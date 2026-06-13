Μαρία Κίτσου: «Δεν μετάνιωσα που μίλησα δημόσια για την κατάθλιψη – Η επίπλαστη ευτυχία του Instagram δεν είναι αλήθεια»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού στον ALPHA βρέθηκε σήμερα, Σάββατο η Μαρία Κίτσου. Μεταξύ άλλων μίλησε για την απόφασή της να πει για την κατάθλιψη που πέρασε.

«Με βοηθάει ότι γυρίζω από την πρόβα και είμαι χαρούμενη. Πηγαίνω στη σκηνή με χαρά. Ανυπομονώ για το καλοκαίρι να βγούμε έξω και να κάνω μπάνιο στην πισίνα. Με έχει βγάλει από όποια θλίψη και κατάθλιψη. Αν και δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Είναι ευλογία», ανέφερε η Μαρία Κίτσου.

“Δεν το μετάνιωσα που το είπα”

Η ηθοποιός συμπλήρωσε: «Δεν το μετάνιωσα που το είπα γιατί ευτυχώς δεν είχα τέτοια σχόλια. Αντίθετα, είχα μηνύματα και ιστορίες ανθρώπων, που είτε έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις και έχουν βγει από αυτό, είτε από ανθρώπους που δυστυχώς παλεύουν. Πήρα μόνο καλά μηνύματα και συμπαράστασης, ότι τους έδωσα θάρρος και ότι δεν είναι μόνοι τους. Κακά τα ψέματα, αυτή η επίπλαστη ευτυχία του Instagram δεν είναι αλήθεια. Όλοι αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες και απλά βγάζουμε τις καλύτερες στιγμές μας».

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