Δημήτρης Μηλιόγλου: «Ό,τι κι αν κάνει η Καραβάτου για μένα είναι άξιο για βραβείο ΕΜΜΥ»

Ο Δημήτρης Μηλιόγλου μίλησε στην κάμερα της «Super Κατερίνα» σχολιάζοντας πρόσωπα της επικαιρότητας. Μεταξύ άλλων, ο ραδιοφωνικός παραγωγός ο οποίος έχει κάνει και περάσματα από την τηλεόραση αναφέρθηκε και στην επανεκκίνηση της Κατερίνας Καραβάτου στην τηλεόραση.

«Οι αποφάσεις που παίρνονται από ένα κανάλι από κει ξεκινάνε, κι εκεί τελειώνουν όλα. Σε καμία περίπτωση δε φταίει κανένας Τσιμιτσέλης. Ο άνθρωπος δέχτηκε μία πρόταση, την αποδέχτηκε και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί», σχολίασε ο Δημήτρης Μηλιόγλου.

Όσον αφορά την Κατερίνα Καραβάτου είπε: «Βγάζω το συναισθηματικό απ’ έξω που ό,τι κι αν κάνει η Καραβάτου για μένα είναι άξιο για βραβείο ΕΜΜΥ. Έχει περάσει και πολύ δύσκολα η Κατερίνα. Έχει φάει και πολύ σκαμπίλι η Κατερίνα, έχει φάει και πολλή αδικία η Κατερίνα. Οπότε νιώθω ότι, αρχικά ήταν εξαιρετική στο καλοκαιρινό, πρέπει να την δουν ως μία παρουσιάστρια πρώτης γραμμής».