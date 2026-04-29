Ηράκλειο: Κρατούμενος χτύπησε αστυνομικό γιατί του πήρε το τσιγάρο

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

τσιγάρο
Πηγή; unsplash.com/Andres Siimon

Επίθεση σε έναν αστυνομικό, επειδή του πήρε το τσιγάρο που είχε ανάψει μέσα στο σαλόνι του πλοίου κατά τη μεταγωγή του από τον Πειραιά στο Ηράκλειο, εξαπέλυσε ένας Αλβανός ποινικός τα ξημερώματα της Τρίτης.

Το περιστατικό συνέβη, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Μεταγωγών μετέφεραν κρατούμενους από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο. Ανάμεσα σε αυτούς και ένας Αλβανός ποινικός, ο οποίος κάποια στιγμή ζήτησε να βγει για τσιγάρο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι αστυνομικοί φέρονται να του ζήτησαν να κάνει λίγη υπομονή, ωστόσο, εκείνος αντέδρασε και άναψε το τσιγάρο στο σαλόνι του πλοίου.

Ο ένας εκ των αστυνομικών πήρε το αναμμένο τσιγάρο από τον κρατούμενο, καθώς επρόκειτο για κλειστό χώρο όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, και ο κρατούμενος αντέδρασε. Όπως περιγράφεται, αν και φορούσε χειροπέδες χτύπησε τον αστυνομικό στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του ματώσει τα χείλη.

