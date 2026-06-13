SAFE: Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα για την ενίσχυση της άμυνας στην περιοχή της Μεσογείου

Ο επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, γνωστοποίησε την υπογραφή της συμφωνίας της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE (Security Action for Europe). Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones.

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O επίτροπος 'Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 'Αντριους Κουμπίλιους,γνωστοποίησε την υπογραφή μέσω ανάρτησής του
«Θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, τόνισε» ο Επίτροπος Πηγή: Χ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμφωνία για το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE (Security Action for Europe).
  • Την υπογραφή γνωστοποίησε ο επίτροπος ‘Αμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ‘Αντριους Κουμπίλιους, χαρακτηρίζοντάς την «ένα ακόμη ισχυρό ορόσημο για το SAFE και την ευρωπαϊκή ασφάλεια».
  • Το πρόγραμμα θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στη Μεσόγειο, μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones.

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Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επίτροπος ‘Αμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ‘Αντριους Κουμπίλιους, γνωστοποίησε την υπογραφή της συμφωνίας της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE (Security Action for Europe).

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Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του:

«Ένα ακόμη ισχυρό ορόσημο για το SAFE και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Μόλις υπογράψαμε τη συμφωνία SAFE με την Ελλάδα.

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Θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones».

 

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