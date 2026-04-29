Ουκρανία: 5 νεκροί, 23 τραυματίες – Ζημιές σε νοσοκομείο, πλήγμα και σε περιοχή UNESCO

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τοπικές αρχές, ενώ σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν σε υποδομές, μεταξύ των οποίων και νοσοκομείο στην Οδησσό.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 171 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Από αυτά, τα 154 καταρρίφθηκαν, ωστόσο καταγράφηκαν 12 πλήγματα σε 10 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντα drones έπεσαν σε ακόμη 12 σημεία, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Νεκροί και τραυματίες σε πολλές περιοχές

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, δύο άνδρες ηλικίας 74 και 54 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ επτά άτομα τραυματίστηκαν από επιθέσεις σε 12 οικισμούς, μεταξύ των οποίων και η πόλη του Χαρκόβου. Ζημιές υπέστησαν πολυκατοικίες, κατοικίες, σιδηροδρομικές υποδομές, οχήματα και εμπορικά κέντρα.

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν, ενώ στην περιφέρεια του Σούμι μία 65χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, με τις αρχές να καταγγέλλουν ότι επλήγησαν σκόπιμα πολιτικές υποδομές.

Στη Χερσώνα, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τις ρωσικές δυνάμεις να στοχεύουν συνολικά 37 οικισμούς.

Εκτεταμένες επιθέσεις στη Ζαπορίζια

Στη Ζαπορίζια, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ καταγράφηκαν συνολικά 833 επιθέσεις σε 43 οικισμούς μέσα σε μία ημέρα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σοβαρές ζημιές σε νοσοκομείο στην Οδησσό

Στην περιφέρεια της Οδησσού, ρωσικά drones έπληξαν περιοχές στον νότο, τραυματίζοντας έναν άνδρα 47 ετών και μία γυναίκα 56 ετών.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, ξενοδοχείο, αποθήκες και λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ σημαντικές καταστροφές υπέστη και περιφερειακό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, το τμήμα επειγόντων περιστατικών καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές υπέστησαν και τα τμήματα παθολογίας, καρδιολογίας και χειρουργικής, καθώς και οι αίθουσες υπερήχων και ακτινογραφιών.

Δεν υπήρξαν θύματα εντός του νοσοκομείου, καθώς προσωπικό και ασθενείς είχαν μεταφερθεί εγκαίρως σε καταφύγια.

Russia struck infrastructure facilities in Izmail, damaging the district hospital building and wounding civilians in the attack. #Ukraine pic.twitter.com/zFuKpUQ8yv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 29, 2026

⚡️Russia struck infrastructure facilities in Izmail. As a result of the attack, the hospital building was damaged. There are casualties.https://t.co/SsknmZRWdY

(Izmail sits in southwestern Ukraine, right on the Danube River, almost touching Romania.) pic.twitter.com/gUe9id2UWd — Lew Anno Support#USA#NATO#Ukraine 24/2-22 (@anno1540) April 29, 2026

This night, the Geranium-type UAVs focused on targets in Kharkov and the surrounding region, Odessa and Izmail, as well as in the Dnepropetrovsk and Sumy regions and the Ukrainian Armed Forces-controlled Kramatorsk. pic.twitter.com/2mpis4Qip1 — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) April 29, 2026

Ζημιές και στο φυσικό περιβάλλον – Διακοπές ρεύματος

Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης στο Δέλτα του Δούναβη, σε προστατευόμενη περιοχή της UNESCO.

Παράλληλα, η Ukrenergo ανακοίνωσε διακοπές ηλεκτροδότησης σε πολλές περιφέρειες, μεταξύ των οποίων Ντονέτσκ, Σούμι, Χάρκοβο, Τσερνίχιβ, Οδησσός και Ζαπορίζια.

Τα συνεργεία έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλείας.