Τεχεράνη: «Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στοχεύει στον εσωτερικό διχασμό»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την πρόκληση εσωτερικής κατάρρευσης στη χώρα.

LIVE – 61η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε κεντρική φιγούρα μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ και διετέλεσε επικεφαλής διαπραγματευτής στις άμεσες συνομιλίες στο Πακιστάν, κατηγόρησε τον Αμερικανό Πρόεδρο για προσπάθεια χειραγώγησης της ιρανικής κοινής γνώμης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίζει τη χώρα σε δύο ομάδες: τους σκληροπυρηνικούς και τους μετριοπαθείς, και στη συνέχεια μιλά αμέσως για ναυτικό αποκλεισμό προκειμένου να εξαναγκάσει το Ιράν σε υποταγή μέσω της οικονομικής πίεσης και της εσωτερικής διχόνοιας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η στρατηγική της Ουάσιγκτον έχει περάσει σε μια νέα, πιο επιθετική φάση.

«Ο εχθρός έχει εισέλθει σε μια νέα φάση και θέλει να ενεργοποιήσει την οικονομική πίεση και τον εσωτερικό διχασμό μέσω του ναυτικού αποκλεισμού και της προπαγάνδας των μέσων ενημέρωσης, για να μας εξασθενήσει ή ακόμη και να μας κάνει να καταρρεύσουμε εκ των έσω», είπε χαρακτηριστικά.

Ως μοναδική λύση απέναντι σε αυτές τις πιέσεις, ο Γκαλιμπάφ απηύθυνε έκκληση για «διατήρηση της ενότητας».

Υπουργός Πετρελαίου: «Αποτελεσματική η διανομή καυσίμων»

Παρά τον ναυτικό αποκλεισμό που βρίσκεται σε ισχύ από τις 13 Απριλίου —σε αντίποινα για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη— η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται καθησυχαστική ως προς τις εσωτερικές ενεργειακές ανάγκες.

Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Μοχσέν Πακνετζάντ, δήλωσε στο δίκτυο IRIB ότι ο εφοδιασμός και η διανομή καυσίμων παραμένουν σταθερά.

«Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία πετρελαίου εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν διακοπές», επεσήμανε.

Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις, αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι ο παρατεταμένος αποκλεισμός των λιμανιών και των Στενών ενδέχεται να εξαντλήσει τη χωρητικότητα αποθήκευσης αργού πετρελαίου του Ιράν, αναγκάζοντας τελικά τη χώρα να περιορίσει δραστικά την παραγωγή της.

Πόσες ώρες ύπνου μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι δείχνει μεγάλη μελέτη

Άδωνις Γεωργιάδης για βίντεο γιατρού: Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ

Tράπεζα της Ελλάδας: Μειωμένες οι καταθέσεις νοικοκυριών τον Μάρτιο, αυξημένες των επιχειρήσεων – Αναλυτικά τα στοιχεία

Οι Γερμανοί «κόβουν» το ΙΧ λόγω των τιμών των καυσίμων

Τα όνειρά μας δεν είναι τυχαία – Να τι πραγματικά συμβαίνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:50 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Ο Κόουλ Άλεν σε selfie οπλισμένος σαν αστακός, με βραδινό ένδυμα, πριν την επίθεση στο δείπνο του Λευκού Οίκου

Με βραδινό ένδυμα, αλλά οπλισμένος μέχρι τα δόντια, ο ύποπτος που άνοιξε πυρ στο δείπνο των αν...
23:09 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Η «αόρατη» σύνδεση των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία – Το «διπλό ταμπλό» του Πούτιν και μια γεωπολιτική σκακιέρα στις φλόγες

Η μακρά τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν την Τετάρτη,...
20:49 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν: Ο Ρώσος ηγέτης πρότεινε προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία – «Θετική» η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησαν την ...
20:05 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Πεντάγωνο: 25 δισ. δολάρια έχει κοστίσει ο πόλεμος με το Ιράν – Σφοδρή αντιπαράθεση Χέγκσεθ με Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο

Για πρώτη φορά από την έναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε επίσημ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς