Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Οκτωβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Τρίτη 28 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Βήλη, Βίλια, Ευνίκη, Ευνίκα.

Αγία Σκέπη

Η Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ εορτάζει την 1η Οκτωβρίου. Η Εκκλησία της Ελλάδος όμως, την έχει μεταθέσει στις 28 Οκτωβρίου, όπου η Ελλάδα γιορτάζει το μεγάλο γεγονός της διασώσεως και απελευθερώσεως της από τον ιταλογερμανικό ζυγό.

Την Ακολουθία που ψάλλεται αυτή την ημέρα την έγραψε ο Αγιορείτης Μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης και εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 21 Οκτωβρίου 1952 μ.Χ. όπου και αποφασίστηκε ο συνεορτασμός της εορτής της Αγίας Σκέπης και της Εθνικής επετείου του «ΟΧΙ» (Συνοδικές Εγκύκλιοι, Τόμος Β’, Αθήνα 1956, σελ. 649).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το άγνωστο έπος των γιατρών και νοσηλευτών του ’40: Πώς σώθηκαν χιλιάδες ζωές στα ορεινά χειρουργεία

Πώς να βάλετε το άρωμα σας ώστε να διαρκεί όλη τη μέρα, σύμφωνα με ειδικούς

Το υψηλό κόστος ζωής «ροκανίζει» τις καταθέσεις των Ελλήνων – Που αντιμετωπίζουν την μεγαλύτερη ακρίβεια οι καταναλωτές

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση διαδικασίας υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση ενισχύσεων De minimis

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με δύο κουτάβια σε 15 δευτερόλεπτα

Οι νέες λειτουργίες AI του Google Earth διευκολύνουν την υποβολή ερωτήσεων
περισσότερα
07:53 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

«Έπεσαν» οι κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου – Δείτε βίντεο

Με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού σηματοδοτήθηκε στην Αθήν...
07:37 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

28η Οκτωβρίου – Θεσσαλονίκη: Drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης «κλέβουν» την παράσταση στη στρατιωτική παρέλαση

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Θεσσαλ...
05:45 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Σαν σήμερα 28 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
05:05 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

28η Οκτωβρίου: Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

Τη δυνατότητα να επισκεφθούν δωρεάν μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους έχουν οι πολίτε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς