Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Ψάχνω κινητό και όλες αυτές τις “κατινιές” τις κάνω, δεν μασάω»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ζενεβιέβ Μαζαρί
Φωτογραφία: Instagram/genevievevv

Στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου έκανε δηλώσεις η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Η creative director, την οποία φέτος το τηλεοπτικό κοινό απολαμβάνει και στο GNTM και στο First Dates, στις δηλώσεις της μίλησε και για τον σύζυγό της. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι ζηλεύει ακόμα τον συνοδοιπόρο της σε αυτή την ζωή και ψάχνει το κινητό του. «Δεν μασάω», τόνισε η αγαπημένη παρουσιάστρια.

«Αυτό που με κέρδισε στον Βασίλη, ήταν ο ίδιος ο Βασίλης. Είναι ένας άψογος άνθρωπος. Έχει χιούμορ, περνάμε καλά, με φροντίζει!», ανέφερε στην αρχή η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Σε άλλο σημείο, η creative director εξήγησε πως: «Ο μεγαλύτερός μου κριτής είναι ο άνδρας μου. Το βράδυ που γυρίζω, γυρίζω στον άνδρα μου και στα παιδιά μου. Όταν θα μου πουν κάτι αρνητικό αυτοί, θα κάτσω να μπω στη διαδικασία να το σκεφτώ».

Επιπλέον, η Ζενεβιέβ Μαζαρί εξομολογήθηκε: «Φλερτάρουν κι εμένα και τον άνδρα μου! Είμαστε ακόμη ερωτεύσιμοι. Ζηλεύω φουλ, είμαι: “Η ζηλιάρα”. Διεκδικώ το δέντρο μου, έχεις τρελαθεί; Είκοσι χρόνια το έχω, θα μου το φάει κάποια; Ψάχνω κινητό και όλες αυτές τις “κατινιές” τις κάνω, δεν μασάω».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «βραχιολάκι» μείωσε 65% το χρόνο αναμονής στα Επείγοντα

Ύπνος: Πρέπει να φοράμε τις κάλτσες μας για να κοιμηθούμε καλύτερα; Τι απαντούν οι ειδικοί του Κλίβελαντ

Παράταση έως 30 Οκτωβρίου για την υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» Σεπτεμβρίου 2025

Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Άνδρας πέρασε οκτώ μέρες μέσα στο απόλυτο σκοτάδι σε μια τρομακτική αποστολή προς το «κέντρο της Γης»
περισσότερα
22:20 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Light – Άννα Θεοδωρίδη: Η οικογενειακή έξοδος με το μωρό τους και οι τρυφερές φωτογραφίες στο Instagram

Στις 27 Σεπτεμβρίου η Άννα Θεοδωρίδη και ο Light έγιναν για πρώτη φορά γονείς, με την influenc...
22:12 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Πολυδερόπουλος: Οι πρώτες δηλώσεις για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του – «Το φύλο του μωρού δεν το λέμε ακόμα, είναι μυστικό»

Πατέρας για πρώτη φορά ετοιμάζεται να γίνει ο Νίκος Πολυδερόπουλος. Την Κυριακή (26/10) ο ηθοπ...
21:38 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ξανθούλα Τζερεφού: «Θεώρησα ότι παίρνοντας παραπάνω κιλά θα αποκτήσω αυτοπεποίθηση και είχε αποτέλεσμα»

Η Ξανθούλα Τζερεφού έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθηκε...
20:21 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Γωγώ Βασιλάκου: «Είχα επιθετικό καρκίνο και όταν διαγνώστηκα ήμουν στο τρίτο στάδιο»

Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Το πρωί της Δευτ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς