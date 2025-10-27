Νέες πληροφορίες καθώς και βίντεο ντοκουμέντο με τον καθ’ ομολογίαν συνεργό στο έγκλημα της Φοινικούντας Μεσσηνίας να βρίσκεται στα ΚΤΕΛ για να γυρίσει στην Αθήνα, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο ντοκουμέντο δημοσιεύει η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις», αφορά την καταγραφή από την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, λίγες ώρες μετά το διπλό φονικό. Ο 22χρονος έχει φτάσει στα ΚΤΕΛ, πηγαίνει στα εκδοτήρια και προμηθεύεται εισιτήριο λεωφορείου προκειμένου να γυρίσει στην Αθήνα. Πληρώνει με μετρητά, παίρνει το εισιτήριο και τα ρέστα, ευχαριστεί τον υπάλληλο και αποχωρεί.

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά το έγκλημα ο φερόμενος ως δράστης έφυγε με το λευκό σκούτερ και γύρισε στην Αθήνα, ενώ ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός υποστήριξε ότι περπάτησε και κολύμπησε ώστε να πάει στην Καλαμάτα, κάτι που δεν έχει πείσει τις Αρχές, οι οποίες εξετάζουν, αν κάποιος τον βοήθησε αμέσως μετά το έγκλημα, αλλά και πού έμεινε όλες αυτές τις ώρες, από την διαφυγή στη Φοινικούντα, μέχρι να μπει στο λεωφορείο.

Το τελευταίο 24ωρο, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση κάλεσε και άλλα άτομα, που οι μαρτυρίες τους, ίσως βοηθήσουν, ώστε να πέσει «φως» σε πολλά σκοτεινά σημεία σχετικά με τα όσα έγιναν πριν το έγκλημα, αλλά και για το πρόσωπο που πάτησε τη σκανδάλη.

«Όλοι ερευνώνται τη δεδομένη στιγμή»

Μάλιστα, πηγές με πολύ καλή γνώση της υπόθεσης αναφέρουν πως «όλοι ερευνώνται τη δεδομένη στιγμή. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το ρόλο κανενός προσώπου στην υπόθεση» σημειώνουν με έμφαση.

Άλλωστε από το κάδρο των ερευνών δεν έχει φύγει ποτέ το σενάριο που λέει πως πρόσωπο από το συγγενικό περιβάλλον του 68χρονου θύματος κατέχει πολύ βασικό ρόλο στην υπόθεση της διπλής εκτέλεσης στο κάμπινγκ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης

Νέα εντάλματα σύλληψης αναμένονται για το διπλό φονικό, καθώς οι ανακριτικές Αρχές παραλαμβάνουν τα πρώτα αποτελέσματα από τις αναλύσεις των τηλεφωνικών επικοινωνιών επτά κινητών τηλεφώνων, σύμφωνα με τη Realnews. Η άρση του απορρήτου συνδυάζεται με την ανάλυση υλικού από δεκάδες κάμερες που «δένουν» τις κινήσεις των υπόπτων, παρά το γεγονός ότι από τα ευρήματα απουσιάζουν μέχρι στιγμής το όπλο του εγκλήματος, το σκούτερ διαφυγής, η θήκη κιθάρας όπου βρισκόταν η ξανθιά περούκα και το περίστροφο, αλλά και το πακιστανικό κινητό ενός εκ των δύο 22χρονων που έχουν συλληφθεί.

Στο κάδρο των ερευνών έχουν «κλειδώσει» οι κινήσεις και οι επαφές του 33χρονου ανιψιού που κληρονομεί το 95% της περιουσίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, με τις πληροφορίες να τον θεωρούν ύποπτο για ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία. Τα υπόλοιπα πρόσωπα προέρχονται από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του θύματος, ενώ συμπεριλαμβάνεται και άτομο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά εκτός Φοινικούντας.

Πρόκειται για τέσσερα πρόσωπα που έχουν πέσει σε σωρεία αντιφάσεων στις καταθέσεις τους, ενώ οι τηλεφωνικές επαφές και οι κινήσεις τους αποκαλύπτουν ότι έπαιξαν ρόλο στην υπόθεση. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου διαπιστώνεται ότι το μοιραίο βράδυ υπήρξε αυξημένη δραστηριότητα στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που καλύπτουν το κάμπινγκ. Παράλληλα, ο 33χρονος ανιψιός, που ήταν παρών στη δολοφονία, δεν έκανε το πρώτο τηλεφώνημά του ούτε στο ΕΚΑΒ ούτε στην ΕΛ.ΑΣ., αλλά σε έναν φίλο του επιχειρηματία των Αθηνών που τότε βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, μέσω του κινητού της φίλης του. Να σημειωθεί πως στο κατάστημα του επιχειρηματία στο Κολωνάκι, πριν από τρία χρόνια, ο ανιψιός είχε γνωριστεί με τον 22χρονο συλληφθέντα, τον οποίο και κάλεσε για διακοπές στο κάμπινγκ, εκεί όπου ο νεαρός υποστηρίζει ότι ο 68χρονος τον κακοποίησε σεξουαλικά.

Τα απειλητικά μηνύματα στην ανιψιά του θύματος

Η ανιψιά του 68χρονου θύματος, σύμφωνα με δηλώσεις της δικηγόρου της Κατερίνας Φραγκάκη στους δημοσιογράφους, αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαδικασία της ανάκρισης. Η μάρτυρας, σύμφωνα με την ίδια, διαθέτει σημαντικά στοιχεία που θεωρεί πως θα βοηθήσουν στην αποκάλυψη όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Για τον λόγο αυτό, κατατέθηκε αίτηση προστασίας, για την ίδια και την οικογένειά της. Όπως ακόμη αποκάλυψε η δικηγόρος της μιλώντας στην ΕΡΤ, η ανιψιά ζήτησε εισαγγελική προστασία καθώς δέχθηκε απειλητικά μηνύματα.

Η κ. Φραγκάκη είχε τονίσει στο enikos.gr ότι η εντολέας της έχει υποψίες για παραπάνω από ένα άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον του θύματος. Συγκεκριμένα, η ανιψιά, σύμφωνα με την κ. Φραγκάκη, θεωρεί ότι: «Είναι τελείως εκτός λογικής να έρθουν δύο 22χρονοι που δεν έχουν και σχέση με την περιοχή για να τον σκοτώσουν, για μη δήθεν παρενόχληση που είχε γίνει πριν από 4 χρόνια. Αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Η εντολέας μου θεωρεί ότι μιλάμε για ένα οικονομικό κίνητρο καθώς το θύμα ήταν ένας εύρωστος άνθρωπος».

«Η εντολέας μου θέλει να τιμωρηθούν οι δράστες, μόνο αυτό την νοιάζει» είχε υπογραμμίσει ακόμη η δικηγόρος της ανιψιάς σε δηλώσεις της στο enikos.gr, εξηγώντας πως: «οι σχέσεις ανιψιάς και θύματος ήταν σαν πατέρας με κόρη. Μιλούσαν κάθε βράδυ και είχαν μια τέλεια σχέση».