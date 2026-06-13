Χαλκιδική: Ισόβια και 8 χρόνια στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για το δυστύχημα με θύμα τον 19χρονο Γιάννη – Οι ποινές για όλους τους κατηγορουμένους

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Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον οκτώ ετών, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον 60χρονο ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, κρίνοντάς τον ένοχο για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, με ενδεχόμενο δόλο. Η απόφαση αφορά στο τραγικό δυστύχημα του Αυγούστου του 2024, που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο Γιάννη και προκάλεσε τον τραυματισμό του αδελφού του.

Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ένοχους και τους υπόλοιπους τρεις κατηγορούμενους, επιβάλλοντας τις εξής ποινές:

Στη σύζυγο και συνιδιοκτήτρια: Ποινή φυλάκισης 9 ετών για απλή συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.

Στον μηχανικό: Ποινή κάθειρξης 13 ετών για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Στον 21χρονο χειριστή: Ποινή φυλάκισης 6 ετών για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης.

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης παραμένει προφυλακισμένος, ενώ οι υπόλοιποι καταδικασθέντες είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Το σκεπτικό της Εισαγγελέως: «Δούλευε ένα σκουπίδι»

Η δικαστική απόφαση ευθυγραμμίστηκε πλήρως με την πρόσφατη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία είχε ζητήσει την ενοχή όλων των εμπλεκομένων, εισηγούμενη τη συγκεκριμένη νομική μεταβολή των κατηγοριών.

Η εισαγγελική λειτουργός περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση του μοιραίου παιχνιδιού «Crazy Dance», χαρακτηρίζοντάς το, «ως μια επικίνδυνη ιδιοκατασκευή χωρίς καμία προδιαγραφή ασφαλείας». Όπως τόνισε, «το μηχάνημα εμφάνιζε προχωρημένη και εκτεταμένη διάβρωση λόγω πολυετούς φθοράς, γεγονός που καθιστούσε τη θραύση του απλά ζήτημα χρόνου, ανεξάρτητα από το βάρος των επιβατών ή την ταχύτητα».

Στρέφοντας τα βέλη της στον 60χρονο ιδιοκτήτη, η εισαγγελέας υπογράμμισε την πλήρη αδιαφορία του για την ασφάλεια των πολιτών, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Προχώρησε στη λειτουργία χωρίς κανένα αξιόλογο μέτρο ασφαλείας, ουσιαστικά δούλευε ένα σκουπίδι. Επρόκειτο συνολικά για ελαττωματικό μηχάνημα, που έπρεπε όλο να αντικατασταθεί».

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, αποδείχθηκε ότι δεν είχε γίνει καμία εργασία συντήρησης, το παιχνίδι δεν ήταν σωστά στερεωμένο, ενώ επιστρατεύτηκε ένας νεαρός και εντελώς άπειρος χειριστής, χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση. Παράλληλα, δεν είχε τοποθετηθεί ούτε «κόφτης» στην ταχύτητα, αφήνοντας την ασφάλεια των παιδιών εκτεθειμένη σε απόλυτο κίνδυνο.