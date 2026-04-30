Axios: Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ νέες επιλογές για πλήγματα κατά του Ιράν – Τα 3 σενάρια της CENTCOM

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ενημερωθεί σήμερα, Πέμπτη από τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, σχετικά με νέα σχέδια για πιθανή στρατιωτική δράση στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios.

Η ενημέρωση αυτή αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων, είτε για να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε για να καταφέρει ένα οριστικό πλήγμα πριν από τον τερματισμό του πολέμου.

Τα τρία σενάρια της CENTCOM

Σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση των λεπτομερειών, η στρατιωτική ηγεσία έχει προετοιμάσει ένα φάσμα επιλογών που κλιμακώνονται ως εξής:

Κύμα «σύντομων και ισχυρών» πληγμάτων: Το σχέδιο αυτό επικεντρώνεται σε υποδομές του Ιράν, με την ελπίδα ότι η Τεχεράνη θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ευελιξία στο πυρηνικό ζήτημα.

Κατάληψη των Στενών του Ορμούζ: Ένα εναλλακτικό πλάνο αφορά τον έλεγχο τμήματος των Στενών του Ορμούζ για την επαναλειτουργία τους προς την εμπορική ναυτιλία. Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει και χερσαίες δυνάμεις.

Επιχείρηση Ειδικών Δυνάμεων: Στο τραπέζι παραμένει η επιλογή για μια επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων με στόχο τη διασφάλιση του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Ναυτικός αποκλεισμός ή βομβαρδισμοί;

Παρά τον σχεδιασμό νέων επιθέσεων, ο Τραμπ φαίνεται να δίνει ακόμη προτεραιότητα στην οικονομική ασφυξία.

Σε δηλώσεις του στο Axios την Τετάρτη, ανέφερε: «Ο ναυτικός αποκλεισμός είναι, σε κάποιο βαθμό, πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς».

Πηγές κοντά στον Πρόεδρο των ΗΠΑ σημειώνουν ότι ο ίδιος θεωρεί αυτή τη στιγμή τον αποκλεισμό ως το κύριο μέσο πίεσης, ωστόσο είναι διατεθειμένος να διατάξει στρατιωτική δράση εάν το Ιράν αρνηθεί να υποχωρήσει.

Παράλληλα, η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ιρανικών αντιποίνων κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ως απάντηση στον ναυτικό αποκλεισμό.

Ιστορικό προηγούμενο

Στην κρίσιμη ενημέρωση της Πέμπτης αναμένεται να παραστεί και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ναύαρχος Κούπερ είχε πραγματοποιήσει μια παρόμοια ενημέρωση στον Τραμπ στις 26 Φεβρουαρίου, μόλις δύο ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του Τραμπ, εκείνη η ενημέρωση είχε συμβάλει καθοριστικά στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να κηρύξει τον πόλεμο.