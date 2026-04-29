Τραμπ: Απορρίπτει την πρόταση του Ιράν – «Δεν θα άρω τον ναυτικό αποκλεισμό χωρίς συμφωνία για τα πυρηνικά»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Τραμπ
Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12 την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το καθεστώς της Τεχεράνης να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα καθησυχάζει τις ανησυχίες των ΗΠΑ για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Με τις δηλώσεις αυτές, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε επισήμως την ιρανική πρόταση που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η οποία προέβλεπε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού ως πρώτο βήμα, μεταθέτοντας τις πυρηνικές συνομιλίες για αργότερα.

«Ασφυξία» μέσω του αποκλεισμού

Ο Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος για την αποτελεσματικότητα της οικονομικής και ναυτικής πίεσης, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για να περιγράψει την κατάσταση στην Τεχεράνη.

«Ο ναυτικός αποκλεισμός, σε κάποιο βαθμό, είναι πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς. Οι Ιρανοί ασφυκτιούν – σαν καλοθρεμμένο γουρούνι. Και θα γίνει χειρότερο γι’ αυτούς. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η επιθυμία της Τεχεράνης για συμφωνία πηγάζει από την ανάγκη άρσης των κυρώσεων.

«Θέλουν μια συμφωνία. Δεν θέλουν να διατηρήσω τις κυρώσεις. Εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό (να άρω τις κυρώσεις) γιατί δεν θέλω να έχουν πυρηνικά όπλα», σημείωσε.

Προειδοποίησε επίσης ότι οι πετρελαϊκές υποδομές της χώρας κινδυνεύουν με κατάρρευση, καθώς τα αποθέματα και οι αγωγοί του Ιράν «πρόκειται να εκραγούν σύντομα» λόγω της αδυναμίας εξαγωγής πετρελαίου εξαιτίας του αποκλεισμού.

Το στρατιωτικό σχέδιο της CENTCOM

Παρά την προτίμηση του Τραμπ στον ναυτικό αποκλεισμό, πηγές με γνώση των λεπτομερειών αποκάλυψαν ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει ήδη προετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν.

Στόχος της επιχείρησης, η οποία θα περιλαμβάνει στόχους υποδομών, είναι να σπάσει το τρέχον αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και να αναγκάσει το ιρανικό καθεστώς να επιστρέψει στο τραπέζι με μεγαλύτερη διάθεση για υποχωρήσεις.

Οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν ότι ο Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμα εντολή για στρατιωτική δράση, προτιμώντας να δει αν το Ιράν θα παραδοθεί υπό την πίεση του αποκλεισμού, αλλά εξετάζει σοβαρά το πολεμικό σχέδιο ως εναλλακτική.

18:34 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Γκρόσι: «Πολιτική βούληση» το κλειδί για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Στο Ισφαχάν το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου

Η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν απαιτεί πρωτίστως «πολιτική βούληση», δή...
17:56 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Ιράν: Απειλεί με «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» κατά των ΗΠΑ λόγω του ναυτικού αποκλεισμού

Το Ιράν προειδοποίησε για «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» ως απάντηση στη συνεχιζόμενη κατάσχεση...
17:45 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Προκαλεί ο Τζιχάτ Γιαϊτζί: «Αυτές είναι οι 6 χώρες που στοχοποιούν την Τουρκία» – Στο κάδρο Ελλάδα και Κύπρος

Σε μια νέα εμπρηστική παρέμβαση προχώρησε ο απόστρατος ναύαρχος και θεωρητικός του δόγματος τη...
17:08 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Τραμπ: Εξετάζει να παρατείνει «για μήνες» τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν – Επαφές με «γίγαντες» του πετρελαίου και τη Chevron

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε κρίσιμη συνάντηση χθες Τρίτη με κορυφαία στ...
