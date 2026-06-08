Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου “Φόνοι με άρωμα χαρτιού” των New York Times. Aπό τη συγγραφέα Ellery Adams



Το Έγκλημα στη βιβλιοθήκη, διαδραματίζεται στο Storyton Hall, το τέλειο καταφύγιο για τους λάτρεις της λογοτεχνίας – εκτός αν ένας επισκέπτης προσπαθεί να τη γλιτώσει έπειτα από έναν φόνο…

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πλησιάζει. Η Τζέιν Στούαρτ οργανώνει μια εβδομάδα με δραστηριότητες για τους λάτρεις των ερωτικών ιστοριών στο θέρετρό της. Αλλά οι φανατικοί αναγνώστες δεν προλαβαίνουν καλά καλά να φρεσκάρουν τα μυθιστορήματα της Τζέιν Όστεν πριν η τραγωδία χτυπήσει το Storyton Hall.

Η Ρόζαμουντ Γιορκ, μία από τις πιο διάσημες συγγραφείς που διαμένει στο ξενοδοχείο, δολοφονείται.

Η Ρόζαμουντ είχε τόσους εχθρούς όσους και θαυμαστές, μεταξύ των οποίων άλλες συγγραφείς που τη φθονούσαν, έναν ζηλιάρη πρώην εραστή και δεκάδες θυμωμένες θαυμάστριες. Η Τζέιν, με τη βοήθεια της λέσχης βιβλίου Cover Girls, καλείται να φτιάξει μια λίστα υπόπτων και να βρει γρήγορα τον μυστηριώδη δολοφόνο, πριν αυτός βγάλει από τη μέση και κάποιον άλλο…

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews