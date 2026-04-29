Παπασταύρου: Μέχρι μέσα Μαΐου η παρουσίαση του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ

Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παρουσιαστεί για δημόσια διαβούλευση, ο ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σε τοποθέτησή του στο κλείσιμο της τελευταίας συνεδρίασης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, η οποία επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και τη μερική ενσωμάτωση σχετικής Οδηγίας, ο Σταύρος Παπασταύρου είπε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα διότι πρέπει να γίνει με όρους διαφάνειας και προστασίας του περιβάλλοντος, και βεβαίωσε ότι ο ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός θα παρουσιαστεί για δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Μαΐου.

Αναφορικά με την πρόβλεψη του νομοσχεδίου για πολεοδομική επέκταση σε προστατευόμενες περιοχές, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι απετέλεσε σημείο έντονης συζήτησης το «εάν κάνουμε έναν de facto αποχαρακτηρισμό της περιοχής Natura με το νομοσχέδιο που φέρνουμε, και ότι ουσιαστικά ερχόμαστε… να εκχερσώσουμε, να μπαζώσουμε τις περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Δεν ισχύει αυτό» τόνισε ο κ. Παπασταύρου και συνέχισε: Το 28% του χερσαίου τμήματος της χώρας είναι ενταγμένο στο Natura. Μιλάμε για 425.000 μόνιμους κατοίκους. Ακούσαμε τους ίδιους τους δημάρχους. Ακούσαμε τους ίδιους τους ανθρώπους να λένε ότι, «αυτό που έχουμε τώρα δημιουργεί αναρχία. Αυτό που έχουμε τώρα προσβάλλει το περιβάλλον». Ναι, ακούγεται πιο καλά να λες δεν κάνω τίποτα αλλά, στην πραγματικότητα, βάζεις το πρόβλημα κάτω από το χαλί…».

Απευθυνόμενος, μάλιστα, στον εισηγητή της μειοψηφίας και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Φρέντυ Παρασύρη, είπε ότι «δεν αποτελεί οριζόντια διάταξη, με την έννοια ότι δεν εφαρμόζεται αυτοτελώς. Διότι θα πρέπει να φιλτραριστεί από τα τοπικά πολεοδομικά και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια και άρα θα μπει στη διαδικασία της στρατηγικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και σίγουρα, θα έχουμε την ασφαλιστική δικλίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας. ‘Αρα για μένα είναι ξεκάθαρο το δίλημμα: Ή θα λέμε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε, ποιά είναι η πραγματικότητα, ότι τα Γιάννινα, το Ναύπλιο, νησιά ολόκληρα, δεν θα επεκτείνονται, αλλά στην πραγματικότητα θα επεκτείνονται, χωρίς κανένα χωροταξικό σχεδιασμό. Ή, θα βάλουμε κάποιους κανόνες [. . .] Αν, δηλαδή, θα μείνουμε σε μια κακώς εννοούμενη πολιτική ορθότητα, αδιαφορώντας για την ουσιαστική προστασία της φύσης ή αν θα δούμε τα πραγματικά δεδομένα και θα ικανοποιήσουμε, ορθολογικά, τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού με κανόνες, οι οποίοι διατηρούν το φυσικό κεφάλαιο και την βιοποικιλότητα. Εμείς προφανώς επιλέγουμε το δεύτερο» είπε ο κ. Παπασταύρου.

Η κριτική

Νωρίτερα, ο κ. Παρασύρης είχε πει ότι η πολεοδομική επέκταση έως και 20% σε περιοχές Νατούρα, «δεν τεκμαίρεται από καμιά επιστημονική μελέτη [. . .] Αυτό το 20% θα μπορούσε να είναι και 30% σε κάποιες περιοχές, θα μπορούσε να είναι και 10%. Γιατί πρέπει να πάμε αναγκαστικά σε ένα ποσοστό το οποίο δεν το γνωρίζουμε και αναγκαστικά να πρέπει να υποβάλουμε τις περιοχές αυτές σε μία ενδεχόμενη ταλαιπωρία και να μην πάμε πολύ πιο εστιασμένα», αναρωτήθηκε ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σχετική κριτική άσκησαν και άλλοι βουλευτές, με τον αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτο Ζαμπάρα να λέει ότι η δυνατότητα οριζόντιας πολεοδόμησης αποδυναμώνει το καθεστώς προστασίας, και ότι, το όριο του 20% είναι αυθαίρετο, επιστημονικά ατεκμηρίωτο και επικίνδυνο.

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από την κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, (“Ναι” από ΝΔ, “Όχι” από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας, “επιφύλαξη” από ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και ΚΟ Νίκη), ενώ εισάγεται για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, αύριο Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ