Πέντε πυρκαγιές σήμερα λόγω κεραυνών – Δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές

Πέντε πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα, Σάββατο (13/6) σε δασικές εκτάσεις λόγω της κεραυνικής δραστηριότητας.

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Κοινωνία

φωτιά, Κορινθία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέντε πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα, με αιτία τους κεραυνούς.
  • Καμία κατοικία ή υποδομή δεν απειλήθηκε από τα περιστατικά.
  • Η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς σοβαρές συνέπειες.

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Πέντε πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα, Σάββατο (13/6) σε δασικές εκτάσεις λόγω της κεραυνικής δραστηριότητας.

Φωτιά στα Μέθανα

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στον Σχίνο Κορινθίας, που πλέον είναι υπό ελέγχο, αλλά και στη Σκαλωσιά Κορινθίας, στη Θήβα και στα Μέθανα (οριοθετημένες).

Άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για τις πυρκαγιές αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.

Φωτιά στο Λουτράκι

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Για την αντιμετώπισή τους επιχειρούν συνολικά 45 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα ενώ επιχείρησαν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

Από τις πυρκαγιές δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. ‎

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