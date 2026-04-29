Πρωτοδικείο Αθηνών για επίθεση 89χρονου: Είχαμε ζητήσει ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας από το 2024

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Πρωτοδικείο Αθηνών

Ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθήνας, εφέτης Χριστόφορος Λινός με ανακοίνωσή του αναφέρεται στα ελλιπή μέτρα φύλαξης του πρώην Ειρηνοδικείου της Αθήνας, εκεί που στεγάζονται σήμερα υπηρεσίες του Πρωτοδικείου, αλλά και τον αγώνα δρόμου που έχει γίνει για να επανδρωθούν τα φυλάκια στον χώρο που εισέβαλε χθες Τρίτη ο 89χρονος.

«Ουδέποτε αποτέλεσε επιλογή της Διοίκησης του Πρωτοδικείου η μη λειτουργία σημείων και συσκευών ελέγχου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο κ. Λινός τονίζει ότι έχουν ζητηθεί μέτρα ασφαλείας από τις 16/9/2024, οπότε και μετεστεγάστηκε μεγάλο μέρος του Πολιτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου στις εγκαταστάσεις του πρώην Ειρηνοδικείου και επομένως έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των δικαστών, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και πολιτών που προσέρχονται εκεί, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα «την κατακόρυφη αύξηση των απαιτήσεων ασφάλειας του χώρου».

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται:

«Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του Πρωτοδικείου, ήδη από τις 24.10.2024 είχε αρμοδίως ζητήσει εγγράφως την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στον ανωτέρω χώρο και μάλιστα την ενεργοποίηση των ευρισκόμενων στις οδούς Δέγλερη και Λουκάρεως -και από ετών εγκαταλελειμμένων- φυλακίων, με την τοποθέτηση σε αυτά συσκευών X-Ray, αλλά και τη λήψη έτερων μέτρων ασφαλείας. Ωστόσο, επειδή κάτι τέτοιο ευλόγως δεν μπορούσε να υλοποιηθεί αμέσως, η Διοίκηση του Πρωτοδικείου ζήτησε την παρουσία στο χώρο έστω πεζής αστυνομικής δύναμης, προκειμένου να υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη επιτήρηση. Πράγματι, στη συνέχεια διατέθηκαν δύο αστυνομικοί και συγκεκριμένα ένας αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας και ένας δικαστικός αστυνομικός, οι οποίοι όμως αργότερα περιορίστηκαν σε έναν και από τον Οκτώβριο του 2025 αποσύρθηκαν αμφότεροι από τις Υπηρεσίες τους, χωρίς έκτοτε να αντικατασταθούν από άλλους. Στη συνέχεια και αφού μετά από σχετικές ενέργειες και αιτήματα της Διοίκησης του Πρωτοδικείου ολοκληρώθηκε, ήδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού και στα δύο προαναφερόμενα φυλάκια, ώστε να μπορέσουν να αποδοθούν σε χρήση, εκείνα δεν επανδρώθηκαν έως σήμερα με το απαιτούμενο αστυνομικό προσωπικό. Κατά συνέπεια, από την παράθεση των ανωτέρω γεγονότων προκύπτει ότι ουδέποτε αποτέλεσε επιλογή της Διοίκησης του Πρωτοδικείου η μη λειτουργία σημείων και συσκευών ελέγχου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, όπως αντιθέτως και ατυχέστατα διατυπώθηκε σε χθεσινή δημοσιογραφική εκπομπή, αλλά και σε χθεσινό δελτίο ειδήσεων. Τέλος, το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου θεωρεί ελάχιστη υποχρέωσή του να εκφράσει την πλήρη συμπαράστασή του στις δικαστικές υπαλλήλους που τραυματίστηκαν, αλλά και να εξάρει την αφοσίωση, τόσο αυτών όσο και του συνόλου των δικαστικών υπαλλήλων του Δικαστηρίου, στην εκτέλεση των καθηκόντων τους».

19:10 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Καιρός: Η ψυχρή εισβολή φέρνει μεταβολή του σκηνικού το τριήμερο της Πρωτομαγιάς – Οι θερμοκρασίες σε Αθήνα και άλλες 7 περιοχές

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός την Πρωτομαγιά, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρ...
18:50 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμούς στο Μενίδι – 5 συλλήψεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. πραγματοποιήθη...
18:45 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Έρχονται πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια μετά την επίθεση του 89χρονου – Τα ερωτήματα, οι καταγγελίες και η απάντηση του Πρωτοδικείου

Αλλεπάλληλα κενά στη φύλαξη των δικαστηρίων αποκάλυψε η υπόθεση του 89χρονου που σκόρπισε τον ...
