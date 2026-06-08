Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 8 νεκροί και τσουνάμι ενός μέτρου από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ – Βίντεο με κατάρρευση κτιρίου

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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε τις νότιες Φιλιππίνες νωρίς το πρωί της Δευτέρας, προκαλώντας, σύμφωνα με το AFP, τον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 200.

Ο ισχυρότερος σεισμός που έχει πλήξει τη χώρα φέτος σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές, ενώ πυροδότησε κύματα τσουνάμι ύψους ενός μέτρου που έπληξαν τις κοντινές ακτές, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού και τις γειτονικές χώρες.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 07:37 το πρωί (τοπική ώρα) και το επίκεντρό της εντοπίστηκε στη θάλασσα, περίπου 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τζένεραλ Σάντος, μιας πόλης με περισσότερους από 700.000 κατοίκους, η οποία αποτελεί εμπορικό κέντρο και κόμβο επεξεργασίας τόνου στην περιοχή του Μιντανάο.



Ο πρόεδρος της χώρας, Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Η εθνική κυβέρνηση κινητοποιείται και δεν θα αφήσουμε πίσω το Μιντανάο», σημείωσε.

Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB — Noypi (@noypistuff) June 8, 2026

Ζημιές και θύματα

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Associated Press ο Ροντ Σοσμένια, περιφερειακός διευθυντής του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 130 τραυματίστηκαν στην Τζένεραλ Σάντος.

BREAKING: Massive damage seen at General Santos International Airport in General Santos, Philippines after the powerful earthquake.

pic.twitter.com/nmzwACVtZs — Scope Report (@ScopeReportLive) June 8, 2026



Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε στην επαρχία Νταβάο Οριεντάλ.

Στην Τζένεραλ Σάντος, μερικά μικρά κτίρια κατέρρευσαν εν μέρει, ενώ αρκετές δομές —συμπεριλαμβανομένης μιας γέφυρας πρόσβασης ζωτικής σημασίας— υπέστησαν επικίνδυνες ρωγμές.

Ο Σοσμένια, ο οποίος βρισκόταν καθ’ οδόν για τη δουλειά του την ώρα που η γη άρχισε να τρέμει βίαια, ανέφερε ότι δεν υπήρχαν άμεσες αναφορές για εγκλωβισμένους στα ερείπια. «Το ημιφορτηγό μας τραντάχτηκε ξαφνικά και νόμιζα ότι μας έσκασε το λάστιχο. Ο κόσμος πετάχτηκε έξω από τα σπίτια στους δρόμους», περιέγραψε.

Ανάλογη ήταν και η εμπειρία του αξιωματούχου Νταγιανγκχιράνγκ, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά στο AP από το λιμάνι του Νταβάο: «Εγώ ο ίδιος μετά βίας μπορούσα να σταθώ όρθιος και να κρατήσω την ισορροπία μου, όταν σείστηκε το έδαφος καθώς έβγαινα από το σπίτι μου».

EARTHQUAKE DURING FLAG CEREMONY A magnitude 7.8 earthquake shook Mahayahay Elementary School in Malita, Davao Occidental while a flag ceremony was being conducted.#Earthquake #Philippines 🇵🇭😭🫨 pic.twitter.com/WDfDeArEKC — Whale | Decentra👀 (@whale_decentra) June 8, 2026



Ο ραδιοφωνικός σταθμός DZRH στη Μανίλα μετέδωσε ότι ένα μικρό εμπορικό τετραώροφο κτίριο που στεγάζει το επαρχιακό του υποκατάστημα κατέρρευσε εν μέρει, με τους εργαζόμενους να τρέχουν στο ισόγειο χωρίς να τραυματιστούν, αν και παρέμενε ασαφές αν υπήρχαν άλλοι εγκλωβισμένοι.

Συντρίμμια έπεσαν επίσης από άλλα κτίρια, πλήττοντας σταθμευμένα τρίκυκλα ταξί.

Ο σεισμός προκλήθηκε από κίνηση στην Τάφρο Κοταμπάτο σε βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων.

Ο διευθυντής του ινστιτούτου, Τερεσίτο Μπακολκόλ, δήλωσε στο AP: «Είναι ένας μεγάλος σεισμός και αναμένουμε ζημιές, ενώ έχουμε ήδη δει κάποια κατεστραμμένα κτίρια με βάση βίντεο που έχουμε παρακολουθήσει».

Τσουνάμι και προειδοποιήσεις

Κύματα ύψους 1 μέτρου παρατηρήθηκαν από τους επίγειους σταθμούς στις επαρχίες Σουλτάν Κουνταράτ και Σαρανγκάνι, ενώ μικρότερα κύματα καταγράφηκαν σε τουλάχιστον μία ακόμη επαρχία.

Tsunami waves are currently hitting the coast of General Santos City, South Cotabato Province, Soccsksargen Region, Philippines, after a magnitude 7.8 earthquake. A warning has already been issued for parts of Southern Mindanao, including Sarangani pic.twitter.com/d73UjOlUfS — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 8, 2026



Ο πρόεδρος Μάρκος απηύθυνε δραματική έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που κινδύνευαν. «Παρακαλώ εισακούστε την προειδοποίηση για τσουνάμι. Μετακινηθείτε σε υψηλότερο έδαφος τώρα. Μην περιμένετε. Η ζωή σας είναι πιο σημαντική από οτιδήποτε αφήνετε πίσω σας», δήλωσε.

𝐍𝐀𝐏𝐈𝐍𝐒𝐀𝐋𝐀 𝐍𝐆 𝐓𝐒𝐔𝐍𝐀𝐌𝐈 Nawasak at napinsala ang ilang kabahayan at bangkang pangkabuhayan ng mga residente sa Barangay Sta. Clara, Sultan Kudarat matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng rehiyon. 🎥 Anthony Gaña pic.twitter.com/xhJeIkaMfu — Brigada NewsFM Manila (@brigadaph) June 8, 2026



Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι Ειρηνικού (PTWC) ανακοίνωσε ότι η απειλή είχε σε μεγάλο βαθμό περάσει περίπου πέντε ώρες μετά τον σεισμό, ωστόσο κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, καθώς η στάθμη της θάλασσας μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις για μερικές ώρες ακόμα.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Μαλαισίας εξέδωσε προειδοποίηση για την πολιτεία Σαμπάχ στο νησί Βόρνεο, ενώ τσουνάμι ύψους 83 εκατοστών καταγράφηκε από μετρητή στα ανοικτά του νησιού Σουλαουέζι της Ινδονησίας.

Μικρότερες μεταβολές της θαλάσσιας στάθμης θεωρήθηκαν πιθανές στην Παπούα Νέα Γουινέα και σε περιοχές του δυτικού Ειρηνικού, ενώ δεν υπήρξε απειλή για τη Χαβάη.

Μετασεισμοί μεγέθους έως και 6,5 Ρίχτερ καταγράφηκαν από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), το οποίο προσδιόρισε το εστιακό βάθος του αρχικού σεισμού στα 55 χιλιόμετρα – οι αποκλίσεις στις μετρήσεις μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών είναι συνηθισμένες αμέσως μετά από έναν σεισμό.

Οι Φιλιππίνες, μία από τις πιο ευάλωτες σε καταστροφές χώρες παγκοσμίως, πλήττονται συχνά από σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις λόγω της θέσης τους στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, ενώ δέχονται επίσης το χτύπημα περίπου 20 τυφώνων και τροπικών καταιγίδων κάθε χρόνο.