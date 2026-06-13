Πέντε πυρκαγιές σήμερα λόγω κεραυνών – Δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές

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Πέντε πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα, Σάββατο (13/6) σε δασικές εκτάσεις λόγω της κεραυνικής δραστηριότητας.

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στον Σχίνο Κορινθίας, που πλέον είναι υπό ελέγχο, αλλά και στη Σκαλωσιά Κορινθίας, στη Θήβα και στα Μέθανα (οριοθετημένες).

Άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για τις πυρκαγιές αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Για την αντιμετώπισή τους επιχειρούν συνολικά 45 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα ενώ επιχείρησαν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

Από τις πυρκαγιές δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. ‎