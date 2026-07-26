Ένα μυστικό αιώνων ξυπνά μνήμες από το ένδοξο παρελθόν της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας: Το δαχτυλίδι – σφραγίδα που εντοπίστηκε σε ναυάγιο

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Στα σκοτεινά βάθη της Αδριατικής, ένα μυστικό αιώνων ήρθε επιτέλους στο φως, ξυπνώντας μνήμες από το ένδοξο παρελθόν της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Ένα αρχαίο ναυάγιο, που παρέμενε καλά κρυμμένο στον βυθό της Κροατίας, άνοιξε τα «σεντούκια» του στους αρχαιολόγους, αποκαλύπτοντας έναν από τους πιο μυθικούς θησαυρούς που έχουν βρεθεί ποτέ στην περιοχή.

Ανάμεσα στα ανεκτίμητα ευρήματα, ένα συγκεκριμένο αντικείμενο μαρτυρά ότι το πλοίο αυτό μετέφερε τα μυστικά της ίδιας της αυτοκρατορικής αυλής.

Ένα βυζαντινό ναυάγιο που βρίσκεται κοντά στο νησί Μλιετ (Mljet) της Κροατίας αποκάλυψε περισσότερα από 600 γραμμάρια χρυσού, εξαρτήματα ζώνης στολισμένα με πολύτιμους λίθους, αυτοκρατορικά νομίσματα και ένα σπάνιο δαχτυλίδι – σφραγίδα, το οποίο ενδέχεται να ανήκε σε έναν από τους υψηλότερους αξιωματούχους της αυτοκρατορίας.

Ο «υψηλός προσκεκλημένος» και το μοιραίο ταξίδι του 7ου αιώνα

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι το πλοίο βυθίστηκε κατά τα τέλη του 7ου ή τις αρχές του 8ου αιώνα, ενώ μετέφερε έναν επιβάτη της υψηλής κοινωνικής ελίτ —πιθανότατα έναν ανώτερο στρατιωτικό διοικητή, αυτοκρατορικό διοικητικό υπάλληλο ή διπλωματικό αντιπρόσωπο— παράλληλα με ένα σημαντικό εμπορικό φορτίο.

Το Κροατικό Ινστιτούτο Αποκατάστασης περιγράφει το ναυάγιο ως μία από τις σημαντικότερες υποβρύχιες αρχαιολογικές ανακαλύψεις της βυζαντινής περιόδου σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον Ίγκορ Μιχόλιεκ (Igor Miholjek), ο οποίος ηγείται της αρχαιολογικής έρευνας, τα καθαρισμένα και αποκατεστημένα χρυσά αντικείμενα ζυγίζουν περισσότερα από 600 γραμμάρια, αποτελώντας τη μεγαλύτερη συγκέντρωση χρυσού που έχει ανασυρθεί ποτέ από ναυάγιο στη Μεσόγειο.

Χρυσές πόρπες διακοσμημένες με σμαράγδια, ρουμπίνια και μαργαριτάρια

Το ναυάγιο βρίσκεται κοντά στο Πόλατσε (Polače) του Μλιετ, ενός νησιού στα ανοικτά των νότιων ακτών της Κροατίας στην Αδριατική.

Η αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή ξεκίνησε το 2015 και έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί εννέα υποβρύχιες ανασκαφικές εκστρατείες από το Τμήμα Υποβρύχιας Αρχαιολογίας του Κροατικού Ινστιτούτου Αποκατάστασης.

Στα πιο αξιοσημείωτα ευρήματα περιλαμβάνονται τέσσερα χρυσά σετ ζώνης, χρυσές πόρπες και διακοσμητικές άκρες ζωνών στολισμένες με σμαράγδια, ρουμπίνια και μαργαριτάρια.

Αυτά δεν ήταν απλώς κομμάτια προσωπικών κοσμημάτων.

Αποτελούσαν μέρος περίτεχνων δερμάτινων ζωνών που φορούσαν ανώτεροι Βυζαντινοί αξιωματούχοι, των οποίων τα ενδύματα και τα αξεσουάρ υποδήλωναν τη θέση τους στην αυτοκρατορική ιεραρχία.

Το χρυσό δαχτυλίδι – κειμήλιο: Η άμεση σύνδεση με τον Αυτοκράτορα

Το Κροατικό Ινστιτούτο Αποκατάστασης αναφέρει ότι παρόμοια πολυτελή εξαρτήματα ζώνης δεν έχουν ανακαλυφθεί ποτέ ξανά σε υποβρύχιο αρχαιολογικό πλαίσιο στη Μεσόγειο.

Η παρουσία τους υποδηλώνει αμέσως ότι το πλοίο δεν ήταν ένα συνηθισμένο εμπορικό σκάφος που μετέφερε μόνο εμπόρους και εμπορεύματα χύδην.

Ο χρυσός που ανασύρθηκε από το ναυάγιο αντιπροσωπεύει μια ασυνήθιστα συγκεντρωμένη συλλογή υλικού πολιτισμού της βυζαντινής ελίτ.

Οι πολύτιμοι λίθοι, η εξελιγμένη μεταλλουργία και ο τελετουργικός χαρακτήρας των αντικειμένων υποδεικνύουν άμεσες διασυνδέσεις με το πολιτικό ή στρατιωτικό κατεστημένο της αυτοκρατορίας.

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά αντικείμενα είναι ένα χρυσό σφραγιδικό δαχτυλίδι που φέρει τη μορφή ενός αυτοκράτορα από τη δυναστεία που ίδρυσε ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ένα τέτοιο δαχτυλίδι θα μπορούσε να ανήκει μόνο σε κάποιον που βρισκόταν στα υψηλότερα κλιμάκια της βυζαντινής κυβέρνησης ή του στρατού.

Ο κάτοχός του ενδέχεται να είχε την εξουσιοδότηση να σφραγίζει αυτοκρατορικά έγγραφα, καθιστώντας το δαχτυλίδι ένα όργανο πολιτικής εξουσίας, καθώς και ένα προσωπικό σύμβολο κοινωνικού κύρους.

Το τεχνούργημα ενδέχεται να είχε προσφερθεί ως διπλωματικό δώρο, ή μπορεί να αποτελούσε προσωπική ιδιοκτησία ενός ανώτερου αξιωματούχου που ταξίδευε για αυτοκρατορικές υποθέσεις.

Ο Πάβλε Ντουγκόνιτς (Pavle Dugonjić), επικεφαλής του Τμήματος Υποβρύχιας Αρχαιολογίας του Κροατικού Ινστιτούτου Αποκατάστασης, δήλωσε στο Reuters ότι η μορφή του αυτοκράτορα καθιστά σαφές πως το δαχτυλίδι «σίγουρα δεν θα το φορούσε ο οποιοσδήποτε».

Το δαχτυλίδι ενισχύει τη θεωρία ότι ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος επέβαινε στο σκάφος όταν αυτό βυθίστηκε.

Οι χρυσές ζώνες και οι πολύτιμοι λίθοι ενδέχεται να ανήκαν στον ίδιο επιβάτη, σε μέλη μιας συνοδευτικής αντιπροσωπείας ή σε πολλούς αξιωματούχους που ταξίδευαν μαζί.

Τα αυτοκρατορικά νομίσματα βοηθούν στη χρονολόγηση της καταστροφής

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν επίσης χρυσά νομίσματα που εκδόθηκαν υπό τη βασιλεία τεσσάρων αυτοκρατόρων της δυναστείας του Ηρακλείου κατά τα τέλη του 7ου αιώνα.

Επειδή τα νομίσματα παρέχουν στοιχεία που μπορούν να χρονολογηθούν με μεγάλη ακρίβεια, βοήθησαν τους ερευνητές να περιορίσουν την πιθανή ημερομηνία του ναυαγίου στα τέλη του 7ου ή στις αρχές του 8ου αιώνα.

Ήταν μια περίοδος έντονων πολιτικών και στρατιωτικών πιέσεων για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Αν και κάποτε αποτελούσε την κυρίαρχη δύναμη της ανατολικής Μεσογείου, το Βυζάντιο έχανε εδάφη και πάλευε να διατηρήσει την επικοινωνία ανάμεσα σε απομακρυσμένες παραθαλάσσιες περιοχές.

Παρά τις πιέσεις αυτές, το πλοίο του Μλιετ αποδεικνύει ότι άνθρωποι, εμπορεύματα πολυτελείας και εμπορικά φορτία συνέχιζαν να διακινούνται μέσω των θαλάσσιων οδών της Αδριατικής.

Ο καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, Τζάστιν Λαϊντβάνγκερ (Justin Leidwanger), του οποίου η ομάδα συνεργάζεται με τους Κροάτες ερευνητές, περιέγραψε την τοποθεσία ως «το σημαντικότερο ναυάγιο της περιόδου του».

Για τον Λαϊντβάνγκερ, το ναυάγιο προσφέρει σπάνια στοιχεία για να κατανοήσουμε πώς επιβίωσαν —ή άρχισαν να διασπώνται— οι θαλάσσιες συνδέσεις της Μεσογείου κατά τη διάρκεια της μετάβασης από τον ύστερο ρωμαϊκό κόσμο στη μεσαιωνική Ευρώπη.

Ένα ταξίδι πολυτελείας με εμπορικό φορτίο

Αν και τα χρυσά αντικείμενα έχουν προσελκύσει τη μεγαλύτερη προσοχή, το πλοίο μετέφερε επίσης ένα σημαντικό εμπορικό φορτίο.

Οι δύτες ανέσυραν αμφορείς, εμπορικές ζυγαριές, ελεφαντόδοντα ένσημα (μάρκες) και κεραμικά σκεύη, όπως μπολ, πιάτα, κανάτες και άλλα επιτραπέζια σκεύη.

Τα αντικείμενα αυτά, δείχνουν ότι το ταξίδι συνδύαζε τη μετακίνηση της ελίτ με μια πιο συμβατική εμπορική ή εφοδιαστική δραστηριότητα. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που ανοίγει διάφορα ενδεχόμενα.

Ο υψηλόβαθμος επιβάτης ίσως ταξίδευε για επίσημες υποθέσεις πάνω σε ένα εμπορικό σκάφος.

Εναλλακτικά, το πλοίο μπορεί να μετέφερε εφόδια, πληρωμές και πολύτιμα δώρα που σχετίζονταν με κάποια διπλωματική ή στρατιωτική αποστολή.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ μελετούν τώρα τους αμφορείς και το κεραμικό φορτίο για να προσδιορίσουν πού κατασκευάστηκαν τα δοχεία, τι μετέφεραν και ποια λιμάνια μπορεί να είχε επισκεφθεί το πλοίο πριν φτάσει στην Αδριατική.

Οι ειδικοί Φάλκο Ντάιμ (Falko Daim) και Λεβάντε Σάμου (Levante Samu) εξετάζουν την τεχνολογία κατασκευής και τα διακοσμητικά μοτίβα των χρυσών σετ ζώνης, ενώ ο νομισματολόγος Ζέλικο Ντέμο (Željko Demo) αναλύει τα αυτοκρατορικά νομίσματα.

Το πλοίο που μπορεί να αναζητούσε καταφύγιο

Το Μλιετ βρισκόταν δίπλα σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς που συνέδεαν την ανατολική με τη δυτική Μεσόγειο.

Σκάφη που ταξίδευαν μεταξύ της Κωνσταντινούπολης, των ακτών της Αδριατικής και της Ιταλίας περνούσαν τακτικά από αυτά τα νερά.

Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι το βυζαντινό πλοίο ίσως προσπάθησε να βρει καταφύγιο στον κόλπο του Πόλατσε πριν βυθιστεί.

Προστατευμένος από το γύρω τοπίο, ο κόλπος αποτελούσε για αιώνες ένα φυσικό καταφύγιο για τα πλοία κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Η σημασία του ενισχυόταν από ένα μεγάλο ανακτορικό συγκρότημα της Ύστερης Αρχαιότητας, το οποίο είχε χτιστεί δίπλα στο λιμάνι.

Το απάνεμο αγκυροβόλιο, η μνημειώδης αρχιτεκτονική και η τοποθεσία του κατά μήκος ενός στρατηγικού θαλάσσιου διαδρόμου καθιστούσαν το Πόλατσε φυσικό σημείο στάσης για τα πλοία που διέσχιζαν την Αδριατική.

Ο ακριβής λόγος για τον οποίο το βυζαντινό σκάφος απέτυχε να φτάσει σε ασφαλές σημείο παραμένει άγνωστος.

Μια ξαφνική καταιγίδα, ένα ναυτιλιακό λάθος, μια δομική αστοχία ή κάποιο άλλο ναυτικό ατύχημα ενδέχεται να έστειλε το πλοίο και τους εξέχοντες επιβάτες του στον βυθό της θάλασσας.

Δεκαεννέα χρόνια υποβρύχιας εξερεύνησης

Η ανακάλυψη αποτελεί μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου προγράμματος υποβρύχιας αρχαιολογίας γύρω από το Μλιετ.

Τα τελευταία 19 χρόνια, ομάδες με επικεφαλής τους Μιχόλιεκ και Ντουγκόνιτς έχουν εντοπίσει 20 μέχρι πρότινος άγνωστα ναυάγια γύρω από το νησί.

Συνολικά, οι τοποθεσίες αυτές χρονολογούνται από τον 2ο αιώνα π.Χ. έως τον 16ο αιώνα, αποκαλύπτοντας τον διαχρονικό ρόλο του Μλιετ στη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο της Μεσογείου.