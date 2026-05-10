Ελένη Μενεγάκη για την γιορτή της μητέρας: «Σήμερα κρατώ μέσα μου ευγνωμοσύνη»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Lifestyle

Ελένη Μενεγάκη
Πηγή: Instagram/ elenimenegaki
Με μια συγκινητική ανάρτηση τίμησε η Ελένη Μενεγάκη τη Γιορτή της Μητέρας, σήμερα Κυριακή (10/5) με την παρουσιάστρια να μοιράζεται τις σκέψεις της για την μητρότητα, τόσο από την πλευρά της κόρης, όσο και της μητέρας τεσσάρων παιδιών.

Η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε στο Instagram μία σειρά προσωπικών φωτογραφιών με τα παιδιά της, μιλώντας για την ευγνωμοσύνη  που της προσφέρει η σχέση της με τη μητρότητα.

«Είμαι η Ελένη η κόρη της μαμάς μου και η μαμά του Αγγέλου, της Λάουρας, της Βαλεριας και της Μαρίνας! Η δική μου μαμά ήταν το πρώτο μου καταφύγιο, η αγκαλιά που με έμαθε τι σημαίνει αγάπη χωρίς όρους.

Και τώρα, μέσα από τα μάτια των τεσσάρων παιδιών μου, καταλαβαίνω ακόμα πιο βαθιά όλα όσα μου έδωσε χωρίς να ζητήσει ποτέ τίποτα πίσω. Δίνεις κομμάτια της ψυχής σου κάθε μέρα και γεμίζεις ξανά μ’ ένα … μαμά!

 

Σήμερα λοιπόν κρατώ μέσα μου ευγνωμοσύνη… για τη μαμά που με μεγάλωσε και για τα τέσσερα παιδιά που με έκαναν μαμά», έγραψε στην ανάρτησή της η Ελένη Μενεγάκη.

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
