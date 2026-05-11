Ρούλα Πατεράκη: «Η πολιτική είναι ένα αρκετά φτηνιάρικο θέατρο – προτίμησα το σοβαρό» – ΒΙΝΤΕΟ

Για τους λόγους που δεν ενεπλάκη ποτέ με τον χώρο της πολιτικής, την οποία χαρακτήρισε «ένα αρκετά φτηνιάρικο θέατρο» μίλησε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός Ρούλα Πατεράκη στη συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή στον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο και την κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha.

«Δεν κάνω απολογισμούς γιατί είμαι και πάλι στη δράση. Δεν μπορώ δηλαδή να πω ότι αυτή η ποιότητα, τι ωραία που ‘ναι στο θέατρο”, “αυτή η τέχνη, αυτή η αισθητική”, “το θέατρο σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, είναι εναντίον του πολέμου”. Στο θέατρο την έχουμε όμως ψιλοψωνίσει. Πέρασα και εγώ από αυτό, όταν ήμουν κάποτε 18 χρονών, καβάλησα το καλάμι. Πολλά καλάμια», επισήμανε η δημοφιλής ηθοποιός.

«Μου ‘χε περάσει από το μυαλό να ασχοληθώ με την πολιτική. Είναι ένα αρκετά φτηνιάρικο θέατρο, οπότε μπορείς να το κάνεις πολύ πιο εύκολα από ένα σοβαρό θέατρο. Μάλλον φαίνεται, όμως, ότι συμπτωματικά με παρέσυρε το σοβαρό θέατρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.