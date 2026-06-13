Ναρκωτικά στα Βόρεια Προάστια: Τι υποστήριξε ο φερόμενος ως αρχηγός στην απολογία του – Η σύνδεση με οπαδικό επεισόδιο στην Κηφισιά

Εννέα συλληφθέντες, επτά ανήλικοι και δύο ενήλικοι, κατηγορούνται για τη μετατροπή σχολείων και παιδικών χαρών των Βορείων Προαστίων σε πιάτσες διακίνησης κοκαΐνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει δύο εγκληματικές οργανώσεις, με τον καταζητούμενο 21χρονο αρχηγό της πρώτης να συνδέεται και με άγρια οπαδική επίθεση στην Κηφισιά.

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Σοκαριστικοί οι διάλογοι της σπείρας που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας
Ο 21χρονος αρχηγός και ο 22χρονος υπαρχηγός της πρώτης οργάνωσης, ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες οπαδικού βίαιου επεισοδίου στην Κηφισιά Πηγή:Ert News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα δικαστήρια βρέθηκαν οι εννέα συλληφθέντες (εφτά ανήλικοι και δύο ενήλικοι) που κατηγορούνται για τη μετατροπή σχολείων και παιδικών χαρών των Βορείων Προαστίων σε πιάτσες διακίνησης ναρκωτικών.
  • Οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δύο ξεχωριστές εγκληματικές οργανώσεις, με ακτίνα δράσης σε Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο, Νέα Ερυθραία και Θρακομακεδόνες.
  • Η υπόθεση συνδέεται και με άγρια οπαδική επίθεση στην Κηφισιά, καθώς ο καταζητούμενος αρχηγός και ο υπαρχηγός της πρώτης οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες.

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Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 9 συλληφθέντων (7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, από 14 έως 19 ετών), που κατηγορούνται για τη μετατροπή σχολείων και παιδικών χαρών των Βορείων Προαστίων, σε πιάτσες διακίνησης κοκαΐνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών.

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Ανακριτής και  εισαγγελέας, συνεδριάζουν για να αποφασίσουν αν θα τους επιβληθούν περιοριστικοί όροι ή αν θα οδηγηθούν στη φυλακή. Ως αρχηγικό μέλος κατηγορείται ένας 19χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τον ηγετικό ρόλο που του αποδίδεται.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε ότι ανήλικη συγκατηγορούμενή του απευθυνόταν σε εκείνον μόνο για συμβουλές, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν αποκόμιζε οικονομικό όφελος από τη δραστηριότητα που του αποδίδεται.

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Δείτε βίντεο:

Το κατηγορητήριο και η δομή των δύο οργανώσεων

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δύο ξεχωριστές εγκληματικές οργανώσεις. Ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής του, ο καθένας αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες που αφορούν:

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  • Διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
  • Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών σε χώρους εκπαίδευσης
  • Παράνομη οπλοκατοχή

Η «ακτίνα δράσης» των συμμοριών:

1η Οργάνωση: Δραστηριοποιούνταν σε Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο και Νέα Ερυθραία. Ως εγκέφαλος φέρεται ένας 21χρονος, ο οποίος διαφεύγει τη σύλληψη.

2η Οργάνωση: Είχε ως ορμητήριο τους Θρακομακεδόνες. Ένας 19χρονος που απολογήθηκε σήμερα αρνείται τον ηγετικό ρόλο, ισχυριζόμενος ότι απλώς έδινε συμβουλές σε ανήλικη συγκατηγορούμενή του και δεν είχε οικονομικό όφελος.

Η σύνδεση με το οπαδικό χτύπημα στην Κηφισιά

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς ο 21χρονος αρχηγός και ο 22χρονος υπαρχηγός της πρώτης οργάνωσης, ταυτοποιήθηκαν και ως οι δράστες άγριας οπαδικής επίθεσης στην Κηφισιά, η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της 14ης Φεβρουαρίου στη διασταύρωση των οδών Γεωργαντά και Κολοκοτρώνη:

Ένα λευκό αυτοκίνητο με οδηγό τον 21χρονο, ακινητοποιήθηκε δίπλα σε όχημα όπου επέβαιναν δύο νεαροί (34 και 22 ετών), επειδή ο ένας φορούσε ρούχα με σήμα ποδοσφαιρικής ομάδας.

Από το όχημα κατέβηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία φέρονται να ρώτησαν τα θύματα ποια ομάδα υποστηρίζουν και στη συνέχεια να τα αποβιβάσουν με τη βία από το αυτοκίνητο, προτού τους επιτεθούν. Όπως καταγράφεται στο βίντεο, κύριος στόχος της επίθεσης ήταν ο συνοδηγός, ενώ λιγότερα χτυπήματα δέχθηκε ο οδηγός.

Οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο, ενώ τα θύματα, ηλικίας 34 και 22 ετών, κατήγγειλαν το περιστατικό στην Ασφάλεια Κηφισιάς.

Έπειτα από έρευνα, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 21χρονο φερόμενο αρχηγό και τον 22χρονο φερόμενο υπαρχηγό της ομάδας. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αθλητικής βίας.

Δείτε το βίντεο:

 

 

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