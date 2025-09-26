Ανακαλύφθηκαν τεράστια εργαστήρια κεραμικής σε αρχαία πόλη της Μεσογείου – Αμφορείς που κατασκευάζονταν εκεί χρησιμοποιούνταν για την εξαγωγή ψαριών μέχρι την Κόρινθο

Η τέταρτη αρχαιολογική ανασκαφή του Πανεπιστημίου της Μάλαγα (UMA), στο Cerro del Villar, έφερε στο φως ανακαλύψεις σπουδαίας σημασίας που αναμορφώνουν την αντίληψη σχετικά με τον παραγωγικό τομέα στον Κόλπο της Μάλαγας.

Οι εργασίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο, παρείχαν απτές αποδείξεις μιας ισχυρής βιομηχανίας κεραμικής στη διάρκεια της Καρχηδονιακής περιόδου και έκαναν δυνατή την επαλήθευση της εξαιρετικής κατάστασης διατήρησης ενός ρωμαϊκού εργοστασίου συντήρησης ψαριών, αναδεικνύοντας μια αλληλουχία βιομηχανικής δραστηριότητας που καλύπτει πάνω από μια χιλιετία.

Η παρουσίαση των ανακαλύψεων πραγματοποιήθηκε στις εκβολές του ποταμού Γουαδαλχόρθε, παρουσία του κοσμήτορα του πανεπιστημίου της Μάλαγα (UMA) Teodomiro López, και εκπροσώπων συνεργαζόμενων φορέων.

Ο επικεφαλής των ανασκαφών, ο καθηγητής José Suárez, ανέλαβε το έργο της ανάλυσης των λεπτομερειών των αποτελεσμάτων που ανάγουν τον οικισμό σε ένα πρώτης τάξης οικονομικό κέντρο της δυτικής Μεσογείου.

Η μεγάλη χωματερή και η σημασία της

Η σημαντικότερη ανακάλυψη της αποστολής, βρίσκεται στον νότιο τομέα του αρχαίου νησιού: Μια μεγάλη χωματερή – μια περιοχή με απορρίμματα που συνδέεται με κλιβάνους κεραμικής – και χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ.

Η ανακάλυψη αυτή, επιβεβαιώνει την ύπαρξη μεγάλης κλίμακας Καρχηδονιακών εργαστηρίων κεραμικής παραγωγής, τα οποία λειτουργούσαν παράλληλα με την αρχαία πόλη Μαλάκκα, στην απέναντι ακτή του κόλπου.

Σύμφωνα με τον Suárez, το σύμπλεγμα των εργαστηρίων ήταν μια οντότητα μεγαλύτερη απ’ ό,τι φαντάζονταν μέχρι σήμερα. Η σημασία των εργαστηρίων υπερβαίνει την τοπική σφαίρα.

Προγενέστερες μελέτες της ομάδας μέσα από ανάλυση του περιεχομένου, έχουν δείξει πως, οι αμφορείς που κατασκευάζονταν στο Cerro del Villar, χρησιμοποιούνταν για την εξαγωγή ψαριών μέχρι τα λιμάνια σημαντικών ελληνικών πόλεων, όπως της Κορίνθου.

Αποδεικνύει πως, η ένταξη της παραγωγής της Μάλαγα σε εμπορικά δίκτυα μεγάλων αποστάσεων, μαρτυρά προηγμένη εξαγωγική ικανότητα και μια ανθηρή οικονομία.

Το ρωμαϊκό εργοστάσιο: Η βιομηχανική κληρονομιά

Λίγα μόλις μέτρα από την καρχηδονιακή χωματερή, οι ανασκαφές επαλήθευσαν την εξαιρετική κατάσταση διατήρησης ενός εργοστασίου συντήρησης ψαριών της υψηλής αυτοκρατορικής εξουσίας, η εγκατάλειψη του οποίου, ανάγεται στον 5ο αιώνα μ.Χ.

Η εγκατάσταση, το περίγραμμα της οποίας ανιχνεύτηκε το 2022, με γεωφυσικές έρευνες, εν μέρει έχει αποκαλυφθεί στη διάρκεια της συγκεκριμένης αποστολής.

Στόχος των αρχαιολόγων, ήταν η μελέτη της πιθανής χωρικής σύνδεσης ανάμεσα στη ρωμαϊκή αυτή βιομηχανία και τις προγενέστερες φάσεις της Φοινικικής – Καρχηδονιακής κατάληψης.

Η εγγύτητα υποδηλώνει τη συνέχεια της οικονομικής αξιοποίησης της στρατηγικής τοποθεσίας με εξειδίκευση στον μετασχηματισμό των θαλάσσιων πόρων.

Το ρωμαϊκό εργοστάσιο, συμβολίζει το αποκορύφωμα της βιομηχανικής παράδοσης με επίκεντρο την αξιοποίηση και εμπορευματική εκμετάλλευση των θαλάσσιων προϊόντων, μια δραστηριότητα που είχε ήδη προσδώσει φήμη και πλούτο στον οικισμό κατά τους προηγούμενους αιώνες.

Όλα μαζί, τα ευρήματα συνθέτουν την εικόνα μιας εξαιρετικά δραστήριας οικονομίας.

Η σπουδαιότητα του Cerro del Villar

Το Cerro del Villar, δεν ήταν ένα αδρανές εμπορικό σημείο, αλλά ένα ενεργό και εξειδικευμένο κέντρο παραγωγής. Η κατασκευή των αμφορέων – η βιομηχανική συσκευασία της αρχαιότητας – στα τοπικά εργαστήρια για την αποθήκευση ψαριών που καταναλώνονταν στην Ελλάδα και, η μεταγενέστερη δημιουργία, στο ίδιο σημείο, ενός ρωμαϊκού εργοστασίου, αποκαλύπτουν την εντατική και αδιάλειπτη αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων και της γεωστρατηγικής θέσης στις εκβολές του ποταμού Γουαδαλχόρθε.

Ο χώρος έχει εδραιωθεί ως καθοριστικής σημασίας αρχείο για την μελέτη των οικονομικών θεμελίων των αρχαίων οικισμών στην ακτή της Ανδαλουσίας.

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν, θα δώσουν στους ερευνητές τη δυνατότητα να καταλάβουν, με μεγαλύτερη ακρίβεια, τις τεχνικές διεργασίες της παραγωγής της κεραμικής και της συντήρησης των ψαριών, τις αλυσίδες κατανομής και της ένταξης της τοπικής οικονομίας στα εμπορικά δίκτυα της Μεσογείου.

Η επιστημονική ομάδα, την οποία απαρτίζουν πάνω από 50 άτομα, ανάμεσα στα οποία ερευνητές από το UMA, άλλα ισπανικά και διεθνή πανεπιστήμια και φοιτητές, θα συνεχίσουν με την εργαστηριακή μελέτη.

Η επεξεργασία και η ανάλυση των υλικών που ανακαλύφθηκαν – τα κεραμικά θραύσματα, τα οργανικά κατάλοιπα και οι δομές-, θα οριστικοποιήσουν τη χρονολόγηση και θα αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που διαμόρφωσαν για αιώνες, τον χαρακτήρα της αρχαίας Μάλαγας