Ανατροπή στην αρχαιολογία: Μελέτη καταρρίπτει θεωρίες και αντιλήψεις αιώνων για την προέλευση και τον ρόλο των ελληνικών Ακροπόλεων

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Για αιώνες, οι ακροπόλεις του ελληνικού κόσμου θεωρούνταν είτε οι οχυρωμένες έδρες των προϊστορικών βασιλέων είτε τα απόλυτα προπύργια της ελευθερίας των αρχαίων πόλεων-κρατών. Μια πρόσφατη επιστημονική έρευνα, όμως, αποδομεί αυτούς τους καθιερωμένους μύθους, ρίχνοντας νέο φως στην πραγματική προέλευση και λειτουργία τους.

Όπως αποκαλύπτεται, οι επιβλητικοί αυτοί λόφοι δεν είχαν μια στατική ταυτότητα, αλλά αποτελούσαν ζωντανά σύμβολα που μεταβάλλονταν ανάλογα με τις πολιτικές σκοπιμότητες της εκάστοτε εποχής.

Μια μελέτη καταρρίπτει τους ακαδημαϊκούς μύθους γύρω από εμβληματικά τοπόσημα, αποκαλύπτοντας ότι αποτελούσαν μεταβαλλόμενα σύμβολα που μετατράπηκαν από σύμβολα ελευθερίας σε ενσάρκωση της ξένης καταπίεσης.

Νέα μελέτη ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για τις αρχαίες Ακροπόλεις

Όποιος έχει επισκεφθεί την Αθήνα δεν ξεχνά την εικόνα της Ακρόπολης να στεφανώνει την πόλη με τα αστραφτερά μάρμαρά της.

Ωστόσο, μια νέα ακαδημαϊκή μελέτη έρχεται να ανατρέψει παρερμηνείες δεκαετιών σχετικά με το τι πραγματικά ήταν αυτοί οι διάσημοι χώροι στην Αρχαία Ελλάδα.

Ο ερευνητής Ρόμπιν Ρένλουντ (Robin Rönnlund), από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ (Σουηδία), ανέλυσε για πρώτη φορά συστηματικά όλες τις αναφορές σε ακροπόλεις στα αρχαία κείμενα, από τον Όμηρο έως τον 2ο αιώνα μ.Χ., και τα συμπεράσματά του προκαλούν έκπληξη:

Η παραδοσιακή εικόνα αυτών των χώρων ως η δημοκρατική καρδιά των πόλεων-κρατών ή ως καταφύγια των πολιτών σε περιόδους πολέμου δεν υποστηρίζεται από τα γραπτά τεκμήρια.

Λίγες αρχαίες ελληνικές λέξεις είναι τόσο υποβλητικές όσο η «ακρόπολη», παραδέχεται ο Ρένλουντ.

Η αλήθεια όμως είναι ότι, παρά τη φήμη της, σχεδόν δεν υπήρχαν συγκεκριμένες μελέτες για το φαινόμενο των ακροπόλεων στο σύνολό του.

Τα περισσότερα έργα επικεντρώνονταν στην εξαιρετική περίπτωση της Αθήνας, ενώ οι ακροπόλεις του υπόλοιπου ελληνικού κόσμου παρέμεναν σε μια ασαφή περιοχή ανεπιβεβαίωτων υποθέσεων.

Ο μύθος που όλοι θεωρούσαν δεδομένο

Για το μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα, τα εγχειρίδια ιστορίας και αρχαιολογίας επαναλάμβαναν την ίδια ιστορία:

Ότι οι ακροπόλεις ήταν αρχικά οι οχυρωμένες κατοικίες των προϊστορικών βασιλέων, εκείνων των ομηρικών ηρώων που κυβερνούσαν από τις κορυφές των λόφων.

Με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με αυτό το αφήγημα, οι μοναρχίες έδωσαν τη θέση τους σε πιο δημοκρατικά συστήματα και οι κυβερνήτες «κατέβηκαν» από τα υψώματα προς τις αγορές που βρίσκονταν στην πεδιάδα.

Οι ακροπόλεις, απογυμνωμένες πλέον από την εξουσία, μετατράπηκαν σε ιερά των προστάτιδων θεοτήτων κάθε πόλης ή σε καταφύγια για τον πληθυσμό σε περίπτωση εισβολών.

Αυτό το σχήμα, όσο ομαλό και ελκυστικό κι αν φαίνεται, έχει ένα βασικό πρόβλημα:

«Δεν υπάρχει κανένα αρχαιολογικό ή γραπτό τεκμήριο που να το υποστηρίζει, είτε εν όλω είτε εν μέρει», δηλώνει κατηγορηματικά ο Ρένλουντ.

Η απαρχή αυτής της παρερμηνείας βρίσκεται, σύμφωνα με τον συγγραφέα, σε μια λανθασμένη ανάγνωση του φιλοσόφου Αριστοτέλη, ο οποίος στα Πολιτικά του είχε προσδιορίσει θεωρητικά τι είδους οχυρώσεις ταίριαζαν σε κάθε μορφή διακυβέρνησης.

Αυτό που ο Αριστοτέλης πρότεινε ως μια αφηρημένη άσκηση για την ιδανική πόλη, μετατράπηκε από τους μελετητές του 20ού αιώνα σε μια υποτιθέμενη περιγραφή της πραγματικής ιστορικής εξέλιξης των ελληνικών πόλεων-κρατών, εφαρμόζοντάς την μάλιστα στην παραδειγματική, αλλά άτυπη περίπτωση της Αθήνας.

Ακρόπολη: Η σημασία της λέξης

Η ίδια η λέξη «ακρόπολη» κρύβει μια έκπληξη.

Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση ότι σημαίνει «η υψηλή πόλη» ή «το υπερυψωμένο τμήμα της πόλης», η ετυμολογική ανάλυση αποκαλύπτει μια διαφορετική απόχρωση.

«Για να είμαστε ακριβείς, και αντίθετα με όσα θεωρούνται δεδομένα, η λέξη “ακρόπολη” δεν υποδηλώνει την “πιο ψηλή πόλη”, αλλά μάλλον την “πιο απομακρυσμένη πόλη” ή την “πόλη στα άκρα”», εξηγεί ο ερευνητής.

Η λέξη εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Οδύσσεια του Ομήρου, αναφερόμενη στην πόλη της Τροίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, προσδιόριζε έναν διακριτό χώρο μέσα στον αστικό ιστό.

Οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν ότι η λέξη «πόλις» σήμαινε αρχικά «οχυρό» ή «οχυρωμένη τοποθεσία», μια σημασία που διατηρήθηκε σε αντίστοιχες λέξεις άλλων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, όπως τα σανσκριτικά ή οι βαλτικές γλώσσες.

Η Ακρόπολη των Αθηνών ήταν γνωστή απλώς ως η «Πόλις», δηλαδή «το Οχυρό», μέχρι και βαθιά μέσα στην κλασική περίοδο.

Έδρες τυράννων και οχυρά κατοχής: Ποιος ήταν ο πραγματικός ρόλος τους

Αν οι ακροπόλεις δεν ήταν ούτε πρωτόγονα παλάτια ούτε καταφύγια, η ανάλυση αρχαίων κειμένων από τον Ρένλουντ δείχνει ότι χρησίμευαν κυρίως ως έδρες ξένων φρουρών και κατοικίες τυράννων.

Ο ερευνητής έχει τεκμηριώσει τουλάχιστον 66 αποσπάσματα στην αρχαία γραμματεία που αναφέρουν ότι ένας τύραννος κατοικούσε σε ακρόπολη.

Τα περισσότερα αναφέρονται στους τυράννους των Συρακουσών, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον 19 τύραννοι που μνημονεύονται σε δέκα άλλες, διαφορετικές ακροπόλεις.

Η σύνδεση μεταξύ τυραννίας και ακρόπολης μετατράπηκε σε λογοτεχνικό κοινό τόπο (topos).

Έτσι, ακόμη και σε μεταγενέστερες περιόδους, όταν οι τύραννοι είχαν πλέον σπανίσει, ο όρος συνέχιζε να παραπέμπει στην καταπίεση.

Ο φιλόσοφος Επίκτητος, κατά τους ρωμαϊκούς ήδη χρόνους, χρησιμοποιεί την έφοδο σε μια ακρόπολη ως μεταφορά για τον εσωτερικό αγώνα ενάντια στα τυραννικά πάθη του ίδιου του ανθρώπου.

Όμως, ακόμη πιο συχνή από την παρουσία τυράννων ήταν η εγκατάσταση ξένων στρατιωτικών φρουρών.

Από τον 5ο αιώνα π.Χ., και ιδιαίτερα κατά την ελληνιστική περίοδο (3ος–1ος αιώνας π.Χ.), οι ηγεμονικές δυνάμεις —πρώτα η Αθήνα και η Σπάρτη, και στη συνέχεια η Μακεδονία— επέβαλλαν φρουρές στις ακροπόλεις των πόλεων που έλεγχαν.

Η λειτουργία της ακρόπολης ως βάσης για τα στρατεύματα που ήλεγχαν τον τοπικό πληθυσμό συνοψίζεται σε ένα απόσπασμα του ιστορικού Πολύβιου.

Οι στρατιώτες, συχνά μισθοφόροι, επέβλεπαν τον πολιτικό πληθυσμό που ζούσε χαμηλότερα, μέσα στα τείχη της πόλης.

Αυτή η πρακτική προκαλούσε έντονη δυσαρέσκεια.

Οι Αθηναίοι ρήτορες Ισοκράτης και Δημοσθένης κατήγγειλαν τον τρόπο με τον οποίο οι Μακεδόνες κρατούσαν υπόδουλες ολόκληρες περιοχές μέσω των φρουρών στις ακροπόλεις.

«Αυτό πιθανότατα επότισε την ιδέα της ακρόπολης με συνειρμούς καταπίεσης, ακόμη περισσότερο και από τη σύνδεσή της με την τυραννία», καταλήγει ο Ρένλουντ.

Η θρησκευτική διάσταση: Ήταν τελικά οι ακροπόλεις χώροι λατρείας;

Μία από τις πιο διαδεδομένες κοινές πεποιθήσεις είναι ότι οι ακροπόλεις στέγαζαν τα κύρια ιερά κάθε πόλης, ιδιαίτερα εκείνα της προστάτιδας θεάς, όπως της Αθηνάς Πολιάδος.

Η μελέτη δείχνει ότι αυτή η ιδέα βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην περίπτωση της Αθήνας, η οποία αποδεικνύεται για άλλη μια φορά εξαιρετική.

«Υπάρχουν σχετικά λίγα γραπτά τεκμήρια που να υποστηρίζουν την ιδέα ότι οι ακροπόλεις περιείχαν σημαντικά ιερά κατά την προ-ρωμαϊκή περίοδο», προειδοποιεί ο συγγραφέας.

Ο Ρένλουντ έχει εντοπίσει, εξαιρώντας την περίπτωση της Αθήνας, αναφορές σε 49 λατρείες σε ακροπόλεις που μνημονεύονται στις γραπτές πηγές.

Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις αναφορές προέρχονται από έναν και μόνο μεταγενέστερο συγγραφέα, τον Παυσανία, ο οποίος έγραψε τον 2ο αιώνα μ.Χ., όταν πολλές ακροπόλεις είχαν ήδη εγκαταλειφθεί εδώ και αιώνες.

Αν εξαιρεθεί ο Παυσανίας, απομένουν μόλις δώδεκα αναφορές, ορισμένες εκ των οποίων μάλιστα αμφίβολες.

Η θεά Αθηνά εμφανίζεται σε 23 ακροπόλεις, αλλά παραδόξως, εκτός Αθηνών δεν υπάρχουν παραδείγματα λατρείας της Αθηνάς Πολιάδος —του επιθέτου, δηλαδή, που η εξειδικευμένη επιστημονική κοινότητα συνδέει με αυτές τις υπερυψωμένες τοποθεσίες.

Ένα μέρος χωρίς καταφύγιο

Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση ότι οι πολίτες έτρεχαν να προστατευτούν στην ακρόπολη όταν η πόλη δεχόταν επίθεση, τα κείμενα δείχνουν το αντίθετο. Τα παραδείγματα μη μάχιμων που κατέφυγαν σε ακρόπολη περιορίζονται στις αναφορές του Λίβιου για τα έκτακτα γεγονότα των Μακεδονικών Πολέμων στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ., σημειώνει η μελέτη.

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, ο πληθυσμός αναζητούσε προστασία στην ίδια την οχυρωμένη κάτω πόλη ή κατέφευγε στην ύπαιθρο.

Στην πραγματικότητα, το μοναδικό σαφές παράδειγμα στις ελληνικές πηγές όπου ένας πληθυσμός αμύνεται από μια ακρόπολη δεν είναι καν ελληνικό: πρόκειται για τους Λύκιους στην πόλη της Ξάνθου, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο.

Το μικρό μέγεθος των περισσότερων ακροπόλεων που έχουν ταυτοποιηθεί αρχαιολογικά επιβεβαιώνει ότι δεν είχαν σχεδιαστεί ούτε ήταν κατάλληλες ως καταφύγιο για μεγάλο μέρος του άμαχου πληθυσμού.

Η εξέλιξη ενός συμβόλου: Από την ανεξαρτησία στην ξένη κυριαρχία

Ίσως το πιο συναρπαστικό εύρημα της μελέτης είναι ο τρόπος με τον οποίο άλλαξε το συμβολικό νόημα των ακροπόλεων ανά τους αιώνες. Κατά την κλασική περίοδο (5ος και 4ος αιώνας π.Χ.), η λέξη μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ο ύψιστος έπαινος.

Ο ποιητής Σιμωνίδης, πίσω στον 5ο αιώνα π.Χ., έγραψε ένα επίγραμμα αποκαλώντας την Ελλάδα «ακρόπολη των Ελλήνων».

Η Σπάρτη περιγραφόταν ως η «ακρόπολη της Ελλάδας, η ποτέ εκπορθηθείσα».

Η Πελοπόννησος ήταν, σύμφωνα με τον γεωγράφο Στράβωνα, η ακρόπολη ολόκληρης της Ελλάδας. Αυτές οι εκφράσεις μετέδιδαν μια αίσθηση αριστείας, του να βρίσκεται κανείς στο υψηλότερο επίπεδο, τόσο φυσικά όσο και ηθικά.

Ωστόσο, από την ελληνιστική περίοδο και μετά, αυτό το θετικό νόημα άρχισε να αντιστρέφεται.

«Από την ελληνιστική περίοδο και έπειτα, η ακρόπολη φαίνεται πως μετατράπηκε ενίοτε σε σύμβολο σκληρής διακυβέρνησης, ελεγχόμενη συχνά από ξένες φρουρές ή από κάποιον στερεοτυπικό τύραννο», εξηγεί ο Ρένλουντ.

Η αιτία ήταν πιθανότατα η ευρύτερη εμπειρία αιώνων ξένης κυριαρχίας, η οποία επιβαλλόταν από αυτά ακριβώς τα οχυρωμένα υψώματα.

Ο Στωικός φιλόσοφος Επίκτητος, ήδη από τον 1ο αιώνα μ.Χ., χρησιμοποιεί την εικόνα της πολιορκίας μιας ακρόπολης για να μιλήσει για τον εσωτερικό αγώνα ενάντια στα πάθη, όμως το υπόβαθρο είναι ξεκάθαρο:

Η ακρόπολη είναι ο τόπος του τυράννου που πρέπει να εκδιωχθεί. «Πώς καταστρέφεις μια ακρόπολη;

Όχι με σίδερο ή φωτιά, αλλά με αρχές», γράφει ο Επίκτητος σε ένα απόσπασμα που αναπαράγεται εκτενώς στη μελέτη.

Και προσθέτει: «Αν καταλάβουμε την ακρόπολη της πόλης, καταλάβαμε μήπως και την ακρόπολη του πυρετού;

Καταλάβαμε μήπως και εκείνη των όμορφων γυναικών; Κοντολογίς, την ακρόπολη μέσα μας… πρέπει να εκδιώξουμε τους τυράννους που κρύβουμε μέσα μας».

Η ονοματολογία των οχυρών λόφων στην αρχαιότητα

Μια ελάχιστα γνωστή πτυχή που αποκαλύπτει η μελέτη είναι ότι πολλές ακροπόλεις είχαν το δικό τους κύριο όνομα, διαφορετικό από εκείνο της πόλης στην οποία ανήκαν.

Ο Ρένλουντ έχει εντοπίσει τουλάχιστον 21 τέτοια τοπωνύμια.

Το πιο διάσημο είναι ο Ακροκόρινθος, ο επιβλητικός όγκος που δεσπόζει πάνω από την Κόρινθο, αν και παραδόξως κανένας αρχαίος συγγραφέας δεν τον αποκαλεί ρητά «ακρόπολη της Κορίνθου».

Άλλα παραδείγματα είναι η Καδμεία των Θηβών, η Λάρισα του Άργους, η Ορτυγία των Συρακουσών ή η Πέργαμος της Τροίας.

Αυτά τα ονόματα αποκαλύπτουν ενδιαφέροντα μοτίβα.

Σε εννέα περιπτώσεις, το όνομα συνδέεται με ιδρυτικούς μύθους που παρουσιάζουν ξένους οι οποίοι έφτασαν, σκότωσαν ένα τέρας, ένωσαν τον διάσπαρτο πληθυσμό και οχύρωσαν την ακρόπολη.

Οι ακροπόλεις κατείχαν συχνά κεντρική θέση στη διάρθρωση των τοπικών μύθων προέλευσης, εξηγεί ο συγγραφέας.

Ονόματα όπως Αστυπάλαια (η ακρόπολη της Σάμου, που ήταν επίσης το όνομα μιας Φοινικικής πριγκίπισσας) ή Μεμνόνιον (η ακρόπολη των Σούσων στην Περσία, που πήρε το όνομά της από τον Μέμνονα, γιο του ιδρυτή της πόλης) αντικατοπτρίζουν αυτή την τάση να συνδέονται τα οχυρωμένα υψώματα με θρυλικές ξένες μορφές.

Άλλα ονόματα είναι καθαρά περιγραφικά, όπως Ορτυγία («ορτύκι», λόγω του σχήματος της νησίδας των Συρακουσών), ή απλώς «το οχύρωμα», όπως στο νησί της Ρόδου.

Ορισμένα διατηρούν τοπωνύμια που προηγούνται της άφιξης των Ελλήνων, όπως Λάρισα (πιθανώς Πελασγικής προέλευσης) ή Άκη (το αρχικό χαναανικό όνομα της ακρόπολης της Πτολεμαΐδας, στο σημερινό Ισραήλ).

Ο τελικός ορισμός: Τι ήταν πραγματικά μια ακρόπολη;

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ποικιλία χρήσεων και εννοιών, ο ερευνητής προτείνει έναν ευέλικτο αλλά ακριβή ορισμό.

Βασιζόμενος στις 133 τοποθεσίες που οι αρχαίες πηγές αναφέρουν ως ακροπόλεις (εκ των οποίων τις 84 θεωρεί γνήσια ελληνικές), ο Ρένλουντ καθορίζει τα ακόλουθα κοινά χαρακτηριστικά:

Ουσιαστικά, μια ακρόπολη στις αρχαίες γραπτές πηγές αποτελεί έναν υπερυψωμένο, τειχισμένο χώρο που ανήκει αποκλειστικά σε οικισμό τύπου πόλης, λειτουργώντας ως οριοθετημένο άμεσο περιβάλλον και όχι ως κατοικημένο μέρος του ίδιου του οικισμού.

Ο όρος προσδιορίζει αποκλειστικά την οχυρωμένη περιοχή και όχι τον λόφο, ενώ, με εξαίρεση τις φρουρές, οι ακροπόλεις δεν φαίνεται να κατοικούνταν.

Αυτός ο ορισμός, παραδέχεται ο συγγραφέας, δεν έχει αποκλειστικό αλλά περιγραφικό χαρακτήρα.

Δεν υπήρχε καμία τάση τυποποίησης στην κατασκευή των ακροπόλεων, επομένως οι παραλλαγές είναι αναμενόμενες.

Ορισμένες ήταν το αποτέλεσμα αιώνων εξέλιξης, ενώ άλλες αποτελούσαν σκόπιμα κατασκευασμένες οικιστικές μονάδες σε νεοϊδρυθείσες πόλεις.

Τα τελικά συμπεράσματα: Μια πραγματικότητα πιο σύνθετη από τον μύθο

Η μελέτη του Ρόμπιν Ρένλουντ (Robin Rönnlund) αποτελεί σημείο καμπής για την κατανόηση αυτών των εμβληματικών χώρων.

Μακριά από το να αποτελούν ένα ενιαίο και πλήρως κατανοητό φαινόμενο, οι ελληνικές ακροπόλεις αποδεικνύονται ένα περίπλοκο, μεταβαλλόμενο αντικείμενο μελέτης, άρρηκτα συνδεδεμένο με τα πολιτικά βιώματα της εκάστοτε εποχής.

Σύμφωνα με την ανασκόπηση γραπτών και επιγραφικών πηγών, η παραδοσιακή ακαδημαϊκή αντίληψη για τις αρχαίες ελληνικές ακροπόλεις βασίζεται σε ανεπαρκή δεδομένα και παρωχημένα μοντέλα.

Οι ακροπόλεις υπήρξαν σημαντικοί χώροι, ωστόσο η λειτουργία τους ήταν πιο περίπλοκη και μεταβαλλόμενη από ό,τι θεωρούνταν έως τώρα.

Ο ερευνητής καταλήγει με μια έκκληση για προσοχή και ορολογική ακρίβεια.

Προτείνει στους αρχαιολόγους και τους ιστορικούς να εφαρμόζουν τον όρο «ακρόπολη» με έναν «προσεκτικά ανεκτικό» τρόπο, αλλά και να επανεξετάσουν τη χρήση του για εκείνες τις τοποθεσίες που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που τεκμηριώνονται στις αρχαίες πηγές.

«Σε τελευταία ανάλυση», γράφει ο Ρένλουντ, «οι ακροπόλεις δεν αναδεικνύονται μόνο ως αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, αλλά ως ισχυρά πολιτισμικά σύμβολα με διαρκή απήχηση στην πολιτική και φιλοσοφική φαντασία της Αρχαιότητας.

Ένα μάθημα που μας υπενθυμίζει ότι ακόμη και τα πιο οικεία μνημεία μπορούν να κρύβουν μυστικά ικανά να μεταμορφώσουν την οπτική μας για το παρελθόν».