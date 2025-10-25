Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα χαμένο χωριό που ήταν κρυμμένο για 3.000 χρόνια στον βυθό

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Αρχαιολόγοι ερευνούν το προϊστορικό χωριό. Φωτογραφία: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale
Αρχαιολόγοι ερευνούν το προϊστορικό χωριό. Φωτογραφία: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

Ένα χωριό της Εποχής του Χαλκού βρίσκεται κυριολεκτικά μέσα σε μία λίμνη που χάθηκε στον χρόνο.  Οι αρχαιολόγοι σήμερα, φέρνουν στο φως την ιστορία της περιοχής.

Αρχαίο αριστούργημα: Χρυσός δίσκος 4.000 ετών ξαναγράφει την ιστορία της Εποχής του Χαλκού – Τι αποκαλύπτει για τα «μυστικά» του ουρανού

Μια ομάδα ειδικών καταδύθηκε κάτω από τη λίμνη Mezzanoστην Ιταλία — μια μικρή, ηφαιστειογενή λίμνη στη βόρεια Λάτσιο – όπου όχι μόνο χαρτογράφησαν 600 υποθαλάσσιους πασσάλους που κάποτε στήριζαν έναν οικισμό πάνω σε πασσάλους, αλλά ανέσυραν επίσης πάνω από 25 αντικείμενα από έναν  χώρο που χρονολογείται μεταξύ του τέλους της Πρώιμης και της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, δηλαδή περίπου την περίοδο απ’ το 1700 έως το 1150 π.Χ.

Την εξερεύνηση συντόνισε η Υπηρεσία Ενάλιας Αρχαιολογίας της Εφορείας , σε συνεργασία με μια διεπιστημονική ομάδα που αποτελείτο από αρχαιολόγους, ενάλιους συντηρητές και εξειδικευμένους τεχνικούς με την αναγκαία υποστήριξη της μονάδας Υποβρύχιων Carabinieri της Ρώμης.

Τα μυστικά ενός συναρπαστικού θησαυρού της Εποχής του Χαλκού στο Μαύρο Νησί – Ανοίγουν την πόρτα σε ένα νέο μυστήριο
Μία από τις πόρπες της Εποχής του Χαλκού που ανακαλύφθηκαν στη λίμνη. Φωτογραφία: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale
Μία από τις πόρπες της Εποχής του Χαλκού που ανακαλύφθηκαν στη λίμνη. Φωτογραφία: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

Το έργο έχει ως τελική αποστολή την καταγραφή, διατήρηση και προστασία ενός απ’ τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της κεντρικής Ιταλίας.

Η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία συνδύασε την πιο σύγχρονη τεχνολογία με σχολαστική χειρωνακτική ανασκαφή σε ένα δύσκολο και εχθρικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από χαμηλή ορατότητα και χαμηλές θερμοκρασίες. Η απομάκρυνση των ιζημάτων απαιτούσε τη συνεχή χρήση αναρροφητικών σωλήνων, προκειμένου να αφαιρεθεί ο άργιλος που κάλυπτε τον χώρο.

Ανακαλύφθηκε σπάνιος πέλεκυς της Εποχής του Χαλκού σε σχήμα κώνου – Ενδέχεται να ήταν κατασκευασμένος από μετεωρίτη

 

Μία από τις πόρπες της Εποχής του Χαλκού που ανακαλύφθηκαν στη λίμνη. Φωτογραφία: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale
Το χαλινάρι με το ηλιακό σύμβολο. Φωτογραφία: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

Το πιο άμεσο αποτέλεσμα αυτής της ερευνητικής εκστρατείας ήταν η χαρτογράφηση περισσότερων από 600  ξύλινων πασσάλων που αναδύονται από τον αργιλώδη πυθμένα — ένα αρχείο που καλύπτει περίπου το ένα τρίτο της γνωστής συνολικής έκτασης του οικισμού. Η μελέτη αυτού του “δάσους” πασσάλων, που οριοθετεί τη δομή του αρχαίου χωριού, θεωρείται θεμελιώδης όχι μόνο για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής διάταξης της κατοικημένης περιοχής, αλλά και για την ανασύσταση της καθημερινής ζωής μιας κοινότητας της Εποχής του Χαλκού.

Η ανάλυση της κατανομής και του βάθους των πασσάλων, που κυμαίνεται μεταξύ 10 και 2,5 μέτρων, προσφέρει αδιάσειστες αποδείξεις για τις διακυμάνσεις της στάθμης των νερών της λίμνης στη διάρκεια των σχεδόν εξακοσίων χρόνων κατοίκησης του χώρου.

Μετά από μια μορφοβαθυμετρική αποτύπωση ολόκληρης της λεκάνης της λίμνης, πραγματοποιήθηκε σειρά στοχευμένων στρωματογραφικών τομών, οι οποίες για πρώτη φορά έριξαν φως στις διαδικασίες δημιουργίας του αρχαιολογικού στρώματος. Αυτή η κατανόηση είναι καθοριστική, καθώς προσφέρει το σωστό πλαίσιο και ερμηνεία για τα ευρήματα σε μια θέση της οποίας η έκταση και η φύση παραμένουν ακόμη εν μέρει αδιευκρίνιστες.

Ένα απ’ τα στιλέτα που ανακαλύφθηκαν στη λίμνη. Φωτογραφία: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale
Ένα απ’ τα στιλέτα που ανακαλύφθηκαν στη λίμνη. Φωτογραφία: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

Οι αρχαιολόγοι επισημαίνουν πως, η απουσία πασσάλων που να προεξέχουν απ’ την επιφάνεια, δεν υποδηλώνει έλλειψη αρχαιολογικών καταλοίπων.  Αντιθέτως, αυτά μπορεί να διατηρούνται κάτω από παχιά στρώματα συμπιεσμένου αργίλου που έχουν εναποτεθεί σε πιο πρόσφατες εποχές πάνω σε πυθμένα λίμνης που αρχικά ήταν ανώμαλος, με κοιλότητες και πλαγιές που τώρα είναι κρυμμένες.

Οι αρχαιολογικές υποθέσεις

Η παρατήρηση του βάθους των πασσάλων υποδηλώνει ότι το τμήμα του οικισμού που τώρα είναι βυθισμένο ακολούθησε δυναμικά τις μεταβολές της στάθμης της λίμνης. Μια υπόθεση που κερδίζει έδαφος αφορά τη διάταξη των υλικών σε οριζόντια — ή πιο σωστά, συγκεντρική – στρωματογραφία: αν και όλα τα αρχαιολογικά υλικά πρέπει να θεωρούνται σε δευτερογενή θέση, έχοντας πέσει ή κυλίσει από μια πιθανή ξύλινη πλατφόρμα που περιστασιακά υπέστη πυρκαγιές, τα παλαιότερα αντικείμενα φαίνεται να βρίσκονται σε βαθύτερες ζώνες, ενώ τα πιο πρόσφατα συγκεντρώνονται σε πιο ρηχές περιοχές.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί σαφώς καθορισμένες περιοχές κατοίκησης σε διαφορετικούς τομείς της λίμνης. Κάτω από την ιλύ και τον πηλό, τα υλικά και οι πάσσαλοι φαίνεται να καταλαμβάνουν συνεχόμενα τουλάχιστον το ένα τέταρτο της επιφάνειας της λίμνης.

Το πιο εξαιρετικό εύρημα της εκστρατείας αποτελείται από μια ομάδα πάνω από είκοσι πέντε χάλκινων αντικειμένων μεγάλης ιστορικής σημασίας, ανακτημένων σε άριστη κατάσταση διατήρησης. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται από τη θέση τους σε επαφή με την επιφάνεια του αργιλώδους στρώματος — ένα αναερόβιο περιβάλλον που εμπόδισε αποτελεσματικά τις διαδικασίες οξείδωσης.

Τα αντικείμενα ανακαλύφθηκαν συγκεντρωμένα σε περιοχές που χαρακτηρίζονται απ’ την παρουσία ηφαιστειακών πετρών, ίσως αρχαίων κατολισθήσεων, όπου επίσης έχουν ταυτοποιηθεί πολλοί πάσσαλοι, καλυμμένοι απ’ τις ίδιες πέτρες σχεδόν στο ίδιο μήκος της σημερινής ακτογραμμής της λίμνης.

Ανάμεσα στα μεταλλικά ευρήματα – τα οποία ανάγονται κυρίως στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού, μια περίοδο κατά την οποία η παραγωγή χάλκινων αντικειμένων έφτασε στο μέγιστο της τεχνικής δεξιοτεχνίας – είναι πτερυγωτοί πέλεκεις, αιχμές δοράτων, πόρπες, δαχτυλίδια, μια καρφίτσα και ένα δρεπάνι, όλα τους σ’ εξαιρετική κατάσταση διατήρησης, ορισμένα μάλιστα, με τη λάμψη της αρχικής τους δημιουργίας.

Αξιοσημείωτη είναι η ανακάλυψη ενός διάτρητου χάλκινου χαλιναριού με διακόσμηση που απεικονίζει κάποιο ηλιακό σύμβολο.  Επίσης, ξεχωριστή είναι η ανακάλυψη θραυσμάτων από χάλκινες ράβδους οι οποίες παραπέμπουν σε διεργασίες τήξης και αποτελούν απτά στοιχεία της πιθανής ύπαρξης μεταλλουργικών εργαστηρίων στο παραλίμνιο χωριό.

Σε περιοχές όπου υπάρχουν μέταλλα σε δευτερεύουσα θέση, πάνω από το κυρίαρχο αρχαιολογικό στρώμα, αποδείχθηκε σπουδαία για τη συστηματική ανακάλυψη η χρήση ανιχνευτή μετάλλων σε συνδυασμό με την ειδική μονάδα βατραχανθρώπων.

Η στρατηγική αποβλέπει στην προστασία από ενδεχόμενες λεηλασίες στα πιο προσπελάσιμα σημεία της λίμνης. Χάρη στην άμεση παρέμβαση των συντηρητών, προστατεύτηκαν και διαφυλάχθηκαν όλα τα χάλκινα τεχνουργήματα που ανακαλύφθηκαν στο πεδίο για να διατηρηθεί – όσο είναι δυνατόν – η αυθεντική παρουσία τους.

Ορισμένα από τα αντικείμενα έχουν φθαρεί απ’ τη φωτιά και ίσως εγκαταλείφθηκαν ανάμεσα στα ερείπια των καμένων, ξύλινων δομών που κάποτε τα στήριζαν.

Το μέλλον των ερευνών

Ο στόχος των επερχόμενων ερευνητικών εκστρατειών θα επικεντρωθεί στη συνέχιση της αποτύπωσης των πασσάλων στον πυθμένα της λίμνης και, όπου είναι δυνατόν, στη συσχέτιση των ανακτηθέντων κεραμικών και μεταλλικών υλικών με τους διαφορετικούς “κύκλους” ή συγκεντρικούς δακτυλίους που ορίζονται από τα βάθη τους.

Η συνεχιζόμενη στρωματογραφική ανασκαφή θα διασφαλίσει με τη σειρά της μια σφαιρική κατανόηση της διαμόρφωσης των στρωμάτων, τα οποία σίγουρα δεν έχουν αποσαθρωθεί πλήρως, καθώς σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν εξαιρετικά προστατευμένα και σφραγισμένα κάτω από ένα πυκνό στρώμα αργίλου.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι πολλά από τα υλικά που βρίσκονται στα επιφανειακά στρώματα πάνω από τον άργιλο βρίσκονται σε δευτερεύουσα θέση, έχοντας μεταφερθεί από τις όχθες — όπου έχουν προηγουμένως εντοπιστεί ίχνη κατοίκησης — από τη διαβρωτική δράση του ποταμού Olpeta -όπου εκβάλλει η λίμνη Mezzano- ο  οποίος συνεχίζει ακόμη και σήμερα να διαβρώνει αρχαίες στρωματογραφίες.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς το βάρος στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του πέους στην ενήλικη ζωή – Τι έδειξε μελέτη

6 λάθη στα φρύδια που σας γερνούν

Ακίνητα: Τα 17 μέτρα από την Ευρώπη για φθηνή στέγη

Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα – Γιατί ανοίγει ξανά η συζήτηση στην Ε.Ε. για κατάργηση του ...

Tα 4 ζώδια που ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους τον Νοέμβριο – «Περίοδος αναζωογόνησης και έμπνευσης»

Προβλήματα σε έξυπνα κρεβάτια λόγω διακοπής των Amazon Web Services
περισσότερα
15:27 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Τι κρύβεται στη βάση του μανδύα; Η σεισμική ανισοτροπία «φωτίζει» τις τεράστιες «μπάλες» της Γης

Σε ορισμένα τμήματα του εσωτερικού της Γης, τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύ...
08:32 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Βρέθηκε ιππόδρομος 2.000 ετών κάτω από χωματερή σε αρχαία πόλη της Μικράς Ασίας – Ο χάρτης Έλληνα καθηγητή που οδήγησε στην ανακάλυψη

Στην κεντρική Τουρκία, ερευνητές πραγματοποίησαν μια ξεχωριστή ανακάλυψη, επιβεβαιώνοντας την ...
23:02 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Αρχαιολογικό θρίλερ με γυάλινη θήκη με λείψανα 1.000 ετών που εγκαταλείφθηκε έξω από κρατική υπηρεσία – «Κλοπή από μουσείο ή αντικείμενο από ιδιωτική συλλογή;»

Μια περίεργη ανακάλυψη έχει προκαλέσει τη σύγχυση των αρχαιολόγων και των αστυνομικών αρχών. Σ...
15:01 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Η δύναμη της τριβής: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν νέο τρόπο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη ροή του νερού

Ερευνητές ανέπτυξαν ένα νέο σύστημα παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιεί την τριβή που παράγετ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς