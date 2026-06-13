ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι έπειτα από δικαστική απόφαση – Βίντεο με τα χειροκροτήματα πολιτών

Έγινε η αφαίρεση του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι στις ΗΠΑ, μια ενέργεια που έλαβε χώρα έπειτα από δικαστική απόφαση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ αφαιρέθηκε από το Κέντρο Κένεντι στις ΗΠΑ.- Η απόφαση αυτή ήρθε έπειτα από δικαστική απόφαση.- Πολίτες χειροκρότησαν την εξέλιξη, όπως φαίνεται σε βίντεο.

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Αφαιρέθηκε από ειδικά συνεργεία το όνομα του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι. Δεν πέρασαν παρά μόλις 6 μήνες μετά την τοποθέτησή του στην πρόσοψη του κτιρίου και δικαστική απόφαση έκρινε ότι το τοπόσημο αυτό δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς απόφαση του Κογκρέσου.

Οι εργασίες ξεκίνησαν γύρω στη 1:20 πμ (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας), μερικές ώρες αφότου το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα προλάβαινε την προθεσμία που έδωσε το δικαστήριο για να αφαιρεθεί το όνομα του Τραμπ έως τις 11:59 μμ χθες βράδυ από την πρόσοψη του Κέντρου, που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον.

Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, του οποίου Πρόεδρος είναι ο Τραμπ, είχε αποφασίσει τη μετονομασία του σε «The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts» τον Δεκέμβριο.

Οι εργασίες για την τοποθέτηση του ονόματος του Τραμπ στο κτίριο ξεκίνησαν την επόμενη ημέρα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν πλήθος πολιτών να χειροκροτεί και να επευφημεί καθώς τα συνεργεία τοποθετούσαν τις σκαλωσιές για την αφαίρεση της επιγραφής.

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