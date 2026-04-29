Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που ζητούσε βοήθεια και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη, φοιτητής

Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ με τον 20χρονο, ο οποίος νωρίτερα βγήκε στο μπαλκόνι διαμερίσματος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πετούσε αντικείμενα στον δρόμο και ζητούσε βοήθεια.

Σύμφωνα με το thestival, έπειτα από αρκετές ώρες κατά τις οποίες ο 20χρονος παρέμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν από εκεί.

Ο 20χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος βγήκε λίγο μετά τις 13:00 σε μπαλκόνι 3ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Κασσάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φώναζε και ζητούσε να μιλήσει σε ψυχολόγο, ενώ πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν τον δρόμο. Απομακρύνθηκαν τα σταθμευμένα οχήματα κάτω από την πολυκατοικίας ενώ στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική, με τα στελέχη της Υπηρεσίας να είναι σε ετοιμότητα να απλώσουν ειδικό στρώμα σε περίπτωση που ο 20χρονος εξέφραζε την πρόθεση να βουτήξει στο κενό.

Επί τόπου βρέθηκε και διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ ο οποίος και συνομίλησε με τον άνδρα.

Αργά το απόγευμα κλήθηκε κλειδαράς ενώ έσπευσαν και στελέχη της ΟΠΚΕ τα οποία εισήλθαν στην πολυκατοικία και κατάφεραν να απομακρύνουν τον 20χρονο από το διαμέρισμα.

