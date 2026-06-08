Γιώργος Σουφλιάς: Το μεσημέρι στο κοιμητήριο Παπάγου η κηδεία του – Η επιθυμία της οικογένειάς του

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Πολιτική

Γιώργος Σουφλιάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Εξόδιος Ακολουθία του πρώην υπουργού, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών, τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Επιθυμία της οικογένειάς του ήταν, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
  • Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μία από τις πιο πολυσχιδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής σκηνής της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια και σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
  • Στις κυβερνήσεις Καραμανλή ταυτίστηκε με την ολοκλήρωση εμβληματικών έργων υποδομής και ήταν γνωστός ως «ο σοφός της παράταξης» για την τεχνοκρατική του επάρκεια και την ικανότητα σύνθεσης απόψεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σήμερα το μεσημέρια στις 12:00, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου η Εξόδιος Ακολουθία του πρώην υπουργού, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 χρόνων.

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Τα κρίσιμα χαρτοφυλάκια, τα έργα και οι μεταρρυθμίσεις

Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μία από τις πιο πολυσχιδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής σκηνής της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής, αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις.

Γιώργος Σουφλιάς: Την Δευτέρα στο κοιμητήριο Παπάγου η κηδεία του – Η επιθυμία της οικογένειας

Γεννημένος στην Αγιά Λάρισας το 1941, σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1974, όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία, έναν νομό τον οποίο υπηρέτησε πιστά για πολλές δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια της μακράς κυβερνητικής του θητείας, ανέλαβε κρίσιμα υπουργικά καθήκοντα. Από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, διαχειρίστηκε την οικονομική πολιτική σε μια μεταβατική περίοδο για τη χώρα.

Συνέδεσε το όνομά του με μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και τον διάλογο για την παιδεία.

Στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή, ο Γιώργος Σουφλιάς ταυτίστηκε με την ολοκλήρωση και τον σχεδιασμό εμβληματικών έργων υποδομής σε όλη την επικράτεια -όπως η ολοκλήρωση μεγάλων οδικών αξόνων, η επέκταση του Μετρό της Αθήνας και μεγάλα περιβαλλοντικά έργα.

Γνωστός στον πολιτικό κόσμο και στους δημοσιογράφους με το προσωνύμιο «ο σοφός της παράταξης», ο Γιώργος Σουφλιάς ξεχώριζε για την ευθύτητα του λόγου του, την τεχνοκρατική του επάρκεια και την ικανότητά του να συνθέτει απόψεις, κερδίζοντας τον σεβασμό τόσο των συμπολιτευόμενων όσο και των πολιτικών του αντιπάλων.

Η απώλειά του σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός μεγάλου κεφαλαίου για την κεντροδεξιά παράταξη και την ελληνική πολιτική ζωή γενικότερα.

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