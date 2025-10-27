Σοφία Βογιατζάκη για τα κιλά: «Το στοίχημα είναι αφού τα διώξω όλα αυτά που πρέπει, να μην τα ξαναπάρω»

Την Σοφία Βογιατζάκη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Στις δηλώσεις της, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (27/10), η ηθοποιός μίλησε για την προσπάθεια που κάνει να χάσει κάποια κιλά, τονίζοντας πως το σημαντικό είναι αφού τα διώξει, να μην τα πάρει ξανά. Μάλιστα, δήλωσε πως έχει μπει στην ίδια διαδικασία άλλες τρεις φορές.

Συγκεκριμένα, όταν η δημοσιογράφος της είπε πως αδυνάτισε, η Σοφία Βογιατζάκη απάντησε: «Είμαι καλά δόξα τω Θεώ. Είναι για την υγεία. Το έχω ξανακάνει άλλες τρεις φορές. Και; Το στοίχημα που θα κερδηθεί είναι αν θα τα ξαναπάρω αυτή τη φορά!».

Ακόμα, η γνωστή ηθοποιός ανέφερε ότι: «Το έχω ξανακάνει άλλες τρεις φορές και τα έχω ξαναπάρει. Το στοίχημα είναι, αφού τα διώξω όλα αυτά που πρέπει να διώξω, να μην τα ξαναπάρω. Εκεί να μου πεις μπράβο, συγχαρητήρια και ότι είμαι στα καλύτερά μου. Τώρα είμαι ακόμα στην προσπάθεια».