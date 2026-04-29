Μαρτυρία υπαλλήλου του ξενοδοχείου για τον 89χρονο: «Τον πήρε ο ύπνος στον καναπέ – Χαμογελούσε όταν τον συνέλαβαν»

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

89χρονος πυροβολισμοί ΕΦΚΑ, Εφετείο

«Θα με δείτε στις ειδήσεις» ήταν τα πρώτα λόγια του 89χρονου, όταν συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε ξενοδοχείο στην Πάτρα για τις επιθέσεις που είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα το πρωί στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως.

Ο ηλικιωμένος ήταν χαμογελαστός κατά την σύλληψή του, όπως περιγράφει μία υπάλληλος του ξενοδοχείου στην Πάτρα, όπου είχε καταφύγει ο 89χρονος, επιδιώκοντας την επόμενη ημέρα να πάρει το πλοίο για την Ανκόνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας άσκησε σήμερα ποινική δίωξη για κακουργήματα και πλημμελήματα σε βάρος του ηλικιωμένου και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

«Τον πήρε ο ύπνος στον καναπέ»

Η υπάλληλος περιγράφει το χρονικό του εντοπισμού και της σύλληψης του 89χρονου, ο οποίος νωρίτερα είχε σκορπίσει τον τρόμο, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους στις δύο ένοπλες επιθέσεις.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom, η κ. Ναυσικά, ανέφερε ότι ο 89χρονος θέλησε να κλείσει ένα δωμάτιο αλλά επειδή δεν υπήρχε κάποιο ελεύθερο, ζήτησε να ξεκουραστεί σε καναπέ του μπαρ, όπου και τον πήρε ο ύπνος.

«Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε καταλάβει ποιος ήταν. Πλησιάζοντάς τον ενώ κοιμόταν συνειδητοποιήσαμε ποιος ήταν. Είδαμε τον ίδιο μπερέ, την ίδια καπαρντίνα που φάνηκαν σε κάποιες εικόνες. Μόλις το καταλάβαμε περιμέναμε μέχρι να έρθει η αστυνομία. Δεν φοβηθήκαμε, ο κύριος ήταν ευγενέστατος, δεν έδειξε κανένα σημάδι επιθετικότητας. Δεν προσπάθησε να κρύψει τίποτα, φορούσε τα ίδια ρούχα, το ίδιο καπέλο που φαινόταν και στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας», περιέγραψε η υπάλληλος.

«Έδειξε σε συνάδελφο εισιτήριο με το όνομά του για την Ανκόνα»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο αστυνομικός με πολιτικά ρούχα που έφτασε στο ξενοδοχείο, οριακά πρόλαβε τον 89χρονο καθώς έβγαινε από την τουαλέτα και ετοιμαζόταν να φύγει για να πάει για φαγητό, ενώ ήταν άγνωστο αν θα επέστρεφε στον χώρο.

«Μας πήραν και μας ενημέρωσαν ότι μάλλον πρόκειται για τον δράστη» είπε σε άλλο σημείο, ενώ ανέφερε ότι ο ηλικιωμένος «είχε σκοπό να φύγει την επόμενη ημέρα, έδειξε σε συνάδελφο εισιτήριο με το όνομά του για την Ανκόνα και σε εμένα είπε ότι ήταν κουρασμένος από το ταξίδι με το λεωφορείο».

Η σύλληψη έγινε ακριβώς απ’ έξω «και ο παππούς χαμογελούσε», είπε η υπάλληλος και περιέγραψε πως «όταν τον ρώτησαν “τι έκανες το πρωί;”, απάντησε “με έχουν διαλύσει από τον ΕΦΚΑ.

Μετά την σύλληψη του ηλικιωμένου, όπως περιγράφει, οι αστυνομικοί άνοιξαν την καπαρντίνα του 89χρονου και βρήκαν το πιστόλι, που ήταν γεμάτο με σφαίρες.

«Φεύγοντας, πέρασε από το μπαρ ήθελε να περάσει από μέσα για να μας χαιρετήσει, μας είπε χαμογελώντας “ευχαριστώ παιδιά” και “θα με δείτε στις ειδήσεις”», κατέληξε η υπάλληλος του ξενοδοχείου.

