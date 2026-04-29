Παπασταύρου: Μέχρι μέσα Μαΐου η παρουσίαση του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ

Enikos Newsroom

Πολιτική

Σταύρος Παπασταύρου

Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παρουσιαστεί για δημόσια διαβούλευση, ο ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σε τοποθέτησή του στο κλείσιμο της τελευταίας συνεδρίασης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, η οποία επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και τη μερική ενσωμάτωση σχετικής Οδηγίας, ο Σταύρος Παπασταύρου είπε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα διότι πρέπει να γίνει με όρους διαφάνειας και προστασίας του περιβάλλοντος, και βεβαίωσε ότι ο ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός θα παρουσιαστεί για δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Μαΐου.

Αναφορικά με την πρόβλεψη του νομοσχεδίου για πολεοδομική επέκταση σε προστατευόμενες περιοχές, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι απετέλεσε σημείο έντονης συζήτησης το «εάν κάνουμε έναν de facto αποχαρακτηρισμό της περιοχής Natura με το νομοσχέδιο που φέρνουμε, και ότι ουσιαστικά ερχόμαστε… να εκχερσώσουμε, να μπαζώσουμε τις περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Δεν ισχύει αυτό» τόνισε ο κ. Παπασταύρου και συνέχισε: Το 28% του χερσαίου τμήματος της χώρας είναι ενταγμένο στο Natura. Μιλάμε για 425.000 μόνιμους κατοίκους. Ακούσαμε τους ίδιους τους δημάρχους. Ακούσαμε τους ίδιους τους ανθρώπους να λένε ότι, «αυτό που έχουμε τώρα δημιουργεί αναρχία. Αυτό που έχουμε τώρα προσβάλλει το περιβάλλον». Ναι, ακούγεται πιο καλά να λες δεν κάνω τίποτα αλλά, στην πραγματικότητα, βάζεις το πρόβλημα κάτω από το χαλί…».

Απευθυνόμενος, μάλιστα, στον εισηγητή της μειοψηφίας και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Φρέντυ Παρασύρη, είπε ότι «δεν αποτελεί οριζόντια διάταξη, με την έννοια ότι δεν εφαρμόζεται αυτοτελώς. Διότι θα πρέπει να φιλτραριστεί από τα τοπικά πολεοδομικά και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια και άρα θα μπει στη διαδικασία της στρατηγικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και σίγουρα, θα έχουμε την ασφαλιστική δικλίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας. ‘Αρα για μένα είναι ξεκάθαρο το δίλημμα: Ή θα λέμε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε, ποιά είναι η πραγματικότητα, ότι τα Γιάννινα, το Ναύπλιο, νησιά ολόκληρα, δεν θα επεκτείνονται, αλλά στην πραγματικότητα θα επεκτείνονται, χωρίς κανένα χωροταξικό σχεδιασμό. Ή, θα βάλουμε κάποιους κανόνες [. . .] Αν, δηλαδή, θα μείνουμε σε μια κακώς εννοούμενη πολιτική ορθότητα, αδιαφορώντας για την ουσιαστική προστασία της φύσης ή αν θα δούμε τα πραγματικά δεδομένα και θα ικανοποιήσουμε, ορθολογικά, τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού με κανόνες, οι οποίοι διατηρούν το φυσικό κεφάλαιο και την βιοποικιλότητα. Εμείς προφανώς επιλέγουμε το δεύτερο» είπε ο κ. Παπασταύρου.

Η κριτική

Νωρίτερα, ο κ. Παρασύρης είχε πει ότι η πολεοδομική επέκταση έως και 20% σε περιοχές Νατούρα, «δεν τεκμαίρεται από καμιά επιστημονική μελέτη [. . .] Αυτό το 20% θα μπορούσε να είναι και 30% σε κάποιες περιοχές, θα μπορούσε να είναι και 10%. Γιατί πρέπει να πάμε αναγκαστικά σε ένα ποσοστό το οποίο δεν το γνωρίζουμε και αναγκαστικά να πρέπει να υποβάλουμε τις περιοχές αυτές σε μία ενδεχόμενη ταλαιπωρία και να μην πάμε πολύ πιο εστιασμένα», αναρωτήθηκε ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σχετική κριτική άσκησαν και άλλοι βουλευτές, με τον αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτο Ζαμπάρα να λέει ότι η δυνατότητα οριζόντιας πολεοδόμησης αποδυναμώνει το καθεστώς προστασίας, και ότι, το όριο του 20% είναι αυθαίρετο, επιστημονικά ατεκμηρίωτο και επικίνδυνο.

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από την κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, (“Ναι” από ΝΔ, “Όχι” από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας, “επιφύλαξη” από ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και ΚΟ Νίκη), ενώ εισάγεται για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, αύριο Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόσες ώρες ύπνου μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι δείχνει μεγάλη μελέτη

Άδωνις Γεωργιάδης για βίντεο γιατρού: Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ

Open Business: Τεχνικές δυσκολίες στην πλατφόρμα εντοπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τι αναφέρουν

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Διευκρινίσεις για τη διακίνηση ώριμων τυριών στη Λέσβο – Αυτές είναι οι προϋποθέσεις

Τα όνειρά μας δεν είναι τυχαία – Να τι πραγματικά συμβαίνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
22:08 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Υπουργείο Εργασίας: «Λαϊκίστικη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μειωμένο ωράριο εργασίας»

«Λαϊκίστικη» χαρακτηρίζει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασία...
21:26 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα που συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Κυριά...
21:08 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 10,2 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι ποσοστά παίρνουν Τσίπρας – Καρυστιανού

Προβάδισμα 10,2 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τα αποτελέσματ...
19:55 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Τέμπη: Το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα για αποζημιώσεις και παραιτείται από όσα έχουν ήδη ασκηθεί

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς