Φωτεινή Ντεμίρη: «Θα σε θυμάμαι μέχρι το τέλος» – Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της σκυλίτσας της

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Το περασμένο καλοκαίρι η Φωτεινή Ντεμίρη είχε πάρει την απόφαση να υιοθετήσει ένα σκυλάκι, δίνοντας αγάπη και φροντίδα σε ένα πλάσμα που την χρειαζόταν. Δυστυχώς, ο χρόνος που πέρασαν μαζί ήταν πολύ μικρός, καθώς η επιτυχημένη ηθοποιός με μία συγκινητική δημοσίευσή της στον λογαριασμό της στο Instagram, αποκάλυψε τον θάνατο του τετράποδου μέλους της οικογένειάς της.

Η Φωτεινή Ντεμίρη κοινοποίησε διάφορα όμορφα στιγμιότυπα της σύντομης αλλά γεμάτης αγάπη κοινής ζωής της με την Φόξυ της.

Στη λεζάντα, η καλλιτέχνις εξέφρασε την θλίψη της για την απώλεια της σκυλίτσας της, γράφοντας: «Τόσο λίγο ήταν αστεράκι μου; Σ´ ευχαριστώ για όλα. Θα σε θυμάμαι μέχρι το τέλος, ίσως σε ξαναβρώ σε μια άλλη ζωή πιο όμορφη».

Η αγαπημένη ηθοποιός τον τελευταίο χρόνο, είχε κάνει διάφορες αναρτήσεις στο Instagram προφίλ της, στις οποίες «πρωταγωνιστούσε» η Φόξυ.

Ήταν μόλις τον περασμένο Ιανουάριο, όταν με αφορμή την ονομαστική της εορτή είχε δημοσιεύσει μία κοινή της φωτογραφία με την τετράποδη φίλη της, αναφέροντας τότε: «Γιορτάζω μαζί με τη Φόξυ μου, από Φ αρχίζει και το δικό της όνομα! Είναι λίγοι μήνες που είμαστε μαζί, χρόνια μας πολλά χαρούμενα και Φωτεινά!».