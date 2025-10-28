Ανακαλύφθηκαν μυστηριώδη ερείπια οχυρού που αναφέρεται στη Βίβλο – Προσφέρουν νέες αποδείξεις για τη βιβλική ιστορία του Μωυσή

Στην Αίγυπτο, αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ευρήματα ενός επιβλητικού οχυρού 3.000 ετών, κατά μήκος μιας αρχαίας διαδρομής που θεωρείται ότι αναφέρεται στη βιβλική αφήγηση της Εξόδου.

Το οχυρό που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο Βόρειο Σινά, βρίσκεται στη θρυλική στρατιωτική οδό Ώρος, δηλαδή τον ίδιο δρόμο που χαρακτηρίζεται στο Βιβλίο της Εξόδου ως ο συντομότερος δρόμος που απέφυγαν οι Ισραηλίτες όταν ο Μωυσής τους οδηγούσε έξω απ’ την Αίγυπτο.

Τα στοιχεία που δείχνουν ότι η ιστορία της Βίβλου ήταν πραγματική

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ανακάλυψη προσφέρει απτά στοιχεία που μαρτυρούν ότι ο δρόμος, ο οποίος διαχρονικά θεωρείται το βασικό υπόβαθρο της ιστορίας της Εξόδου, υπήρξε στ’ αλήθεια και ήταν βαριά οχυρωμένος στη διάρκεια της περιόδου της εξόδου των Ισραηλιτών.

Η ηλικία, η έκταση και η τοποθεσία του χώρου, ταιριάζουν με το χρονοδιάγραμμα και τη γεωγραφία που περιγράφονται στην Έξοδο, πυροδοτώντας την ένταση της συζήτησης για την έκταση της ιστορικής αλήθειας που περιέχουν τα αρχαία κείμενα. Την ανακάλυψη ανακοίνωσε το υπουργείο τουρισμού και αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, χαρακτηρίζοντας το οχυρό ως ένα απ’ τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα που έχουν ανακαλυφθεί στην Οδό Ώρος, τη στρατιωτική και εμπορική αρτηρία που ένωνε την Αίγυπτο με τη Χαναάν.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, το οχυρό κατασκευάστηκε στη διάρκεια του Νέου Βασιλείου της Αιγύπτου, ανάμεσα στο 1550 και το 1070 π.Χ. και αποτελούσε ισχυρό προπύργιο που προστάτευε το ανατολικό σύνορο της αυτοκρατορίας στην εικαζόμενη διάρκεια της ζωής του Μωυσή.

Το απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη, Έξοδος, 13:17, αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτή τη διαδρομή. Συγκεκριμένα, γράφει: “Δεν τους οδήγησε απ’ τον δρόμο που περνούσε από τη χώρα των Φιλισταίων, αν και ήταν ο πιο σύντομος”.

Σύμφωνα με το βιβλίο της Εξόδου, ο λόγος ήταν πως: “Διότι είπε ο Θεός, μήπως, όταν δει ο λαός πόλεμο, μετανοήσει και επιστρέψει στην Αίγυπτο”.

Το οχυρό που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, προσφέρει απτά στοιχεία της ύπαρξης του αρχαίου δρόμου που κάποτε φύλασσαν στρατιώτες όσο, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ένας υποδουλωμένος λαός οδηγούταν προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο Τελ ελ-Χαρούμπα, στη σύγχρονη πόλη όπου ζουν βεδουίνοι, τη Σεΐχ Ζουέιντ, κοντά στα σημερινά σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, στο βόρειο Σινά της Αιγύπτου. Ανασκαφές αποκάλυψαν εκτεταμένη οχύρωση περίπου 7.998. 95 τετραγωνικών μέτρων, με έντεκα αμυντικούς πύργους, στιβαρούς τοίχος από ωμόπλινθο και στοιχεία της καθημερινής ζωής εντός των τειχών της.

Έχουν ανακαλυφθεί ακόμη θραύσματα κεραμικής, κεραμικά αγγεία και μια λαβή αγγείου με το όνομα του Φαραώ Τούθμωσι Α’, ο οποίος κυβέρνησε περίπου απ’ το 1506 έως το 1493 π.Χ., στοιχεία που βοήθησαν τους ερευνητές να χρονολογήσουν τη δομή στο απόγειο της αυτοκρατορικής δύναμης της Αιγύπτου. “Η ανακάλυψη επαληθεύει πως το οχυρό ήταν ένα απόλυτα λειτουργικό κέντρο για τις καθημερινές ζωές των στρατιωτών”, ανέφερε στην ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό υπουργείο.

Περισσότερες ανακαλύψεις

Επίσης, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ηφαιστειακές πέτρες που φαίνεται πως είχαν εισαχθεί από ελληνικά νησιά, μαζί με έναν μεγάλο φούρνο για ψωμί κοντά στον οποίο βρέθηκαν υπολείμματα απολιθωμένης ζύμης, εντυπωσιακές λεπτομέρειες που συνθέτουν μια ζωηρή εικόνα της ζωής στην Αίγυπτο, στο μακρινό αυτό σύνορό της.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο χώρος είναι η “απτή ενσάρκωση της ευφυίας των αρχαίων Αιγυπτίων στην κατασκευή ενός ολοκληρωμένου αμυντικού συστήματος για την προάσπιση της γης”.

Ο Sherif Fathy, ο Αιγύπτιος υπουργός τουρισμού και αρχαιοτήτων, εξήγησε πως, το οχυρό αποκαλύπτει “νέα κεφάλαια της λαμπρής στρατιωτικής ιστορίας της Αιγύπτου”, ενώ τονίζει τη σημασία του Σινά ως της “γης με μοναδικά πολιτιστικά στοιχεία ανά τους αιώνες”.

Οι ιστορικοί επισημαίνουν ότι, ενώ η ανακάλυψη δεν αποδεικνύει ολοκληρωτικά την ιστορία της Εξόδου, τεκμηριώνει καθοριστικής σημασίας στοιχεία του παρασκηνίου της, ειδικά την ύπαρξη του φυλασσόμενου στρατιωτικού δρόμου που, σύμφωνα με τη Βίβλο, οι Ισραηλίτες διατάχθηκαν ν’ αποφύγουν. Η Οδός του Ώρου, περιστοιχισμένη από οχυρά όπως το συγκεκριμένο, ήταν μια ζωτικής σημασίας εμπορική και στρατιωτική διαδρομή που εκτεινόταν από το Δέλτα του Νείλου της Αιγύπτου μέχρι τα σύνορα της Χαναάν.

Η παρουσία της μαρτυρά πως, η Αίγυπτος διατηρούσε σταθερά τον έλεγχο της επικράτειας που θα διέσχιζαν οι Ισραηλίτες, γεγονός που εξηγεί γιατί η βιβλική αφήγηση περιγράφει πως, τους καθοδηγούσε ο Θεός από μια πιο μακρινή, ερημική διαδρομή. Μια ακόμη πρόσφατη ανακάλυψη στην Αίγυπτο, προσφέρει στοιχεία για την ύπαρξη του Μωυσή.

Ο ερευνητής Michael Bar-Ron υποστηρίζει πως μια επιγραφή 3.800 ετών στα Πρωτοσιναϊτικά, η οποία ανακαλύφθηκε στο Σεραμπίτ ελ-Χαντίμ στη χερσόνησο του Σινά, στην Αίγυπτο, μπορεί να γράφει ‘zot m’Moshe’, η οποία σημαίνει “Αυτό είναι απ’ τον Μωυσή”. Η επιγραφή, λαξευμένη στην πρόσοψη ενός βράχου κοντά στο σημείο “Σινά 356” στο ορυχείο L, αποτελεί τμήμα μιας συλλογής πάνω από 24 πρωτοσιναϊτικών κειμένων που ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές του 1900.

Τα γραπτά αυτά, ανάμεσα στα πρώτα γνωστά αλφαβητικά συστήματα γραφής, μπορεί να συντάχθηκαν από εργάτες που μιλούσαν τα Πρωτοσιναϊτικά, στα τέλη της 12ης Δυναστείας, γύρω στο 1800 π.Χ. Ο ανεξάρτητος ερευνητής, ξαναμελέτησε αρχαίες επιγραφές στην Αίγυπτο, υποδηλώνοντας πως η φράση μπορεί να είναι τα πρώτα λόγια του Μωυσή: “Αυτό είναι απ’ τον Μωυσή”.

Ο Bar-Ron έχει αφιερώσει οκτώ χρόνια στην ανάλυση εικόνων υψηλής ανάλυσης και τρισδιάστατων σαρώσεων. Υποστηρίζει πως η φράση αυτή μαρτυρά τη γραφή ή την αφοσίωση που συνδέεται με μορφή που έχει το όνομα του Μωυσή.

Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Μωυσής ελευθέρωσε τους Ισραηλίτες, οδηγώντας τους στην Αίγυπτο και στο όρος Σινά, έλαβε τις Δέκα Εντολές. Δεν έχουν βρεθεί ωστόσο ποτέ, στοιχεία της ύπαρξής του.

Άλλες επιγραφές στην περιοχή αναφέρουν την “Ελ” μια θεότητα που συνδέεται με την πρώιμη λατρεία των Ισραηλιτών και το όνομα της Αιγύπτιας θεάς Άθωρ έχει σημάδια βανδαλισμού, ενδεικτικό πολιτιστικών και θρησκευτικών εντάσεων. Η ακαδημαϊκή κοινότητα, παραμένει επιφυλακτική, σημειώνοντας πως, ενώ το Πρωτοσιναϊτικό αλφάβητο είναι το πρώτο γνωστό, είναι δύσκολη η αποκρυπτογράφηση των χαρακτήρων του.