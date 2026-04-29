Εξιτήριο για τις 4 γυναίκες που τραυμάτισε ο 89χρονος στο Πρωτοδικείο – Παραμένει νοσηλευόμενος ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ

Οι 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς του 89χρονου κατά την επίθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών το πρωί της Τρίτης (28/4) έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάστασή τους είναι σταθερή και δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω νοσηλεία τους.

Αντίθετα, ο υπάλληλος που τραυματίστηκε από τον 89χρονο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, παραμένει για νοσηλεία στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του ίδιου νοσοκομείου, όπου συνεχίζει να παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Την Πέμπτη η απολογία του 89χρονου

Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο 89χρονος που κατηγορείται για τις ένοπλες επιθέσεις. Ο ηλικιωμένος ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του και τελικά θα οδηγηθεί αύριο, στη 1 το μεσημέρι, ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς πως αυτό που ήθελε να πετύχει ήταν να δημιουργήσει «ντόρο», ώστε να λυθεί το θέμα της διεκδίκησής του για αύξηση της σύνταξης που λάμβανε στην Ελλάδα ως συνταξιούχος εξωτερικού, το οποίο είχε κριθεί μη νόμιμο.

Φέρεται να δηλώνει ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι αν ήθελε να σκοτώσει υπαλλήλους, θα τους στόχευε και δεν θα πυροβολούσε στο έδαφος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος, μετά τις ένοπλες επιθέσεις, μετέβη στην Πάτρα και συνελήφθη τελικά το μεσημέρι της Τρίτης, σε ξενοδοχείο της πόλης που βρίσκεται κοντά στα ΚΤΕΛ και το λιμάνι. Είχε ήδη βγάλει εισιτήριο προκειμένου να ταξιδέψει με πλοίο στην Ανκόνα.

«Θα με δείτε στις ειδήσεις» ήταν τα πρώτα λόγια του 89χρονου, όταν συνελήφθη στο ξενοδοχείο της Πάτρας. Ο ηλικιωμένος ήταν χαμογελαστός κατά την σύλληψή του, όπως περιγράφει μία υπάλληλος του ξενοδοχείου, όπου είχε καταφύγει ο ηλικιωμένος.

Διώξεις για 3 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα

Νωρίτερα σήμερα, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 89χρονου ποινικές διώξεις για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη οπλοφορία όπλου για θύρα κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

Παράνομη κατοχή όπλων, (μαχαίρια και ρέπλικα)

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

«Ήθελα να ταρακουνήσω το σύστημα»

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, ο 89χρονος φέρεται πως υποστήριξε στον δικηγόρο κ. Βασίλη Νουλέζα, που ανέλαβε την υπεράσπισή του, δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ενώ δεν επιθυμούσε να τραυματίσει αθώους ανθρώπους. «Το μόνο που ήθελα, ήταν να ταρακουνήσω και να φοβίσω το σύστημα, που φέρεται άδικα στους πολίτες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δύο ένοπλες επιθέσεις

Ο πρώτος συναγερμός σήμανε στις 10:30 το πρωί της Τρίτης, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Μετέβη από το σπίτι του με ταξί στο σημείο, το οποίο είχε κλείσει ένα 24ωρο νωρίτερα με τηλεφώνημα από μίνι μάρκετ στα Άνω Πατήσια, κρύβοντας μία καραμπίνα κάτω από την καμπαρντίνα που φορούσε. Εισέβαλε στο κτίριο και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου πυροβόλησε, με αποτέλεσμα τα σκάγια να χτυπήσουν στα πόδια έναν υπάλληλο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έκαναν τουρνικέ στον τραυματία, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία, και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον «Ερυθρό Σταυρό».

Περίπου μία ώρα αργότερα, ο ηλικιωμένος μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο στην οδό Λουκάρεως. Εκεί, χωρίς να τον σταματήσει απολύτως κανένας, εισέβαλε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου, μπήκε σε γραφείο και πυροβόλησε και πάλι χαμηλά, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τρεις γυναίκες, και πάλι στα πόδια, ενώ ακόμη μία δικαστική υπάλληλος διακομίστηκε μαζί τους στο νοσοκομείο, λόγω ισχυρού σοκ.

«Στον ΕΦΚΑ, αλλά και στο χώρο του Πρωτοδικείου Αθηνών, είχα πάει και τον είχα ελέγξει, όπως και την είσοδο και την έξοδο, και παρατήρησα ότι στον ΕΦΚΑ γύρω στις 10:00 που ανέβηκα στον τέταρτο όροφο, ο υπάλληλος security συνομιλούσε με δύο γυναίκες και δεν με ήλεγξε κανείς».

Σχετικά με την καραμπίνα που χρησιμοποίησε κατά την δράση του, ο ίδιος υποστηρίζει πως την αγόρασε το καλοκαίρι και την μετέτρεψε σε κοντόκανη, ενώ είχε μαζί του περίστροφο. «Εάν είχε παρέμβει κάποιος αστυνομικός, θα πέταγα το όπλο και θα παραδινόμουν, διότι τα παιδιά της ΕΛ.ΑΣ. είναι τίμια και παλεύουν. Έχω απόλυτο σεβασμό στην αστυνομία».

Το παρελθόν του 89χρονου

Όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στο enikos.gr, στις 7 Νοεμβρίου 2018 ο ηλικιωμένος είχε πάει στο γραφείο εισαγγελέα και την απείλησε. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, είχε αφήσει πάνω στο γραφείο της φάκελο με φυσίγγια.

Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, κινητοποιήθηκαν οι Αρχές και, με εισαγγελική εντολή, εισήχθη στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί, όπου και νοσηλεύτηκε για 23 ημέρες.

Στις συνεδρίες που έκανε με τον γιατρό που τον παρακολουθούσε, υποστήριξε ότι «θέλω να κάνω κακό γιατί δεν μου βγάζουν τη σύνταξη». Περιέγραψε ότι είχε ένσημα, καθώς είχε δουλέψει σε Αμερική και Γερμανία και ότι στην Ελλάδα δεν του τα αναγνωρίζουν. Μάλιστα είχε εργαστεί σε εργοστάσιο με πυρίτιδα, γεγονός που εξηγεί και το ότι γνωρίζει καλά από όπλα.