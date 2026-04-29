Mικρό μοσχαράκι έκανε βόλτα στην Άκολη Αιγίου και λιάστηκε στην παραλία

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΙΓΙΟ

Ένα συμπαθέστατο μοσχαράκι, αυτό που απαθανατίζεται στις φωτογραφίες, φαίνεται ότι μπόρεσε να ξεφύγει από κάποιο κτήμα που ήταν κλεισμένο και… πήρε τις ρούγες. Κατέβηκε στην παραλία της Άκολης για να… μαζέψει ήλιο, σύμφωνα με το filodimos.gr.

Μάλιστα, έγινε πόλος έλξης για τις παρέες στα καφέ του παραλιακού δρόμου, έκανε την περατζάδα του στα βότσαλα και μετά πήρε τον δρόμο της επιστροφής.

Γύρισε στο κτήμα του μετά από λίγη ώρα, χωρίς κανένα πρόβλημα.

Το ωραίο περιστατικό συνέβη στην Άκολη ή αλλιώς Άβυθο Αιγίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

περισσότερα
MUST READ

