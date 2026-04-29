LIVE – 61η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Ιράν
Φωτογραφία: Reuters

Συμπληρώνοντας 61 ημέρες από την έκρηξη του πολέμου στο Ιράν, η Μέση Ανατολή βρίσκεται εγκλωβισμένη.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 07:32 29/04/26

    Ισραηλινές επιδρομές σκοτώνουν τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους στον Λίβανο

    Παρά την κηρυχθείσα κατάπαυση του πυρός, ισραηλινές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους σε όλο τον νότιο Λίβανο την Τρίτη, σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

  • 07:29 29/04/26

    Το Ιράν αναμένεται να υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου

    Το Ιράν αναμένεται να υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στους μεσολαβητές στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες. Η τελευταία εξέλιξη έρχεται μετά την υπόδειξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα αποδεχόταν μια προηγούμενη εκδοχή, δήλωσαν στο CNN πηγές κοντά στη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης» και ζήτησε από την Ουάσινγκτον να άρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων «το συντομότερο δυνατό».
  • Οι ηγέτες του Κόλπου συναντήθηκαν στη Σαουδική Αραβία και δήλωσαν ότι το Ιράν πρέπει να αναλάβει «την πρωτοβουλία να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης» μετά από «επικίνδυνες» επιθέσεις στην περιοχή.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος φιλοξενεί τον βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου Κάρολο Γ΄ στον Λευκό Οίκο, αναφέρθηκε στον πόλεμο κατά του Ιράν σε ομιλία του σε επίσημο δείπνο. Είπε ότι η κυβέρνησή του «κάνει λίγη δουλειά στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή» και ότι η κατάσταση «πηγαίνει πολύ καλά». «Έχουμε νικήσει στρατιωτικά αυτόν τον συγκεκριμένο αντίπαλο και δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουμε αυτόν τον αντίπαλο – ο Κάρολος συμφωνεί μαζί μου ακόμη περισσότερο από εμένα – δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουμε αυτόν τον αντίπαλο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε.
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, καταφέροντας πλήγμα στην ομάδα παραγωγών πετρελαίου, καθώς μια άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν αποκαλύπτει τη διχόνοια μεταξύ των χωρών του Κόλπου.
  • Ειρηνευτικές συνομιλίες: Οι μεσολαβητές στο Πακιστάν αναμένουν να λάβουν μια αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν τις επόμενες ημέρες, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέδειξε ότι δεν θα αποδεχόταν μια προηγούμενη εκδοχή, αναφέρουν πηγές προσκείμενες στη διαδικασία.
  • Στον Λίβανο: Παρά την κηρυχθείσα κατάπαυση του πυρός, οι ισραηλινές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους σε όλο τον νότιο Λίβανο την Τρίτη, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης και εθνικές αρχές.

06:20 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Δείπνο στον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ λέει ότι ο Βασιλιάς Κάρολος δεν θέλει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα – Η αναφορά στον Σαίξπηρ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Βασιλιάς Κάρολος δεν θέλει το Ιράν να...
05:15 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Οι Χούθι δηλώνουν ότι «δεν είναι ουδέτεροι», επαναβεβαιώνοντας την απειλητική για την παγκόσμια ναυτιλία υποστήριξή τους προς το Ιράν

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης καταδίκασαν την «πειρατεία» των ΗΠΑ στον Κόλπο του Ομάν, λέγοντα...
02:27 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Τα πολεμικά σενάρια που εξετάζουν οι ΗΠΑ για Ιράν: Πιο πιθανή μια επανέναρξη βομβαρδισμών κι όχι μια χερσαία επιχείρηση

Ανοιχτές παραμένουν για τις ΗΠΑ μια σειρά επιλογών αναφορικά με τη στάση τους απέναντι στο Ιρά...
01:42 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Λίβανος: Οκτώ νεκροί, ανάμεσα τους τρεις διασώστες, από ισραηλινά πλήγματα

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη (28/4) από νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, αναφέ...
