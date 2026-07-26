Βερολίνο: Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του υπόπτου για τη φονική επίθεση – Γνωστός στις Αρχές από τη δράση του στον ισλαμιστικό χώρο

Τον 21χρονο Αμπντούλ Μπ., γνωστό στις γερμανικές Αρχές από τον ισλαμιστικό χώρο στο Βερολίνο, αναζητά τις τελευταίες ώρες «με κάθε τρόπο» η αστυνομία, ως ύποπτο για την επίθεση το βράδυ του Σαββάτου 25/07 σε Φεστιβάλ Pride, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της και 16 άτομα να τραυματιστούν.

Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους στο Πάρκο Tiergarten και έως τώρα διαφεύγει τη σύλληψη.

Το προφίλ του δράστη που αναζητείται και η επείγουσα ανακοίνωση της αστυνομίας

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος από δομή κράτησης ανηλίκων μόλις τον περασμένο Μάιο και έχει ήδη ερευνηθεί το διαμέρισμά του στο Βερολίνο, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Πριν από λίγο η αστυνομία εξέδωσε κατεπείγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών.

Ο άνδρας περιγράφεται ως εξής: Αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.

«Εάν τον συναντήσετε, μην τον πλησιάσετε σε καμία περίπτωση»

«Ποιος έχει γίνει μάρτυρας οτιδήποτε θα μπορούσε να σχετίζεται με το έγκλημα; Ποιος μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή τρέχουσα κατάστασή του; Εάν τον συναντήσετε, παρακαλούμε μην τον πλησιάσετε σε καμία περίπτωση και αποφύγετε την άμεση επαφή. Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος! Επικοινωνήστε αμέσως με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας 110», τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας. Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες «σχετικά με τα συγκεκριμένα κίνητρά του, την ακριβή ακολουθία των γεγονότων ή τον ρόλο του στην επίθεση».

Το Σάββατο 25/07, λίγο μετά τις δέκα το βράδυ (τοπική ώρα) χιλιάδες άτομα γιόρταζαν στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας 15 άτομα. Μία γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και επιχείρησε να διαφύγει, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν μάλιστα στην εφημερίδα BILD ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.