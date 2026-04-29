Τεχεράνη: «Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στοχεύει στον εσωτερικό διχασμό»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την πρόκληση εσωτερικής κατάρρευσης στη χώρα.

Ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε κεντρική φιγούρα μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ και διετέλεσε επικεφαλής διαπραγματευτής στις άμεσες συνομιλίες στο Πακιστάν, κατηγόρησε τον Αμερικανό Πρόεδρο για προσπάθεια χειραγώγησης της ιρανικής κοινής γνώμης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίζει τη χώρα σε δύο ομάδες: τους σκληροπυρηνικούς και τους μετριοπαθείς, και στη συνέχεια μιλά αμέσως για ναυτικό αποκλεισμό προκειμένου να εξαναγκάσει το Ιράν σε υποταγή μέσω της οικονομικής πίεσης και της εσωτερικής διχόνοιας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η στρατηγική της Ουάσιγκτον έχει περάσει σε μια νέα, πιο επιθετική φάση.

«Ο εχθρός έχει εισέλθει σε μια νέα φάση και θέλει να ενεργοποιήσει την οικονομική πίεση και τον εσωτερικό διχασμό μέσω του ναυτικού αποκλεισμού και της προπαγάνδας των μέσων ενημέρωσης, για να μας εξασθενήσει ή ακόμη και να μας κάνει να καταρρεύσουμε εκ των έσω», είπε χαρακτηριστικά.

Ως μοναδική λύση απέναντι σε αυτές τις πιέσεις, ο Γκαλιμπάφ απηύθυνε έκκληση για «διατήρηση της ενότητας».

Υπουργός Πετρελαίου: «Αποτελεσματική η διανομή καυσίμων»

Παρά τον ναυτικό αποκλεισμό που βρίσκεται σε ισχύ από τις 13 Απριλίου —σε αντίποινα για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη— η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται καθησυχαστική ως προς τις εσωτερικές ενεργειακές ανάγκες.

Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Μοχσέν Πακνετζάντ, δήλωσε στο δίκτυο IRIB ότι ο εφοδιασμός και η διανομή καυσίμων παραμένουν σταθερά.

«Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία πετρελαίου εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν διακοπές», επεσήμανε.

Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις, αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι ο παρατεταμένος αποκλεισμός των λιμανιών και των Στενών ενδέχεται να εξαντλήσει τη χωρητικότητα αποθήκευσης αργού πετρελαίου του Ιράν, αναγκάζοντας τελικά τη χώρα να περιορίσει δραστικά την παραγωγή της.