασθενήσει ή ακόμη και να μας κάνει να καταρρεύσουμε εκ των έσω», τόνισε.
- Η στρατιωτική ηγεσία του Ιράν προειδοποίησε για «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» και μια «τιμωρητική απάντηση» απέναντι στη «θαλάσσια ληστεία» των ΗΠΑ.
- Ο Τραμπ συναντήθηκε με στελέχη ενεργειακών κολοσσών για να διασφαλίσει τη συνέχεια του αποκλεισμού χωρίς επιπτώσεις στους καταναλωτές.
- Το Πακιστάν αναμένει τη νέα ιρανική πρόταση μέχρι την Παρασκευή, ενώ ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν πως «καλύτερα να λογικευτούν σύντομα», αναρτώντας μια εικόνα του στο Truth Social όπου κρατά όπλο.
- Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε 90λεπτη συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος προσφέρθηκε να βοηθήσει με τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.
- Ο επικεφαλής της IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι, εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένει στο συγκρότημα του Ισφαχάν. «Βρισκόταν εκεί από τότε [τον βομβαρδισμό του 2025]», δήλωσε ο Γκρόσι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη απομάκρυνσης ή επεξεργασίας του υλικού.