Μαρτυρίες ανθρώπων που ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον 89χρονο: «Με κοίταξε κατάματα και έβαλε το χέρι στην τσέπη – Εκεί τρομοκρατήθηκα» – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

89χρονος ΕΦΚΑ

Μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής από τον 89χρονο που έκανε την επίθεση στο Πρωτοδικείο της Αθήνας και στον ΕΦΚΑ έρχονται στη δημοσιότητα και φανερώνουν μία ακόμα πτυχή της υπόθεσης. Ο ηλικιωμένος ήταν τόσο ψύχραιμος όσο και απόλυτα ψυχρός, τρομάζοντας όποιον προσπάθησε να του εναντιωθεί.

Στον ANT1 μίλησαν ο αστυνομικός που τον συνέλαβε και βρήκε πάνω του το 38άρι περίστροφο αλλά και ο δικαστικός υπάλληλος ο οποίος επιχείρησε να τον καταδιώξει μετά την επίθεση.

«Σταμάτησε με κοίταξε κατάματα, έβαλε το χέρι στην τσέπη του, εκεί φοβήθηκα. Τρομοκρατήθηκα», λέει ο δικαστικός υπάλληλος Αντώνης Λως.

«Ήταν μία συνήγορος, λέει αυτός είναι βγαίνει έξω. Δεν το πολυσκέφτηκα άρχισα να πηγαίνω προς τα πίσω κι άρχισα να φωνάζω “φρουρά, φρουρά”».

Λίγα δευτερόλεπτα πριν ο υπερήλικας είχε τραυματίσει τέσσερις εργαζόμενες στα δικαστήρια.

«Μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι δεν άλλαξε καν το βήμα του. Ήταν απόλυτα ψύχραιμος με σταθερό βηματισμό. Σε όλη τη διαδρομή από την έξοδο μέχρι και περίπου το ύψος των διοικητικών γραφείων του Πρωτοδικείου, εγώ φώναζα. Δεν ήρθε κανένας.

Το ύφος του ήταν ανέκφραστο τελείως. Με προσπέρασε, έβγαλε από την τσέπη τρεις φακέλους, τους άφησε στο παρτέρι, γύρισε και μπήκε μέσα στο πλήθος».

«Θα με δείτε στα κανάλια»

«Με την ακινητοποίηση του 89χρονου, αυτό που μας δήλωσε είναι ότι θα τον δούμε στις ειδήσεις, σε όλα τα κανάλια» είπε στον ANT1 ο Χαράλαμπος Τσίτσικας, ανθυπαστυνόμος.

Είναι ο αστυνομικός που ακινητοποίησε τον 89χρονο μέσα στο ξενοδοχείο στην Πάτρα. Τον οδηγεί έξω και με συναδέλφους του του περνούν χειροπέδες.

«Είχε ένα 38άρι περίστροφο γεμάτο με φυσίγγια και είχε επιπρόσθετες σφαίρες στην τσέπη του παντελονιού του.»

Η εμφάνιση του 89χρονου στον ΑΝΤ1 πριν 3 χρόνια

Πριν τρία χρόνια ο ηλικιωμένος που δημιούργησε πανικό στο Πρωτοδικείο είχε μιλήσει στην τηλεόραση του ANT1. Τότε, το 2023, βρισκόταν στο Τατόϊ, για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και είχε συνομιλήσει με ρεπόρτερ του σταθμού. Είχε μιλήσει με οργή για το πολίτευμα της Δημοκρατίας και τις ανισότητες που αυτή, σύμφωνα με τον ίδιον, δημιουργεί.

Κρατούσε δε και μια εικόνα του τέως βασιλιά κι όταν η ρεπόρτερ τον πλησίασε για μια δήλωση, της είπε ότι η χώρα μας δεν έχει δημοκρατία αλλά πλουτοκρατία.

«Από την Καλαμάτα. Έχουμε τον Κολοκοτρώνη εκεί πέρα εμείς. Δεν είναι ο θάνατος του Κωνσταντίνου. Είναι ο θάνατος της Ελλάδας και της βασιλείας. Δείξε μου εσύ τα καλά που χει κάνει η Δημοκρατία. Δείξε και τα καλά που κάναν οι βασιλείς. Όλη η Ελλάδα βασιλιάδες είχε από τον Μέγα Αλέξανδρο και πιο μπροστά και στο Βυζάντιο βασιλιάδες είχαν. Δεν είναι δημοκρατία αυτή που έχουμε».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

