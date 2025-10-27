Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Ψάχνω κινητό και όλες αυτές τις “κατινιές” τις κάνω, δεν μασάω»

Στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου έκανε δηλώσεις η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Η creative director, την οποία φέτος το τηλεοπτικό κοινό απολαμβάνει και στο GNTM και στο First Dates, στις δηλώσεις της μίλησε και για τον σύζυγό της. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι ζηλεύει ακόμα τον συνοδοιπόρο της σε αυτή την ζωή και ψάχνει το κινητό του. «Δεν μασάω», τόνισε η αγαπημένη παρουσιάστρια.

«Αυτό που με κέρδισε στον Βασίλη, ήταν ο ίδιος ο Βασίλης. Είναι ένας άψογος άνθρωπος. Έχει χιούμορ, περνάμε καλά, με φροντίζει!», ανέφερε στην αρχή η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Σε άλλο σημείο, η creative director εξήγησε πως: «Ο μεγαλύτερός μου κριτής είναι ο άνδρας μου. Το βράδυ που γυρίζω, γυρίζω στον άνδρα μου και στα παιδιά μου. Όταν θα μου πουν κάτι αρνητικό αυτοί, θα κάτσω να μπω στη διαδικασία να το σκεφτώ».

Επιπλέον, η Ζενεβιέβ Μαζαρί εξομολογήθηκε: «Φλερτάρουν κι εμένα και τον άνδρα μου! Είμαστε ακόμη ερωτεύσιμοι. Ζηλεύω φουλ, είμαι: “Η ζηλιάρα”. Διεκδικώ το δέντρο μου, έχεις τρελαθεί; Είκοσι χρόνια το έχω, θα μου το φάει κάποια; Ψάχνω κινητό και όλες αυτές τις “κατινιές” τις κάνω, δεν μασάω».