Ισραήλ: Αργεί το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, εκτίμησε ότι το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ, προειδοποιώντας για «συντριπτικό πλήγμα» σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά από πρόσφατες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες περιλάμβαναν ισραηλινά πλήγματα σε προπύργια της Χεζμπολάχ, ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, με τις αντιμαχόμενες πλευρές να ανακοινώνουν παύση των επιθέσεων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Israel Katz
(Abir Sultan/Pool via AP)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμη.
  • Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ μετά από ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό, με το Ισραήλ να ανταποδίδει με αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν.
  • Οι αντιμαχόμενες πλευρές ανακοίνωσαν παύση των επιθέσεών τους τη Δευτέρα, ενώ μια ισραηλινή αεροπορική βάση επλήγη από ιρανικές επιθέσεις με ήσσονος σημασίας ζημιές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την εκτίμηση πως το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμη, εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας του Ισραηλ, Ισραέλ Κατς, στη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ.

«Εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, θα υποστεί συντριπτικό πλήγμα, όπως έγινε πριν από μερικές ημέρες», είπε ο Κατς, συμπληρώνοντας πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν επιθέσεις «με μεγάλη ισχύ».

Μετά τα ισραηλινά πλήγματα της Κυριακής σε νότια προάστια της Βηρυτού – μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ του Λιβάνου – το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ για πρώτη φορά αφότου τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία. Το Ισραήλ ανταπέδωσε, εξαπολύοντας αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν.

Τη Δευτέρα οι αντιμαχόμενες πλευρές ανακοίνωσαν παύση των επιθέσεών τους.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν σήμερα πως μια αεροπορική βάση κοντά στη Χάιφα επλήγη στη διάρκεια των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν υπήρξαν θύματα και ότι οι υλικές ζημιές ήταν ήσσονος σημασίας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ