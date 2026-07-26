Φωτεινή Ντεμίρη: «Θα σε θυμάμαι μέχρι το τέλος» – Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της σκυλίτσας της

Η ηθοποιός Φωτεινή Ντεμίρη ανακοίνωσε μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τον θάνατο της σκυλίτσας της, Φόξυ, την οποία είχε υιοθετήσει το περασμένο καλοκαίρι. Στην ανάρτησή της, η καλλιτέχνις εξέφρασε την βαθιά της θλίψη για την απώλεια του τετράποδου μέλους της οικογένειάς της, αναφέροντας «Θα σε θυμάμαι μέχρι το τέλος».

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Φωτεινή Ντεμίρη
Φωτογραφίες: Instagram/fofo_ntemiri
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Φωτεινή Ντεμίρη αποκάλυψε με συγκινητική δημοσίευση στον λογαριασμό της στο Instagram τον θάνατο του τετράποδου μέλους της οικογένειάς της.
  • Στη λεζάντα, η καλλιτέχνις εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια της σκυλίτσας της, γράφοντας: «Θα σε θυμάμαι μέχρι το τέλος, ίσως σε ξαναβρώ σε μια άλλη ζωή πιο όμορφη».
  • Η αγαπημένη ηθοποιός είχε υιοθετήσει τη Φόξυ το περασμένο καλοκαίρι και τον τελευταίο χρόνο είχε κάνει διάφορες αναρτήσεις στο Instagram στις οποίες «πρωταγωνιστούσε» η σκυλίτσα της.

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Το περασμένο καλοκαίρι η Φωτεινή Ντεμίρη είχε πάρει την απόφαση να υιοθετήσει ένα σκυλάκι, δίνοντας αγάπη και φροντίδα σε ένα πλάσμα που την χρειαζόταν. Δυστυχώς, ο χρόνος που πέρασαν μαζί ήταν πολύ μικρός, καθώς η επιτυχημένη ηθοποιός με μία συγκινητική δημοσίευσή της στον λογαριασμό της στο Instagram, αποκάλυψε τον θάνατο του τετράποδου μέλους της οικογένειάς της.

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Η Φωτεινή Ντεμίρη κοινοποίησε διάφορα όμορφα στιγμιότυπα της σύντομης αλλά γεμάτης αγάπη κοινής ζωής της με την Φόξυ της.

Στη λεζάντα, η καλλιτέχνις εξέφρασε την θλίψη της για την απώλεια της σκυλίτσας της, γράφοντας: «Τόσο λίγο ήταν αστεράκι μου; Σ´ ευχαριστώ για όλα. Θα σε θυμάμαι μέχρι το τέλος, ίσως σε ξαναβρώ σε μια άλλη ζωή πιο όμορφη». 

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Η αγαπημένη ηθοποιός τον τελευταίο χρόνο, είχε κάνει διάφορες αναρτήσεις στο Instagram προφίλ της, στις οποίες «πρωταγωνιστούσε» η Φόξυ.

Ήταν μόλις τον περασμένο Ιανουάριο, όταν με αφορμή την ονομαστική της εορτή είχε δημοσιεύσει μία κοινή της φωτογραφία με την τετράποδη φίλη της, αναφέροντας τότε: «Γιορτάζω μαζί με τη Φόξυ μου, από Φ αρχίζει και το δικό της όνομα! Είναι λίγοι μήνες που είμαστε μαζί, χρόνια μας πολλά χαρούμενα και Φωτεινά!». 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fotini Ntemiri (@fofo_ntemiri)

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